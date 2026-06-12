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वर्ल्ड कप का पहला दिन ही बना 'अंगारा'! 2022 वर्ल्ड कप में कुल 4 रेड कार्ड थे, इस बार ओपनिंग मैच में ही रच गया इतिहास

Red Card Record Mexico vs South Africa: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ओपनिंग मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर शुरुआत की. एज्टेका स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में तीन रेड कार्ड दिखाए गए. यह वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच का नया रिकॉर्ड है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 12, 2026, 04:29 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:29 AM IST
वर्ल्ड कप का पहला दिन ही बना 'अंगारा'! 2022 वर्ल्ड कप में कुल 4 रेड कार्ड थे, इस बार ओपनिंग मैच में ही रच गया इतिहास
Image Credit: वर्ल्ड कप 2026 में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को हराया.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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