FIFA World Cup: 8395 करोड़ की इनामी राशि, विनर तो छोड़िए हारने वाली टीमों पर भी बरसेगा पैसा, किसको कितना मिलेगा?

FIFA World Cup 2026 Prize Money: फुटबॉल वर्ल्ड कप की दीवानगी अलग स्तर पर दिखाई दे रही है. ओलंपिक के बाद इसे खेल जगत का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ ट्रॉफी और गौरव की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह फुटबॉल इतिहास का सबसे अमीर वर्ल्ड कप भी बन चुका है. फीफा ने इस बार रिकॉर्ड 871 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 8395 करोड़ रुपये) की कुल प्राइज मनी तय की है.