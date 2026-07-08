FIFA World Cup 2026: क्वार्टर फाइनल का रास्ता साफ, कब और किससे टक्कर लेगी आपकी पसंदीदा टीम? देखें शेड्यूल

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब धीरे-धीरे अपने अंतिम चरम पर पहुंच रहा है. अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित हो रहे टूर्नामेंट में 48 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन अब 40 टीमों का सफर समाप्त हो चुका है. मंगलवार को राउंड ऑफ 16 के आखिरी दो मुकाबले खेले गए. पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने शानदार खेल दिखाते हुए मिस्र को 3-2 से हराया और फिर देर रात खेले गए मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराकर 72 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में एंट्री मारी.