FIFA World Cup 2026 Knockout Bracket: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का नॉकआउट ब्रैकेट अब धीरे-धीरे आकार लेने लगा है. इसकी शुरुआत राउंड ऑफ 32 से होगी, जिसका आयोजन 28 जून से 3 जुलाई तक किया जाएगा. टूर्नामेंट के विस्तार (32 से 48 टीमें) के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 32 को शामिल किया गया है. सभी 12 समूहों में से शीर्ष दो टीमें और आठ सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें नॉकआउट के लिए क्वालीफाई करेंगी.
राउंड ऑफ 32 के बाद राउंड ऑफ 16 (प्री-क्वार्टर फाइनल), क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और तीसरे स्थान के लिए मैच होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा. अब तक 11 टीमें नॉक आउट राउंड में पहुंच चुकी हैं. इनमें लियोनल मेसी की अर्जेंटीना, किलियन एम्बाप्पे की फ्रांस और नेमार की ब्राजील प्रमुख है.
टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल
ग्रुप स्टेज: 11 जून से 27 जून
राउंड ऑफ 32: 28 जून से 3 जुलाई.)
राउंड ऑफ 16: 4 से 7 जुलाई
क्वार्टर फाइनल: 9-11 जुलाई
सेमीफाइनल : 14-15 जुलाई
तीसरे स्थान के लिए मैच: 18 जुलाई
फाइनल: 19 जुलाई
2026 वर्ल्ड कप के लिए फीफा ने एक बड़ा बदलाव किया है, जहां अंक बराबर होने पर गोल अंतर (Goal Difference) के बजाय हेड-टू-हेड (Head-to-Head) रिकॉर्ड को प्राथमिक टाई-ब्रेकर माना जाएगा. इसी नियम के चलते हैती, तुर्की, ट्यूनीशिया, जॉर्डन और पनामा जैसी टीमें बाहर हो गई हैं क्योंकि वे अपने ग्रुप की तीसरे स्थान वाली टीमों से मैच हार चुकी थीं.
यदि ग्रुप स्टेज के बाद दो या अधिक टीमें समान अंकों पर रहती हैं, तो रैंकिंग तय करने के लिए सबसे पहले ग्रुप मैचों में उनके आपसी अंक (Head-to-Head points) देखे जाएंगे. इसके बाद आपसी मैचों में गोल अंतर और फिर गोलों की संख्या पर विचार होगा. यदि फिर भी टीमें बराबरी पर रहती हैं, तो सभी ग्रुप मैचों का गोल अंतर, कुल गोल, टीम कंडक्ट स्कोर (येलो/रेड कार्ड) और अंत में फीफा वर्ल्ड रैंकिंग को आधार बनाया जाएगा.
आठ सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमों का निर्धारण कुल अंकों, सभी मैचों के गोल अंतर, कुल गोल, टीम कंडक्ट स्कोर और फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा. ध्यान दें कि यहां हेड-टू-हेड रिकॉर्ड का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि टीमें अलग-अलग समूहों से होती हैं.
25 जून (भारतीय समयानुसार रात 11:59 बजे तक) तक की स्थिति के अनुसार, मेक्सिको, यूएसए, जर्मनी, अर्जेंटीना, फ्रांस, नॉर्वे, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, बोस्निया और हर्जेगोविना, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने सफलतापूर्वक क्वालीफाई कर लिया है. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी 18 गोल के साथ वर्ल्ड कप के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर भी हैं.
अब तक टूर्नामेंट से बाहर होने वाली टीमों में हैती, तुर्की, ट्यूनीशिया, जॉर्डन, पनामा, कतर और चेक गणराज्य शामिल हैं. चेक गणराज्य को मेजबान मेक्सिको के हाथों 3-1 से मिली हार के बाद टूर्नामेंट से विदा लेना पड़ा.