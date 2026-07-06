एर्लिंग हालैंड ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल फुटबॉल में बनाया 'प्रचंड' रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर

FIFA WORLD CUP 2026: नॉर्वे की टीम ने राउंड ऑफ-16 मैच में पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम ब्राजील को हराते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में रविवार को खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ-16 मैच में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. ब्राजील की टीम के खिलाफ इस जीत के साथ, नॉर्वे ने फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है. नॉर्वे का मुकाबला अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ-16 दौर के दूसरे मैच की विजेता टीम से होगा, जो को-होस्ट मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच मेक्सिको सिटी के एज्टेका स्टेडियम में खेला जाएगा.
नॉर्वे अपना क्वार्टर-फाइनल मैच 12 जुलाई को सुबह 2:30 बजे से मियामी में खेलेगा. ब्राजील के खिलाफ मैच में नॉर्वे के स्टार फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड ने दूसरे हाफ में दो गोल करके नॉर्वे के लिए 2-1 की ऐतिहासिक जीत पक्की की और ब्राजील को फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया. एर्लिंग हालैंड ने 79वें और 90वें मिनट में गोल करके नॉर्वे को 2-0 से आगे कर दिया, जिसके बाद मैच के 90+10वें मिनट में नेमार ने पेनल्टी स्पॉट से गोल किया, लेकिन ब्राजील के पास दूसरा गोल करने और मैच को एक्स्ट्रा टाइम तक ले जाने के लिए समय नहीं बचा था.
1990 के बाद से फीफा वर्ल्ड कप में यह ब्राजील का राउंड ऑफ 16 से बाहर होने का पहला मामला है. वहीं दूसरी ओर, नॉर्वे पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में खेलेगा. नॉर्वे की इस जीत के हीरो स्टार फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड रहे थे. इस मैच में नॉर्वे के हीरो उनके स्टार स्ट्राइकर और शायद अब तक के सबसे महान खिलाड़ी, एर्लिंग हालैंड थे. एर्लिंग हालैंड ने मैच के 80वें और 90वें मिनट में दो गोल करके नॉर्वे को जीत दिलाई. अब उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.
एर्लिंग हालैंड ने नॉर्वे के लिए लगातार 14 इंटरनेशनल मैचों में गोल किए हैं, और ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इस दौरान उन्होंने कुल 27 गोल किए हैं, जिसमें ब्राजील के खिलाफ किए गए दो गोल भी शामिल हैं. एर्लिंग हालैंड के इस रिकॉर्ड से पहले, यह रिकॉर्ड मलेशिया के अब्दुल गनी मिन्हात के नाम था, जिन्होंने 1961 और 1962 के बीच लगातार 11 मैचों में गोल किए थे. एर्लिंग हालैंड ने फीफा वर्ल्ड कप में अपने पहले लगातार चार मैचों में गोल किए हैं. वे 1998 में क्रिश्चियन विएरी के बाद टूर्नामेंट के अपने पहले चार मैचों में गोल करने वाले यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.
एर्लिंग हालैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक चार मैच जिताने वाले गोल किए हैं. वे एक ही फीफा वर्ल्ड कप कैंपेन में सबसे ज्यादा मैच जिताने वाले गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर गर्ड मुलर की बराबरी कर ली है. असल में, एर्लिंग हालैंड ने अपने पहले चार फीफा वर्ल्ड कप मैचों में 7 गोल करने के गर्ड मुलर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है. टूर्नामेंट में अब तक 7 गोल के साथ, नॉर्वेजियन खिलाड़ी गोल्डन बूट की रेस में लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे के साथ सबसे आगे हैं, जिनके भी इतने ही गोल हैं.
5 गोल - ग्रेजगोर्ज लाटो (1974)
5 गोल - साल्वाटोर शिलैची (1990)
4 गोल - एर्लिंग हालैंड (2026)
4 गोल - गर्ड मुलर (1970)