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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीफुटबॉल वर्ल्ड कप की प्राइज मनी के आगे बच्चा है क्रिकेट! विजेता टीम पर होगी पैसों की बारिश, आंकड़े देख घूम जाएगा सिर

फुटबॉल वर्ल्ड कप की प्राइज मनी के आगे बच्चा है क्रिकेट! विजेता टीम पर होगी पैसों की बारिश, आंकड़े देख घूम जाएगा सिर

FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा वर्ल्ड कप 2026 और क्रिकेट वर्ल्ड कप के बीच इनाम की राशि में बहुत बड़ा अंतर है. जानें कैसे फुटबॉल टूर्नामेंट का प्राइज पूल क्रिकेट से 65 गुना बड़ा है और क्यों फुटबॉल को आर्थिक रूप से एक अलग ही स्तर का खेल माना जाता है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jun 04, 2026, 01:24 PM IST
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फीफा वर्ल्ड कप बनाम क्रिकेट वर्ल्ड कप प्राइज मनी
फीफा वर्ल्ड कप बनाम क्रिकेट वर्ल्ड कप प्राइज मनी

FIFA World Cup 2026 Prize Money: दुनिया भर का खेल जगत अब तक के सबसे बड़े और सबसे आकर्षक आयोजन के लिए तैयार हो रहा है. 11 जून, 2026 से शुरू होने वाला फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने सभी पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है. यह संस्करण एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है क्योंकि टूर्नामेंट पहली बार 32 टीमों से बढ़कर 48 टीमों की बड़ी प्रतियोगिता में बदल रहा है. अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में कुल 104 मैच आयोजित किए जाएंगे.

भारत जैसे देशों के खेल प्रेमियों के लिए क्रिकेट को व्यावसायिक सफलता का शिखर माना जाता है, जो भारी ब्रॉडकास्ट सौदों और खचाखच भरे स्टेडियमों से संचालित होता है. हालांकि, जब दुनिया के इन दो सबसे बड़े खेल टूर्नामेंटों के वित्तीय इनामों की तुलना की जाती है, तो क्रिकेट का आर्थिक पैमाना बेहद मामूली नजर आता है. फीफा द्वारा पुष्टि किए गए आधिकारिक आंकड़े फुटबॉल और क्रिकेट के बीच अंतर को उजागर करते हैं.

फीफा ने प्राइज मनी में कितनी भारी बढ़ोतरी की है?

फीफा ने आधिकारिक तौर पर 2026 टूर्नामेंट के लिए 655 मिलियन डॉलर प्राइज मनी की घोषणा की है. यह 2022 के कतर वर्ल्ड कप (440 मिलियन डॉलर) की तुलना में लगभग 50% की भारी वृद्धि को दर्शाता है. हालांकि कुछ हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भाग लेने वाले देशों के बढ़ते खर्चों के दबाव के कारण इस फंड को और बढ़ाकर 871 मिलियन डॉलर तक भी ले जाया जा सकता है.

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वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम को कितनी रकम मिलेगी?

साल 2026 में प्रतिष्ठित गोल्डन ट्रॉफी उठाने वाले देश को इनाम के तौर पर 50 मिलियन डॉलर (लगभग 478 करोड़ रुपये)की भारी राशि मिलेगी. इसके अतिरिक्त फीफा प्रत्येक योग्य देश को यात्रा,प्रशिक्षण शिविरों और लॉजिस्टिक खर्चों के प्रबंधन के लिए 1.5 मिलियन डॉलर ( लगभग 14.35 करोड़ रुपये) का अनिवार्य तैयारी शुल्क भी देता करता है.

 

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आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की तुलना में फीफा कितना बड़ा है?

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप और फीफा वर्ल्ड कप के बीच तुलना करें तो 2023 में पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप का कुल प्राइज पूल केवल 10 मिलियन डॉलर(करीब 83 करोड़ रुपये) के आसपास था, जिसमें विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया को लगभग 4 मिलियन डॉलर (करीब 33 करोड़ रुपये) मिले थे. इसका मतलब यह है कि फीफा का एक वर्ल्ड कप चक्र का प्राइज फंड, क्रिकेट के प्रमुख वैश्विक आयोजन के पूरे बजट से लगभग 65 गुना बड़ा है.

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फुटबॉल में हारने वाली टीम भी क्रिकेट की विजेता से अमीर

फुटबॉल के वित्तीय दबदबे का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू टूर्नामेंट की रैंकिंग में सबसे नीचे रहने वाली टीमों की कमाई में दिखता है. फीफा वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं जीतने वाली टीमें भी बहुत ज्यादा कमाती हैं. 33वें से 48वें स्थान पर रहने वाली टीमों के लिए फीफा ने 9 मिलियन डॉलर (करीब 75 करोड़ रुपये) का आधार पुरस्कार सुनिश्चित किया है. जब इसमें 1.5 मिलियन डॉलर का तैयारी शुल्क जोड़ दिया जाता है, तो हर टीम कम से कम 10.5 मिलियन डॉलर लेकर घर लौटती है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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