रंगारंग अंदाज में होगा FIFA World Cup 2026 का आगाज... 3 अलग-अलग ओपनिंग सेरेमनी, सजेगी इन सितारों की महफिल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार छा चुका है. 11 जून से इसका आगाज हो जाएगा और फुटबॉल के इस त्यौहार का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा. मेगा टूर्नामेंट का आगाज रंगारंग अंदाज में होने वाला है. ये वर्ल्ड कप बेहद खास होने वाला है क्योंकि ये इतिहास में दूसरी बार है जब मेजबानी एक से ज्यादा देश मिलकर कर रहे हैं. पहली बार ऐसा 2002 में हुआ था जब दक्षिण कोरिया और जापान ने मिलकर इवेंट की मेजबानी की थी. इस बार, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित होगा और FIFA की योजना है कि पहले मैच के शुरू होने से पहले हर भाग लेने वाले देश में अलग-अलग ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की जाएं.
टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून, 2026 को मैक्सिको सिटी में होगी, जहां 2026 वर्ल्ड कप की तीन ओपनिंग सेरेमनी में से पहली सेरेमनी आयोजित की जाएगी. मैक्सिको में होने वाली ओपनिंग सेरेमनी में बेहतरीन कलाकारों की महफिल सजेगी. इस लिस्ट में ग्रैमी अवॉर्ड जीतने वाला मैक्सिकन पॉप बैंड 'माना' भी शामिल है, जो अपने जोश भरे शो के लिए मशहूर है.
मेजबान देश का प्रतिनिधित्व करते हुए, एलेजांद्रो फर्नांडीज मैक्सिकन राष्ट्रगान गाएंगे, जबकि टायला दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रगान गाएंगी. उनके साथ रयान कास्त्रो, बेलिंडा, बर्ना बॉय, डैनी ओशन, जे बाल्विन, लीला डाउन्स, लॉस एंजिल्स अज़ुलेस और शकीरा जैसे मशहूर कलाकार भी शामिल होंगे. ओपनिंग सेरेमनी 11 जून को रात 10:30 बजे (IST) शुरू होगी और मैच 12 जून को रात 12:30 बजे (IST) होगा.
टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ कनाडा भी एक दिन बाद, 12 जून को टोरंटो में अपनी ओपनिंग सेरेमनी आयोजित करेगा. यह सेरेमनी बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच के दौरान होगी. मैच शुरू होने से 90 मिनट पहले होने वाली कनाडा की इस सेरेमनी में राष्ट्रगान की प्रस्तुति होगी, जिसमें एलैनिस मोरिसेट कनाडाई राष्ट्रगान गाएंगी और अलेक्जेंडर गाजिक बोस्निया और हर्जेगोविना का राष्ट्रगान पेश करेंगे. FIFA वर्ल्ड कप 2026 के एंबेसडर और एक्टर-कॉमेडियन विल अर्नेट भी इस सेरेमनी में शामिल होकर टोरंटो में फैंस का स्वागत करेंगे. कनाडा के शो में एलैनिस मोरइसेट, एलेशिया कारा, एलियाना, जेसी रेयेज, माइकल बुब्ले, नोरा फतेही, वेजेड्रीम और विलियम प्रिंस जैसे मशहूर कलाकार परफॉर्म करेंगे. लॉस एंजिल्स में रहने वाले बांग्लादेशी-अमेरिकी DJ संजॉय भी जोश भरते दिखेंगे.
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अगले दिन पैराग्वे के खिलाफ U.S. टीम के मैच से पहले, अमेरिका लॉस एंजिल्स में अपना ओपनिंग सेरेमनी आयोजित करेगा. इस समारोह में अमेरिकी सिंगर-सॉन्गराइटर केटी पेरी शामिल होंगी, जो अपनी शानदार परफॉर्मेंस और सुपरहिट गानों के लिए जानी जाती हैं. उनके साथ अटलांटा के रैप स्टार नेवाडियस विलबर्न (जिन्हें 'फ्यूचर' के नाम से जाना जाता है) भी होंगे, जो इवेंट में एक अलग म्यूजिकल अंदाज़ लाएंगे और बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करेंगे.
भारतीय दर्शक FIFA वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी को ZEE5 (डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए) और Unite8 स्पोर्ट्स नेटवर्क (टेलीविज़न के लिए) पर लाइव देख सकते हैं.