आज खत्म होगा इंतजार, पिछले 21 साल में इंग्लैंड के खिलाफ 1 भी मैच क्यों नहीं खेले Lionel Messi?

lionel messi never played against England: इन दिनों फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच चरम पर है. आज रात 12 बजकर 30 मिनट पर डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भिड़ेंगी. इस मैच में फुटबॉल इतिहास का एक बेहद अनोखा अध्याय लिखा जाएगा. अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी मैदान पर उतरते ही 21 साल का इंतजार खत्म कर देंगे. वह दो दशक लंबे इंटरनेशनल करियर में पहली बार इंग्लैंड जैसी बड़ी फुटबॉल महाशक्ति के खिलाफ मैदान पर उतरने वाले हैं.
यह सुनना थोड़ा अजीब और हैरान करने वाला जरूर लगता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार मेसी ने दो दशक से अधिक के करियर में कभी इंग्लैंड का सामना नहीं किया. लेकिन इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है.
दरअसल, लियोनेल मेसी ने अगस्त 2005 में हंगरी के खिलाफ मैच से अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, लेकिन उनका वह डेब्यू किसी बुरे सपने जैसा रहा. मैदान पर आने के एक मिनट के भीतर ही विपक्षी खिलाड़ी विल्मॉस वान्जाक पर फाउल करने के कारण मेसी को रेड कार्ड दिखा दिया गया.
उस रेड कार्ड के चलते मेसी पर अगले मैच के लिए बैन लग गया. संयोग से अर्जेंटीना का अगला मैच 12 नवंबर 2005 को इंग्लैंड के खिलाफ एक दोस्ताना मुकाबला था. मेसी बैन के कारण उस मैच में नहीं खेल सके, जिसे अर्जेंटीना 2-3 से हार गया था. इसके बाद पिछले 21 सालों में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच एक भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया.
इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच आखिरी विश्व कप भिड़ंत साल 2002 में हुई थी, जिसमें इंग्लैंड 1-0 से जीता था, लेकिन तब तक मेसी ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं किया था. यही वजह है कि मेसी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए 21 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा. आखिरकार आज यह इंतजार खत्म होने वाला है.
इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से ठीक पहले इंग्लैंड के मुख्य कोच थॉमस ट्यूशेल ने लियोनेल मेसी की जमकर तारीफ की है. स्काई स्पोर्ट्स के अनुसार, ट्यूशेल ने मेसी को अर्जेंटीना टीम की असली ताकत और लीडर बताया.
ट्यूशेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह वाकई अविश्वसनीय है कि मेसी किस तरह अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ते हैं. उनके इस प्रदर्शन के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. वह जिस भी टीम में खेलते हैं, उसके लीडर और सबसे अहम खिलाड़ी बन जाते हैं. अर्जेंटीना के पास बेहतरीन कॉम्बिनेशन और बड़े टूर्नामेंट खेलने का अच्छा अनुभव है. जैसे ही मेसी के पैर में गेंद आती है, पूरी टीम का मूवमेंट शुरू हो जाता है.' इंग्लिश कोच ने यह भी माना कि मेसी को रोकने के लिए इंग्लैंड को अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा, लेकिन उनकी टीम अपनी रणनीति और आक्रामक शैली पर ही टिकी रहेगी.