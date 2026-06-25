FIFA WORLD CUP 2026: फीफा वर्ल्ड कप की पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम ब्राजील ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली. इस मुकाबले में नेमार की लंबे समय बाद ब्राजील की टीम में वापसी हुई. ब्राजील ने इस मैच में आक्रामक खेल दिखाया और स्कॉटलैंड पर 3-0 से जीत दर्ज कर ली. नेमार लगभग तीन साल बाद ब्राजील की जर्सी में मैदान पर उतरे.
नेमार पूरी तरह से फिट और अच्छी लय में दिखाई दिए. इस जीत के साथ ही ब्राजील ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है. ब्राजील की टीम ग्रुप-C में पहले स्थान पर रही और अब 30 जून को ब्राजील की टीम का सामना ग्रुप-F की उपविजेता से होगा. नेमार ने इस मैच में बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं. मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे 34 साल के नेमार, 4 फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेलने वाले चौथे ब्राजीलियाई खिलाड़ी बन गए.
इस मैच में खेलने के साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर नेमार का तीन साल से ज्यादा का ब्रेक खत्म हो गया. नेमार ने पिछला इंटरनेशनल मैच 17 अक्टूबर 2023 को खेला था, जब उरुग्वे के खिलाफ ब्राजील के वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के दौरान उनके घुटने में गंभीर चोट लग गई थी. 9 दिसंबर 2022 को क्रोएशिया से क्वार्टर फाइनल में मिली हार के बाद से नेमार फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेले थे. 1930 से शुरू हुए ब्राजील के शानदार फीफा वर्ल्ड कप इतिहास के बावजूद, अब तक केवल चार खिलाड़ियों ने 4 अलग-अलग वर्ल्ड कप में ब्राजीलियाई टीम का प्रतिनिधित्व किया है. नेमार अब ब्राजील की वर्ल्ड कप की सबसे खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
2026 फीफा वर्ल्ड कप में वापसी के साथ, नेमार उस खास लिस्ट में पेले (1958, 1962, 1966 और 1970), जाल्मा सैंटोस (1954, 1958, 1962 और 1966) और काफू (1994, 1998, 2002 और 2006) के साथ शामिल हो गए हैं, जिन्होंने 4 या उससे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप खेले हैं. नेमार 2014, 2018, 2022 और 2026 में ब्राजील की मशहूर नंबर 10 जर्सी पहनकर पेले के बाद चार अलग-अलग वर्ल्ड कप एडिशन में देश की सबसे प्रतिष्ठित जर्सी पहनने वाले दूसरे ब्राजीलियाई खिलाड़ी बन गए. ग्रुप C के आखिरी मैच में पहला स्थान पक्का करने के लिए ब्राजील को कम से कम ड्रॉ की जरूरत थी, लेकिन ब्राजील ने जल्द ही सारी शंकाएं दूर कर दीं.