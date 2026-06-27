/FIFA World Cup 2026: ओउस्माने डेम्बेले की ऐतिहासिक हैट्रिक, फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे को 4-1 से किया चित

FIFA World Cup 2026: फ्रांस के स्टार फॉरवर्ड उस्मान डेम्बेले ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रच दिया है. उस्मान डेम्बेले ने अपनी हैट्रिक के दम पर फ्रांस को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच में शुक्रवार को नॉर्वे के खिलाफ 4-1 से धमाकेदार जीत दिला दी. बोस्टन में शुक्रवार को FIFA वर्ल्ड कप के ग्रुप-I के अपने आखिरी मैच में फ्रांस ने बेहतरीन खेल दिखाया. फ्रांस की टीम ने नॉर्वे को 4-1 से हराकर ग्रुप-I में पहला स्थान हासिल किया.
वहीं, नॉर्वे की टीम ने अपने स्टार खिलाड़ी एर्लिंग हालैंड को बेंच पर बिठाकर आराम दिया. ग्रुप-I के आखिरी मैच से पहले ही दोनों टीमें राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर चुकी थीं. फ्रांस को ग्रुप में टॉप पर रहने के लिए जीत या ड्रॉ की जरूरत थी, जबकि नॉर्वे को पहले स्थान पर रहने के लिए जीत की दरकार थी. पहला हाफ तेज रफ्तार से खेला गया. मैच के पहले ही मिनट में किलियन एम्बाप्पे ने नॉर्वे के डिफेंस की परीक्षा ली. वे दाईं ओर से तेजी से आगे बढ़े और एक जोरदार शॉट लगाया, जो क्रॉसबार के निचले हिस्से से टकराया.
सातवें मिनट में, किलियन एम्बाप्पे के क्रॉस पर उस्मान डेम्बेले ने एक जोरदार शॉट के साथ टॉप राइट कॉर्नर में गोल करके खाता खोला. 14वें मिनट में जॉर्गन स्ट्रैंड लार्सन के पास स्कोर बराबर करने का मौका था, लेकिन उनका शॉट बहुत ऊपर चला गया. 20वें मिनट में फ्रांस ने अपनी बढ़त 2-0 कर ली. किलियन एम्बाप्पे का एक शॉट गोलकीपर ने रोक लिया था, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उस्मान डेम्बेले को किलियन एम्बाप्पे से पास मिला, वे दाईं ओर से अंदर की तरफ आए और शानदार फिनिश किया. इसके एक मिनट बाद, नॉर्वे के विंगर थेलो आसगार्ड ने पेनल्टी एरिया के बाहर से एक बेहतरीन लो शॉट लगाकर टीम के लिए एक गोल किया.
फ्रांस को रोकना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उस्मान डेम्बेले ने 32वें मिनट में एक और सटीक शॉट के साथ हैट्रिक पूरी की. उस्मान डेम्बेले की यह हैट्रिक वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले हाफ में लगी छठी हैट्रिक है और 1994 में कैमरून के खिलाफ रूस के ओलेग सालेनको के बाद पहली हैट्रिक है. अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और कनाडा के जोनाथन डेविड के बाद, मौजूदा टूर्नामेंट में यह तीसरी हैट्रिक है. नॉर्वे के पास 50वें मिनट में अंतर कम करने का मौका था, लेकिन फ्रांस के गोलकीपर माइक मैगनन ने बाईं ओर झुककर स्ट्रैंड लार्सन की पेनल्टी बचा ली.
56वें मिनट में, नॉर्वे के गोलकीपर एगिल सेल्विक को चोट लग गई. वह किलियन एम्बाप्पे के जबरदस्त शॉट को रोकने के लिए डाइव लगा रहे थे, जो पोस्ट के पास से बस कुछ इंच दूर से निकल गया था. स्टॉपेज टाइम में डेजायर डौए ने ब्रैडली बारकोला के क्रॉस पर हेडर से गोल करके फ्रांस की जीत पक्की कर दी. नॉर्वे ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि हालैंड चार गोल के साथ एमबाप्पे के बराबर हैं और गोल्डन बूट की रेस में मेसी से एक गोल पीछे हैं.