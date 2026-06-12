वर्ल्ड कप का पहला दिन ही बना 'अंगारा'! 2022 वर्ल्ड कप में कुल 4 रेड कार्ड थे, इस बार ओपनिंग मैच में ही रच गया इतिहास

Red Card Record Mexico vs South Africa: मेक्सिको ने गुरुवार (11 जून) की रात को प्रतिष्ठित एज्टेका में नौ खिलाड़ियों वाली दक्षिण अफ्रीका पर 2-0 की शानदार जीत के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने अभियान का जोरदार आगाज किया. विश्व फुटबॉल के इस सबसे बड़े आयोजन की शुरुआत में जुलियन क्विनोन्स ने टूर्नामेंट का पहला गोल दागा और अनुभवी स्ट्राइकर राउल हिमेनेज ने दूसरा गोल जोड़कर ग्रुप A में मेजबान टीम की स्थिति मजबूत कर दी.
इस मैच में कुल तीन रेड कार्ड दिखाए गए, जिसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया. वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहली बार है जब ओपनिंग मैच में ही 3 रेड कार्ड दिए गए हों. इसकी तुलना अगर 2022 के वर्ल्ड कप से करें, तो वहां पूरे टूर्नामेंट में केवल 4 रेड कार्ड मिले थे. इस बार पहले ही मैच में 3 कार्ड दिखा दिए गए. यह 1998 में दक्षिण अफ्रीका बनाम डेनमार्क मैच के बाद पहला मौका है जब किसी वर्ल्ड कप मैच में तीन सीधे रेड कार्ड दिखाए गए हों.
दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें 49वें मिनट में बढ़ गईं जब स्पेपेलो सिथोले को ब्रायन गुतिरेज को फाउल करने के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा. इसके बाद 84वें मिनट में VAR समीक्षा के बाद थेम्बा ज्वाने को अल्वाराडो के चेहरे पर हाथ मारने के लिए रेड कार्ड दिया गया. मैच के अंत में नाटक अभी और बाकी था, जब मेक्सिको के रक्षक सेसर मोंटेस को भी इंजरी टाइम (90+1वें मिनट) में एक खराब चुनौती के लिए रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया गया.
WHAT A STATEMENT!
Mexico kick off the 2026 World Cup with a fiery 2-0 win over South Africa… and THREE red cards!
50’ Sithole
84’ Zwane
90+1’ Montes
That’s more reds in ONE match than the ENTIRE 2018 & 2022 World Cup which had just 4
Mexico are now… pic.twitter.com/XsWEVLGcAl
— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 11, 2026
मैच की शुरुआत से पहले आतिशबाजी का धुआं अभी पूरी तरह छंटा भी नहीं था कि 9वें मिनट में क्विनोन्स ने मेजबान टीम को बढ़त दिला दी. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के गोलकीपर और कप्तान रॉनवेन विलियम्स के पैरों के बीच से एक सटीक नीचा शॉट मारकर गोल दागा. इस गोल के बाद एज्टेका स्टेडियम के स्टैंड्स से गूंजती हुई दर्शकों की दहाड़ ने पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया.
दक्षिण अफ्रीका के कोच ह्यूगो ब्रोस ने पहले ही अपने खिलाड़ियों को 80,824 प्रशंसकों की भीड़ द्वारा बनाए जाने वाले डरावने माहौल के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी. हालांकि, शुरुआती मिनटों में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी 'स्टेज फ्राइट' (दबाव) का शिकार नजर आए. सिथोले विशेष रूप से प्रभावित दिखे और अपनी रक्षापंक्ति से गेंद निकालने की कोशिश में गलती कर बैठे, जिसका फायदा उठाकर क्विनोन्स ने पहला गोल कर दिया.
Your @MichelobUltra Superior Player of the Match is Julián Quiñones.
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/Cc7ZsOdUJK
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
मैक्सिको ने 67वें मिनट में अपनी बढ़त को और मजबूत किया, जब एक बेहतरीन काउंटर अटैक के बाद रॉबर्टो अल्वाराडो के क्रॉस पर राउल हिमेनेज ने फार पोस्ट पर हेडर के ज़रिए गोल कर दिया. हिमेनेज के लिए यह पल भावुक करने वाला था क्योंकि यह उनके वर्ल्ड कप करियर का पहला गोल था. दक्षिण अफ्रीका के कोच ह्यूगो ब्रोस ने स्वीकार किया कि मेक्सिको का स्तर काफी ऊंचा था.