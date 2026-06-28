बिना गोल वर्ल्ड कप से बाहर... 48 टीमों में इकलौती टीम, तीनों मैच में हुई बत्ती गुल

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का लीग स्टेज अंतिम चरण पर है. आज लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले खेले गए हैं. इस मेगा टूर्नामेंट में 48 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 32 टीमें अगले राउंड में पहुंचेगी. बाहर होने वाली 16 टीमों में एक टीम के लिए ये वर्ल्ड कप बुरे सपने जैसा साबित हुआ है, क्योंकि ये टीम बिना गोल के ही बाहर हो गई. बाकी 15 टीमों को कम से कम गोल दागा, लेकिन इस टीम ने अपने 3 मुकाबलों में एक भी गोल नहीं दागा.