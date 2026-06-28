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बिना गोल वर्ल्ड कप से बाहर... 48 टीमों में इकलौती टीम, तीनों मैच में हुई बत्ती गुल

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का लीग स्टेज अंतिम चरण पर है. आज लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले खेले गए हैं. इस मेगा टूर्नामेंट में 48 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 32 टीमें अगले राउंड में पहुंचेगी. बाहर होने वाली 16 टीमों में एक टीम के लिए ये वर्ल्ड कप बुरे सपने जैसा साबित हुआ है, क्योंकि ये टीम बिना गोल के ही बाहर हो गई.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 28, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:47 AM IST
बिना गोल वर्ल्ड कप से बाहर... 48 टीमों में इकलौती टीम, तीनों मैच में हुई बत्ती गुल
Image Credit: APSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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