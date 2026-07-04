Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /FIFA World cup 2026: प्री-क्वार्टर फाइनल की पूरी तस्वीर साफ, जानिए कब-कहां और किसके साथ होंगे आपकी फेवरेट टीम के मैच

FIFA World cup 2026: प्री-क्वार्टर फाइनल की पूरी तस्वीर साफ, जानिए कब-कहां और किसके साथ होंगे आपकी फेवरेट टीम के मैच

ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, मोरक्को, नॉर्वे, मेक्सिको, कोलंबिया, बेल्जियम, इजिप्ट, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, पैराग्वे और कनाडा की टीमों ने प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) के लिए क्वालिफाई किया है.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 04, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:57 PM IST
FIFA World cup 2026: प्री-क्वार्टर फाइनल की पूरी तस्वीर साफ, जानिए कब-कहां और किसके साथ होंगे आपकी फेवरेट टीम के मैच
Image Credit: Photo Credit (AP)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तृणमूल कांग्रेस का एक और विकेट गिरा,चंद्रिमा भट्टाचार्य ने छोड़ा राज्य अध्यक्ष का पद
Chandrima Bhattacharya29 min ago
2
chhattisgarh news32 min ago
3
Best monsoon destinations34 min ago
4
samudrik shastra35 min ago
5
Gujarat news38 min ago