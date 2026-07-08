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FIFA World Cup 2026: क्वार्टर फाइनल का रास्ता साफ, कब और किससे टक्कर लेगी आपकी पसंदीदा टीम? देखें शेड्यूल

FIFA World Cup 2026: राउंड ऑफ 16 के आखिरी मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हरा दिया. इससे पहले लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने बेहद रोमांचक मैच में मिस्र को पटखनी दी. इसके साथ ही क्वार्टर फाइनल का रास्ता साफ हो गया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 08, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:04 AM IST
FIFA World Cup 2026: क्वार्टर फाइनल का रास्ता साफ, कब और किससे टक्कर लेगी आपकी पसंदीदा टीम? देखें शेड्यूल
Image Credit: (AP) FIFA world cup 2026 quarter finals schedule and timing in indiaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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