Add Zee Business As A Preferred Source
App

आज खत्म होगा इंतजार, पिछले 21 साल में इंग्लैंड के खिलाफ 1 भी मैच क्यों नहीं खेले Lionel Messi?

lionel messi never played against England: अब से कुछ देर बाद इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच फीफा विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल होने जा रहा है. रात 12 बजकर 30 मिनट पर यह मैच शुरू होगा. जैसे ही दिग्गज लियोनेल मेसी मैदान पर कदम रखेंगे, 21 साल का खास इंतजार खत्म हो जाएगा.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 15, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:24 PM IST
आज खत्म होगा इंतजार, पिछले 21 साल में इंग्लैंड के खिलाफ 1 भी मैच क्यों नहीं खेले Lionel Messi?
Image Credit: AI

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शकीरा, टॉम क्रूज और BTS का दिखेगा जलवा! वर्ल्ड कप फाइनल में 'सुपर बाउल' जैसा तड़का
FIFA World Cup 202651 min ago
2
FIFA World Cup 20261 hr ago
3
crime news1 hr ago
4
PoK protest1 hr ago
5
lifestyle1 hr ago