रंगारंग अंदाज में होगा FIFA World Cup 2026 का आगाज... 3 अलग-अलग ओपनिंग सेरेमनी, सजेगी इन सितारों की महफिल

टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ कनाडा भी एक दिन बाद, 12 जून को टोरंटो में अपनी ओपनिंग सेरेमनी आयोजित करेगा. यह सेरेमनी बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच के दौरान होगी. मैच शुरू होने से 90 मिनट पहले होने वाली कनाडा की इस सेरेमनी में राष्ट्रगान की प्रस्तुति होगी, जिसमें एलैनिस मोरिसेट कनाडाई राष्ट्रगान गाएंगी और अलेक्जेंडर गाजिक बोस्निया और हर्जेगोविना का राष्ट्रगान पेश करेंगे. FIFA वर्ल्ड कप 2026 के एंबेसडर और एक्टर-कॉमेडियन विल अर्नेट भी इस सेरेमनी में शामिल होकर टोरंटो में फैंस का स्वागत करेंगे. कनाडा के शो में एलैनिस मोरइसेट, एलेशिया कारा, एलियाना, जेसी रेयेज, माइकल बुब्ले, नोरा फतेही, वेजेड्रीम और विलियम प्रिंस जैसे मशहूर कलाकार परफॉर्म करेंगे. लॉस एंजिल्स में रहने वाले बांग्लादेशी-अमेरिकी DJ संजॉय भी जोश भरते दिखेंगे.