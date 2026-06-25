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FIFA World Cup 2026: 11 टीमों ने काटा नॉकआउट का टिकट, अभी भी लटकी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल, कौन-कौन हुआ आउट?

FIFA World Cup 2026 Round of 32: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण का रोमांच शुरू होने वाला है. राउंड ऑफ 32 के नए फॉर्मेट, क्वालिफिकेशन नियमों और अब तक क्वालीफाई या बाहर होने वाली टीमों की पूरी जानकारी यहां देखें.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 25, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:44 PM IST
FIFA World Cup 2026: 11 टीमों ने काटा नॉकआउट का टिकट, अभी भी लटकी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल, कौन-कौन हुआ आउट?
Image Credit: लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, किलियन एम्बाप्पे, एर्लिंग हालैंड. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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