FIFA World Cup 2026: क्वार्टर फाइनल का रास्ता साफ, कब और किससे टक्कर लेगी आपकी पसंदीदा टीम? देखें शेड्यूल

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब धीरे-धीरे अपने अंतिम चरम पर पहुंच रहा है. अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित हो रहे टूर्नामेंट में 48 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन अब 40 टीमों का सफर समाप्त हो चुका है. मंगलवार को राउंड ऑफ 16 के आखिरी दो मुकाबले खेले गए. पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने शानदार खेल दिखाते हुए मिस्र को 3-2 से हराया और फिर देर रात खेले गए मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराकर 72 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में एंट्री मारी.
इसके साथ ही फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल का रास्ता साफ हो गया है. ब्राजील, पुर्तगाल और जर्मनी अंतिम 8 में जगह बनाने में असफल रही. क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार का वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन आने वाले मैचों में कई ऐसे स्टार खिलाड़ी एक्शन में दिखेंगे, जो फुटबॉल के मैदान पर जादू दिखाने के लिए जाने जाते हैं. अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी लगातार दूसरी बार वर्ल्ड ट्रॉफी जीतने को बेताब होंगे.
शुक्रवार, 10 जुलाई: फ्रांस बनाम मोरक्को (भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे)
शनिवार, 11 जुलाई, स्पेन बनाम बेल्जियम (भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे)
रविवार, 12 जुलाई, नॉर्वे बनाम इंग्लैंड (भारतीय समयानुसार रात 2:30 बजे)
रविवार, 12 जुलाई, अर्जेंटीना बनाम स्विट्जरलैंड (भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे)
राउंड ओफ 16 में हुए सभी मैचों के नतीजे
|मुकाबला
|परिणाम
|कनाडा vs मोरक्को
|मोरक्को 3-0 से जीता
|पराग्वे vs फ्रांस
|फ्रांस 1-0 से जीता
|ब्राज़ील vs नॉर्वे
|नॉर्वे 2-1 से जीता (बड़ा उलटफेर)
|मेक्सिको vs इंग्लैंड
|इंग्लैंड 3-2 से जीता
|पुर्तगाल vs स्पेन
|स्पेन 1-0 से जीता
|अमेरिका vs बेल्जियम
|बेल्जियम 4-1 से जीता
|अर्जेंटीना vs मिस्र
|अर्जेंटीना 3-2 से जीता (2 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी)
|स्विट्जरलैंड vs कोलंबिया
|स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की (नियमित समय 0-0)
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 5 मैचों में 8 गोल
किलियन एमबाप्पे (फ्रांस) - 5 मैचों में 7 गोल
एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) - 5 मैचों में 7 गोल
हैरी केन (इंग्लैंड) - 5 मैचों में 6 गोल
जूलियन क्विनोन्स - 5 मैचों में 5 गोल