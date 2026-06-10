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रंगारंग अंदाज में होगा FIFA World Cup 2026 का आगाज... 3 अलग-अलग ओपनिंग सेरेमनी, सजेगी इन सितारों की महफिल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार छा चुका है. 11 जून से इसका आगाज हो जाएगा और फुटबॉल के इस त्यौहार का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा. मेगा टूर्नामेंट का आगाज रंगारंग अंदाज में होने वाला है. ये वर्ल्ड कप बेहद खास होने वाला है क्योंकि ये इतिहास में दूसरी बार है जब मेजबानी एक से ज्यादा देश मिलकर कर रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 10, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:10 PM IST
रंगारंग अंदाज में होगा FIFA World Cup 2026 का आगाज... 3 अलग-अलग ओपनिंग सेरेमनी, सजेगी इन सितारों की महफिल
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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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