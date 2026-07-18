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FIFA World Cup: 8395 करोड़ की इनामी राशि, विनर तो छोड़िए हारने वाली टीमों पर भी बरसेगा पैसा, किसको कितना मिलेगा?

FIFA World Cup 2026 Prize Money: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. इस महामुकाबले से पहले आइए जानते हैं कि इस टूर्नामेंट के लिए फीफा की प्राइज मनी क्या है?

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 19, 2026, 12:26 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:26 AM IST
FIFA World Cup: 8395 करोड़ की इनामी राशि, विनर तो छोड़िए हारने वाली टीमों पर भी बरसेगा पैसा, किसको कितना मिलेगा?
Image Credit: 8395 करोड़ की इनामी राशि, विनर तो छोड़िए हारने वाली टीमों पर भी बरसेगा पैसा (AP Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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