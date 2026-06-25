Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /FIFA WORLD CUP 2026: नेमार ने महान पेले के प्रचंड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, ऐसे करने वाले ब्राजील के केवल चौथे फुटबॉलर

FIFA WORLD CUP 2026: नेमार ने महान पेले के 'प्रचंड रिकॉर्ड' की कर ली बराबरी, ऐसे करने वाले ब्राजील के केवल चौथे फुटबॉलर

34 साल के नेमार, 4 फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेलने वाले चौथे ब्राजीलियाई खिलाड़ी बन गए. इस मैच में खेलने के साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर नेमार का तीन साल से ज्यादा का ब्रेक खत्म हो गया.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 25, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:09 PM IST
FIFA WORLD CUP 2026: नेमार ने महान पेले के 'प्रचंड रिकॉर्ड' की कर ली बराबरी, ऐसे करने वाले ब्राजील के केवल चौथे फुटबॉलर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NCR में ED की बड़ी रेड, रियल एस्टेट डेवलपर और सोसाइटी अधिकारियों पर शिकंजा
ED Raid40 min ago
2
air fare42 min ago
3
pradosh vrat 202643 min ago
4
Sambhajinagar47 min ago
5
WhatsApp new safety feature51 min ago