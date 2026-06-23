Norway Viking Row Celebration FIFA World Cup 2026: हर मैच के साथ फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच बढ़ रहा है. 28 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में वापसी करने वाली नॉर्वे की फुटबॉल टीम कमाल का प्रदर्शन कर रही है. इस एडिशन में उसने अपने बढ़िया खेल के दम पर मैदान के साथ-साथ फैंस के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली है. 23 जून यानी मंगलवार को न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए ग्रुप-I (Group I) के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से धूल चटाकर इतिहास रच दिया. इस जीत के बाद पूरी टीम ने अनोखा जश्न मनाया.
इस जीत के हीरो स्टार फॉरवर्ड अर्लिंग हालैंड (Erling Haaland) रहे, जिन्होंने दूसरी हाफ में दो तूफानी गोल (Brace) दागकर नॉर्वे को अंतिम-32 (Round of 32) का टिकट दिला दिया. फ्रांस के बाद नॉर्वे इस ग्रुप से नॉकआउट में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद नॉर्वे के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना पारंपरिक और मशहूर 'वाइकिंग रो' (Viking Row) जश्न मनाया, जिसका वीडियो चंद मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
जैसे ही रेफरी ने मैच खत्म होने की सीटी बजाई, कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड और अर्लिंग हालैंड ने पूरी टीम को मैदान के एक कोने में इकट्ठा किया, जहां नॉर्वे के हजारों फैंस मौजूद थे. सभी खिलाड़ी मैदान पर एक कतार में बैठ गए, मानो वे किसी वाइकिंग्स की समुद्री नाव में बैठे हों. कप्तान ओडेगार्ड ने एक काल्पनिक ड्रम बजाना शुरू किया और पूरी टीम नाव चलाने (Rowing) के एक्शन में झूम उठी. इस अद्भुत और भावुक जश्न ने स्टेडियम में मौजूद हर एक फैन को झूमने पर मजबूर कर दिया.
जश्न के दौरान एक बेहद दिलचस्प नजारा देखने को मिला. टीम के मुख्य कोच स्टोले सोलबक्केन (Stale Solbakken) अचानक मैदान से स्टैंड्स की तरफ दौड़े और वहां मौजूद अपनी पत्नी को गले लगाकर किस किया. इसके बाद वह दौड़ते हुए वापस आए और हालैंड के ठीक पीछे खिलाड़ियों के बीच बैठ गए.
वाइकिंग रो जश्न को लेकर कहा जाता है कि 'वाइकिंग रो' एकता, शक्ति और टीमवर्क का प्रतीक है. यह परंपरा युद्ध से पहले एक साथ चप्पू चलाने वाले वाइकिंग योद्धाओं की छवि से प्रेरित है. राष्ट्रीय टीम के प्रति समर्थन दिखाने के लिए खिलाड़ी और फैंस एक साथ तालमेल में यह गतिविधि करते हैं. फुटबॉल के मैदान पर भी खिलाड़ी एकता के साथ खेलते हैं, इसलिए खेल में भी इस सेलिब्रेशन का खास महत्व है.
नॉर्वे की टीम 1998 के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है, इसलिए उनके फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है. यह 'वाइकिंग रो' जश्न सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा, नॉर्वे के समर्थकों ने इसे न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर, स्टेडियम के अंदर की एस्केलेटरों और यहां तक कि अपने देश के ट्रॉन्डहाइम और ओस्लो शहर की सड़कों पर भी दोहराया.
मिडफील्डर पैट्रिक बर्ग ने मैच के बाद मुस्कुराते हुए कहा, 'शुरुआत में हमें थोड़ा शक था कि क्या यह परंपरा आगे तक चलेगी या बस एक मैच के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में यह हमारे सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया है. न्यूयॉर्क जैसी जगह पर अपने फैंस के साथ ऐसा करना अद्भुत था.' फॉरवर्ड अलेक्जेंडर सोरलोथ ने कहा, 'यह मेरी सोच से कहीं ज्यादा मजेदार था. जब स्टेडियम से फैंस की आवाज आती है, तो वह पल पूरी तरह से जादुई (Magical) बन जाता है.' जब सोरलोथ से पूछा गया कि नॉर्वे इस वर्ल्ड कप में कहां तक जा सकता है, तो उन्होंने कहा, 'यह टूर्नामेंट है और यहां कुछ भी हो सकता है. अगर हम अपने टॉप लेवल पर खेले, तो हम बहुत आगे तक जाएंगे.'
नॉर्वे इस समय ग्रुप-I में 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. फ्रांस की टीम भी 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, लेकिन बेहतर गोल डिफरेंस के कारण वह नॉर्वे से आगे है. अब शुक्रवार यानी 26 जून को इन दोनों अजेय टीमों के बीच ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा, जो यह तय करेगा कि ग्रुप में टॉप पर कौन रहेगा.