FIFA World Cup 2026: स्कॉटलैंड ने FIFA वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. 36 साल में पहली बार स्कॉटलैंड ने FIFA वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की है. स्कॉटलैंड ने रविवार को फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ग्रुप C के मैच में हैती को 1-0 से हराकर FIFA वर्ल्ड कप में जीत का 36 साल का सूखा खत्म किया. जॉन मैकगिन का पहले हाफ में लगा डिफ्लेक्टेड शॉट निर्णायक साबित हुआ. इस जीत के साथ स्कॉटलैंड अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच गया, क्योंकि इससे पहले दिन में ब्राजील और मोरक्को का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था. यह गोल 1998 के वर्ल्ड कप में क्रेग बर्ली के गोल के बाद स्कॉटलैंड का पहला वर्ल्ड कप गोल था. क्रेग बर्ली के उस गोल ने ग्रुप-स्टेज मैच में नॉर्वे के खिलाफ स्कॉटलैंड टीम को ड्रॉ दिलाने में मदद की थी.
स्कॉटलैंड ने शनिवार को हैती पर 1-0 से मुश्किल जीत के साथ FIFA वर्ल्ड कप में वापसी की. इस जीत के साथ उन्होंने 1990 के बाद टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की. हैती की ग्लोबल स्टेज पर लंबे समय बाद वापसी निराशाजनक रही, हालांकि उनका खेल अच्छा था. स्कॉटलैंड ने जिलेट स्टेडियम में शानदार शुरुआत की और बेन डोक के जरिए शुरुआती खतरा पैदा किया, जिनके निचले शॉट को हैती के गोलकीपर जॉनी प्लासिड ने बचाया. हैती के दबाव के दौर से उबरने के बाद, स्कॉटलैंड बढ़त बनाने के करीब पहुंचा, जब स्कॉट मैकटोमिने का एरिया के किनारे से लगाया गया पहला शॉट पोस्ट से टकराया.
28वें मिनट में उन्हें सफलता मिली. प्लासिड ने शुरू में चे एडम्स को करीब से गोल करने से रोका, लेकिन रिबाउंड मैकगिन के पास गया, जिनके शॉट ने दो बार दिशा बदली और नेट में चला गया. इस गोल ने एस्टन विला के मिडफील्डर को वर्ल्ड कप फाइनल में स्कॉटलैंड का सबसे उम्रदराज स्कोरर बना दिया. पहला गोल करने के बाद उत्साहित स्कॉटलैंड ने ब्रेक से पहले अपनी बढ़त को लगभग दोगुना कर दिया था, जब लॉरेंस शेंकलैंड ने डोक के क्रॉस पर हेडर लगाया जो थोड़ा बाहर चला गया. हालांकि, हैती टीम खतरनाक बनी रही और एंगस गन की गलती का फायदा उठाने के करीब थी, जिन्होंने रूबेन प्रोविडेंस के जोरदार शॉट को ठीक से नहीं पकड़ा, लेकिन उनके डिफेंडरों ने खतरा टाल दिया.