Assim Madibo 5 Match Ban FIFA World Cup 2026: इन दिनों फीफा विश्व कप 2026 की धूम है. यूएस, कनाडा और मैक्सिको में खेले जा रहे इस वर्ल्ड कप में एक तरफ जहां दनादन गोल दागे जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक बेहद हैरान करने वाली और विवादित खबर सामने आई है. कतर के मिडफील्डर असीम मदीबो ने मैदान पर खेल भावना को तार-तार करते हुए एक ऐसा खतरनाक टैकल (Foul) किया, जिसके कारण विरोधी खिलाड़ी का पैर ही टूट गया.
फीफा (FIFA) की अनुशासनात्मक समिति ने बुधवार को इस मामले पर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए असीम मदीबो पर 5 मैचों का बैन लगा दिया है. कतर की टीम भले ही ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुकी है, लेकिन मदीबो का यह 'फाउल' फुटबॉल इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज हो गया है.
यह पूरी घटना वैंकूवर में 19 जून यानी गुरुवार को खेले गए कतर बनाम कनाडा मैच के दौरान घटी थी. इस मुकाबले में कनाडा ने कतर को 6-0 से करारी शिकस्त दी थी. मैच के दौरान कतर के असीम मदीबो ने कनाडा के स्टार मिडफील्डर इस्माइल कोने (Ismael Kone) को रोकने के लिए एक बेहद खतरनाक और जानलेवा टैकल किया. मदीबो के पैर मारते ही कोने मैदान पर बुरी तरह चीख पड़े थे. रेफरी ने बिना कोई वक्त गंवाए मदीबो को तुरंत रेड कार्ड (लाल कार्ड) दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया था. अब फीफा की समिति ने इसे 'घोर अनुचित खेल' (Violent Conduct) मानते हुए बैन को 5 मैचों के लिए बढ़ा दिया है.
मदीबो के खतरनाक टैकल के चलते इस्माइल कोने जमीन पर गिर पड़े थे. उन्हें तुरंत स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना में कोने के बाएं पैर की टिबिया (Tibia) और फिबुला (Fibula) दोनों मुख्य हड्डियां टूट गई हैं. अस्पताल में उनकी तुरंत सर्जरी की गई है. इस भयानक चोट के साथ ही कोने का फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सफर यहीं समाप्त हो गया है, जो कनाडा की टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है.
फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में मदीबो को मिली यह तीसरी सबसे बड़ी सजा है. इससे पहले इससे बड़े दो और मामले हो चुके हैं.
ब्राजील में खेले गए 2014 विश्व कप के दौरान उरुग्वे के स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज़ ने इटली के डिफेंडर जियोर्जियो चिएलिनी को दांत से काट लिया था. इस हरकत के लिए फीफा ने उन पर 9 मैचों का बैन और 4 महीने का पूर्ण फुटबॉल बैन लगाया था. इसके अलावा अमेरिका में हुए 1994 विश्व कप के दौरान इटली के डिफेंडर माउरो टासोटी ने स्पेन के फॉरवर्ड लुइस एनरिक को चेहरे पर कोहनी मार दी थी, जिसके कारण एनरिक की नाक टूट गई थी. इस गलती के लिए टासोटी पर 8 मैचों का बैन लगा था.
मदीबो के इस कांड के बीच कतर की टीम का विश्व कप 2026 का अभियान भी शर्मनाक तरीके से खत्म हो गया है. कतर की टीम राउंड ऑफ 32 में भी जगह नहीं बना सकी. कतर ने अपने पहले मैच में स्विट्जरलैंड को 1-1 की बराबरी पर रोका था. फिर दूसरे मैच में कनाडा ने उसे 6-0 से रौंद दिया. आखिरी लीग मैच में बोस्निया और हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया.