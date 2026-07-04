/FIFA World cup 2026: प्री-क्वार्टर फाइनल की पूरी तस्वीर साफ, जानिए कब-कहां और किसके साथ होंगे आपकी फेवरेट टीम के मैच

FIFA WORLD CUP 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) की पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है. ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, मोरक्को, नॉर्वे, मेक्सिको, कोलंबिया, बेल्जियम, इजिप्ट, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, पैराग्वे और कनाडा की टीमों ने प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) के लिए क्वालिफाई किया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) के मैच आज यानी शनिवार को भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होंगे.
प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) दौर के मैच 4 जुलाई से 8 जुलाई (भारतीय समयानुसार) तक खेले जाएंगे. राउंड ऑफ 16 दौर से 8 बेस्ट टीमें क्वालिफाई कर क्वार्टर फाइनल दौर में एंट्री करेंगी. भारत में फैंस फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच टीवी पर United8 Sports 1 और 2 (SD और HD) पर देख सकते हैं, जबकि मैचों की लाइव-स्ट्रीमिंग ZEE5 पर सब्सक्रिप्शन के साथ की जा सकती है. इसके अलावा मैच का लाइव ब्लॉग और मैच से जुड़ी स्टोरीज आप https://zeenews.india.com/hindi पर पढ़ सकते हैं.
प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में यूरोप की सबसे ज्यादा टीमें हैं, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका की टीमें हैं. प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) मैच ह्यूस्टन, फिलाडेल्फिया, ईस्ट रदरफोर्ड, मेक्सिको सिटी, अर्लिंग्टन, सिएटल, अटलांटा और वैंकूवर में खेले जाएंगे. प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) एक सीधा नॉकआउट स्टेज है. हर मैच एक बार का मुकाबला होता है, जिसमें जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचती हैं.
अगर 90 मिनट और स्टॉपेज टाइम के बाद भी मैच बराबरी पर रहता है, तो मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा. एक्स्ट्रा टाइम 30 मिनट का होता है, जिसे 15-15 मिनट के दो हाफ में बांटा जाता है. अगर एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी टीमें बराबरी पर रहती हैं, तो मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से होगा. शुरुआत में हर टीम पांच पेनल्टी लेती है. अगर उन किक्स के बाद भी स्कोर बराबर रहता है, तो शूटआउट 'सडन डेथ' में चला जाता है. शूटआउट 'सडन डेथ' में दोनों टीमें बारी-बारी से एक-एक शॉट लेती हैं. यदि एक टीम गोल कर देती है और दूसरी टीम गोल करने से चूक जाती है, तो मैच तुरंत उसी राउंड पर समाप्त हो जाता है.
1. कनाडा बनाम मोरक्को (4 जुलाई, रात 10:30 बजे) - ह्यूस्टन स्टेडियम
2. पैराग्वे बनाम फ्रांस (5 जुलाई, सुबह 2:30 बजे) - फिलाडेल्फिया स्टेडियम
3. ब्राजील बनाम नॉर्वे (6 जुलाई, सुबह 1:30 बजे) - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम
4. मेक्सिको बनाम इंग्लैंड (6 जुलाई, सुबह 5:30 बजे) - मेक्सिको सिटी स्टेडियम
5. पुर्तगाल बनाम स्पेन (7 जुलाई, सुबह 12:30 बजे) - डलास स्टेडियम
6. USA बनाम बेल्जियम (7 जुलाई, सुबह 5:30 बजे) - सिएटल स्टेडियम
7. अर्जेंटीना बनाम इजिप्ट (7 जुलाई, रात 9:30 बजे) - अटलांटा स्टेडियम
8. स्विट्जरलैंड बनाम कोलंबिया (8 जुलाई, सुबह 1:30 बजे) - BC प्लेस वैंकूवर
इससे पहले राउंड ऑफ 32 में रोमांचक पल, पेनल्टी शूटआउट और बड़ी टीमों के बाहर होने जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं. जर्मनी और नीदरलैंड क्रमशः पैराग्वे और मोरक्को से पेनल्टी में हारकर राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गए. अर्जेंटीना को केप वर्दे के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वे एक्स्ट्रा टाइम में 3-2 से जीत गए. वहीं, एक रोमांचक नॉकआउट मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गोंकालो रामोस के गोल की बदौलत पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया.
अब राउंड ऑफ 16 में कई बड़े और कड़े मुकाबले होने वाले हैं, जिनमें ब्राजील बनाम नॉर्वे, मेक्सिको बनाम इंग्लैंड, पुर्तगाल बनाम स्पेन और यूनाइटेड स्टेट्स बनाम बेल्जियम शामिल हैं. किलियन एम्बाप्पे की शानदार मदद से स्वीडन को हराने के बाद फ्रांस का मुकाबला पैराग्वे से होगा, जबकि मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इजिप्ट से होगा. अर्जेंटीना ने टूर्नामेंट में एक कमजोर मानी जाने वाली टीम से मिली कड़ी चुनौती को पार किया है.