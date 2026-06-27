/कौन है ये मिस्ट्री गर्ल? मम्मी-पापा की रोमांटिक फोटो शेयर कर हुई वायरल, कातिलाना लुक्स ने बना दिया इंटरनेट सेंसेशन

Ida Solbakken Viral Photos FIFA World Cup 2026: इन दिनों फीफा विश्व कप 2026 की धूम है. ग्रुप स्टेज में नॉर्वे की फुटबॉल टीम ने कमाल किया है. एर्लिंग हालैंड की मौजूदगी वाली इस टीम ने लगातार दो मुकाबले जीतकर नॉकआउट राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की कर ली है. मैदान पर मिल रही इस कामयाबी के बीच इंटरनेट की दुनिया में नॉर्वे के मुख्य कोच स्टाले सोलबक्केन की बेटी ने तहलका मचा दिया है. उनका नाम इडा सोलबक्केन है और वह सिर्फ 22 साल की हैं.
माता-पिता के एक 'किसिंग मोमेंट' ने इडा को रातों-रात इंटरनेट सनसनी बना दिया है. यह सब तब शुरू हुआ, जब सेनेगल के खिलाफ एक बेहद रोमांचक मुकाबले में नॉर्वे ने 3-2 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. जीत की सीटी बजते ही कोच स्टाले सोलबक्केन पूरी तरह भावुक हो गए. वे प्रोटोकॉल भूलकर सीधे स्टैंड्स (दर्शक दीर्घा) की तरफ दौड़े और अपनी पत्नी अन्निकेन को गले लगाकर उन्हें किस किया.
स्टैंड्स में मौजूद उनकी बेटी इडा सोलबक्केन ने माता-पिता के इस बेहद खूबसूरत और अनमोल पल को अपने कैमरे में कैद किया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'इससे बड़ा कोई पल नहीं हो सकता.' इस पोस्ट के वायरल होते ही दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की नजरें इडा पर टिक गईं. उनकी गजब की फिटनेस और कातिलाना लुक्स को देखकर फैंस ने उन्हें इस वर्ल्ड कप का सबसे खूबसूरत चेहरा घोषित कर दिया.
इडा सोलबक्केन सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं हैं, बल्कि वह डेनमार्क में मिडवाइफरी (Medical/Nursing) के चौथे सेमेस्टर की छात्रा हैं. उनके भाई मार्कस सोलबक्केन भी एक पेशेवर फुटबॉलर हैं, जो डेनिश सुपरलीगा क्लब एजीएफ के लिए मिडफील्डर के रूप में खेलते हैं.
इडा की ट्रैवल डायरी, लाइफस्टाइल और फिटनेस पोस्ट को सोशल मीडिया पर लाखों लोग पसंद कर रहे हैं. यूजर्स ने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी खंगाल लिया है.
इडा के इस समय चर्चा में आने के बाद सोलबक्केन परिवार की एक ऐसी खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी भी सामने आई है, जिसने फैंस को भावुक कर दिया. बात साल 2001 की है, जब इडा के पिता स्टाले सोलबक्केन डेनमार्क के क्लब कोपेनहेगन के लिए खेल रहे थे.
एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान स्टाले को मैदान पर ही बेहद गंभीर दिल का दौरा पड़ा था. डॉक्टरों और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, वे लगभग 7 मिनट तक 'क्लिनिकली डेड' (मृत) घोषित हो चुके थे. एम्बुलेंस में पेसमेकर और डॉक्टरों की कोशिशों के बाद चमत्कारिक रूप से उनकी सांसें वापस आईं. इस घटना के बाद उन्हें मजबूरन फुटबॉल को अलविदा कहना पड़ा था और अब वह बतौर कोच नॉर्वे टीम के साथ जुड़े हुए हैं.