FIFA World Cup: 8395 करोड़ की इनामी राशि, विनर तो छोड़िए हारने वाली टीमों पर भी बरसेगा पैसा, किसको कितना मिलेगा?

FIFA World Cup 2026 Prize Money: फुटबॉल वर्ल्ड कप की दीवानगी अलग स्तर पर दिखाई दे रही है. ओलंपिक के बाद इसे खेल जगत का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ ट्रॉफी और गौरव की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह फुटबॉल इतिहास का सबसे अमीर वर्ल्ड कप भी बन चुका है. फीफा ने इस बार रिकॉर्ड 871 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 8395 करोड़ रुपये) की कुल प्राइज मनी तय की है.
इसमें प्रदर्शन के आधार पर 655 मिलियन डॉलर की राशि टीमों में बांटी जाएगी, जबकि सभी 48 क्वालिफाई करने वाली टीमों को तैयारी और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अलग से आर्थिक सहायता भी मिलेगी.
फीफा के आधिकारिक प्राइज मनी स्ट्रक्चर के अनुसार विश्व चैंपियन बनने वाली टीम को 50 मिलियन डॉलर (करीब 430 करोड़ रुपये) मिलेंगे. वहीं उपविजेता टीम को भी 34 मिलियन डॉलर (लगभग 327 करोड़ रुपये) की बड़ी राशि मिलेगी. इसके अलावा तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 29 मिलियन डॉलर और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को 27 मिलियन डॉलर मिलेंगे. यानी सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली हर टीम करोड़ों की कमाई के साथ घर लौटेगी.
फीफा ने केवल टॉप-4 टीमों को ही नहीं, बल्कि नॉकआउट चरण तक पहुंचने वाली सभी टीमों को भी इनाम देने का फैसला किया है. नीचे देखिए, किसको कितनी रकम मिलेगी.
|फिनिशिंग पोजीशन
|इनामी राशि (अमेरिकी डॉलर)
|भारतीय रुपये में (लगभग)
|चैंपियन
|5.1 करोड़ डॉलर (51 मिलियन)
|₹490.77 करोड़
|उपविजेता (रनर-अप)
|3.4 करोड़ डॉलर (34 मिलियन)
|₹327.32 करोड़
|तीसरा स्थान
|3 करोड़ डॉलर (30 मिलियन)
|₹288.81 करोड़
|चौथा स्थान
|2.8 करोड़ डॉलर (28 मिलियन)
|₹269.56 करोड़
|क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली टीमें
|2 करोड़ डॉलर (20 मिलियन)
|₹192.54 करोड़
|राउंड ऑफ-16 तक पहुंचने वाली टीमें
|1.6 करोड़ डॉलर (16 मिलियन)
|₹154.03 करोड़
|राउंड ऑफ-32 तक पहुंचने वाली टीमें
|1.2 करोड़ डॉलर (12 मिलियन)
|₹115.52 करोड़
|ग्रुप स्टेज में बाहर होने वाली टीमें
|1 करोड़ डॉलर (10 मिलियन)
|₹96.27 करोड़
इसके अलावा सभी 48 क्वालिफाई करने वाली टीमों को तैयारी और भागीदारी के लिए भी अलग वित्तीय सहायता दी गई है.
फीफा पूरी राशि सीधे राष्ट्रीय फुटबॉल संघों को देता है. इसके बाद संबंधित फुटबॉल संघ अपने नियमों के अनुसार खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ के बीच बोनस का वितरण करते हैं. इसलिए अलग-अलग देशों में खिलाड़ियों को मिलने वाली बोनस राशि अलग हो सकती है.
अब पूरे टूर्नामेंट का रोमांच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय ताकत स्पेन के बीच 2026 FIFA World Cup का फाइनल खेला जाएगा. दोनों टीमों के पास इतिहास रचने का मौका होगा. जहां अर्जेंटीना लगातार दूसरा विश्व कप जीतने उतरेगा, वहीं स्पेन 2010 के बाद दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने की कोशिश करेगा.
भारतीय समयानुसार यह महामुकाबला 20 जुलाई को रात 12:30 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले में केवल विश्व कप ट्रॉफी ही नहीं, बल्कि लगभग 430 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड विजेता राशि भी दांव पर होगी, जबकि हारने वाली टीम भी करीब 284 करोड़ रुपये लेकर लौटेगी.