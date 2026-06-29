FIFA WORLD CUP 2026: ब्राजील और जापान के बीच आज नॉकआउट की महाजंग, जर्मनी बनाम पैराग्वे की भी होगी टक्कर

FIFA WORLD CUP 2026: ब्राजील और जापान के बीच आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 का राउंड ऑफ-32 का मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच में जीतने वाली टीम राउंड ऑफ-16 में एंट्री कर लेगी, जबकि हारने वाली टीम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सफर खत्म हो जाएगा. ब्राजील और जापान के बीच राउंड ऑफ-32 का अहम मैच आज (29 जून) भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से ह्यूस्टन में खेला जाएगा.
इसके अलावा कल (30 जून) रात के 2:30 बजे जर्मनी और पैराग्वे के बीच भी टक्कर होगी. यह मुकाबला बोस्टन स्टेडियम फॉक्सबोरो में खेला जाएगा. जापान दुनिया की फुटबॉल टीमों में से एक ऐसी टीम बन गई है, जिसने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है. 1998 के बाद से जापान की टीम चार बार मुश्किल से ही फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ी है, लेकिन जापान अभी तक मेंस फीफा वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच नहीं जीत पाया है.
ब्राजील और जापान के बीच आज नॉकआउट की महाजंग
इस बार फीफा वर्ल्ड कप में जापान के रास्ते में एक ऐसा देश है, जिसने सबसे ज्यादा बार यह ट्रॉफी जीती है. ब्राजील ने रिकॉर्ड पांच बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, जबकि जापान चार बार राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के बावजूद टूर्नामेंट में कभी कोई नॉकआउट मैच नहीं जीत पाया है. ब्राजील में दुनिया की सबसे बड़ी जापानी आबादी रहती है, जबकि जापानी फुटबॉल के आधुनिक विकास में ब्राजील का बड़ा योगदान है. जिको ने शुरुआती J1 लीग को आकार देने में मदद की और ब्राजील में जन्मे खिलाड़ियों की कई पीढ़ियों ने जापानी टीम के लिए फुटबॉल खेली है. यानी दोनों देशों के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, लेकिन सोमवार को दोनों टीमों के बीच महामुकाबला होगा.
कार्लो एंसेलोटी की ब्राजील टीम मैच-डे 1 पर शुरुआती दौर में पिछड़ने और फिर मोरक्को के साथ मैच ड्रॉ होने के बाद अब अपनी लय हासिल करती दिख रही है. ब्राजील ने हैती और स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत में छह गोल किए और बिना कोई गोल खाए अपने ग्रुप में टॉप पर रही. साथ ही, मशहूर पीली जर्सी में 981 दिनों बाद नेमार की वापसी ने टीम के अटैक को और मजबूत किया है.
हालांकि, हाल का इतिहास एक चेतावनी भी देता है, क्योंकि अक्टूबर 2025 में एक फ्रेंडली मैच में ब्राजील को जापान से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था. जापान के कोच हाजिमे मोरियासु उसी नतीजे से प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, जापान लगातार 10 मैचों से बिना हारे खेल रहा है. ट्यूनीशिया को 4-0 से हराने और नीदरलैंड व स्वीडन के साथ मैच ड्रॉ कराने के बाद टीम 'राउंड ऑफ 32' में पहुंची है. इसमें दाइची कामाडा (3) और अयासे उएदा (2) ने सबसे ज्यादा गोल किए हैं.
ब्राजील की ताकत का लेवल ही अलग है. विनीसियस जूनियर ने चार गोल किए हैं, मैथियस कुन्हा ने तीन गोल किए हैं और युवा खिलाड़ी रायन, एंसेलोटी की बदलती अटैक लाइन में एक और शानदार विकल्प बनकर उभरे हैं. जापान ने दशकों से यह साबित किया है कि वह फुटबॉल की दिग्गज टीमों में शामिल होने के काबिल है. सोमवार को उन्हें यह साबित करना होगा कि जब सबसे जरूरी हो, तब वे इनमें से किसी एक टीम को हरा सकते हैं.