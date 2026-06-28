बिना गोल वर्ल्ड कप से बाहर... 48 टीमों में इकलौती टीम, तीनों मैच में हुई बत्ती गुल

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का लीग स्टेज अंतिम चरण पर है. आज लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले खेले गए हैं. इस मेगा टूर्नामेंट में 48 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 32 टीमें अगले राउंड में पहुंचेगी. बाहर होने वाली 16 टीमों में एक टीम के लिए ये वर्ल्ड कप बुरे सपने जैसा साबित हुआ है, क्योंकि ये टीम बिना गोल के ही बाहर हो गई. बाकी 15 टीमों को कम से कम गोल दागा, लेकिन इस टीम ने अपने 3 मुकाबलों में एक भी गोल नहीं दागा.
हम बात कर रहे हैं पनामा टीम को ग्रुप-L में रखा गया था. तीनों मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा. पनामा के साथ ग्रुप-L में घाना, क्रोएशिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों से थी. तीनों टीमों के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा. टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में पनामा ने अच्छा डिफेंस दिखाया. घाना और क्रोएशिया के खिलाफ टीम ने काफी देर तक रोके रखा. लेकिन खुद भी कई मौके गंवा दिए.
हालांकि पनामा के फॉरवर्ड खिलाड़ी मौकों को गोल में बदलने में पूरी तरह नाकाम रहे. घाना ने पनामा को 1-0 से हराया और क्रोएशिया के खिलाफ भी पनामा को 1-0 से ही हार का सामना करना पड़ा था. इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी उम्मीद टूटी. अपने आखिरी ग्रुप मैच में पनामा का सामना इंग्लैंड से हुआ. इस मैच में भी पनामा का खाता नहीं खुल सका.
ये भी पढ़ें..
इंग्लैंड ने पनामा के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को 2-0 से अपने नाम किया. इंग्लैंड की तरफ से जूड बेलिंगहम और हैरी केन ने शानदार गोल दागे. इस हार के साथ ही पनामा बिना कोई अंक और बिना कोई गोल किए वर्ल्ड कप से बाहर हो गया. बाहर होने वाली टीमों की लिस्ट में पनामा इकलौती टीम साबित हुई, जिसके खाते एक भी गोल नहीं आया.