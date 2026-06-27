/FIFA WORLD CUP 2026: सेनेगल ने 5-0 प्रचंड जीत से मचाया तहलका, फीफा वर्ल्ड कप में अभी भी जिंदा, इराक को दिया सबसे बड़ा घाव

FIFA WORLD CUP 2026: सेनेगल ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी 5-0 की प्रचंड जीत से तहलका मचा दिया है. सेनेगल की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अभी भी जिंदा है. सेनेगल ने इराक को सबसे बड़ा घाव दिया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सेनेगल ने शुक्रवार को ग्रुप-I के अपने आखिरी मैच में 10 खिलाड़ियों वाली इराकी टीम को 5-0 से हराकर नॉकआउट राउंड में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जिंदा रखीं हैं, जबकि एशियाई टीम बिना किसी प्वाइंट के टूर्नामेंट से बाहर हो गई है.
सेनेगल को 'बेस्ट थर्ड-प्लेस्ड' टीमों में से एक के तौर पर राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की उम्मीद के लिए जीत की जरूरत थी और दूसरे हाफ में इराकी टीम के 10 खिलाड़ियों के खिलाफ उनका हमला जबरदस्त था. हबीब डियारा ने एक डिफ्लेक्टेड शॉट से सेनेगल को बढ़त दिलाई थी और सादियो माने के खिलाफ एक चैलेंज के VAR रिव्यू के बाद 13वें मिनट में डिफेंडर रेबिन सुलाका को बाहर किए जाने से इराक की आगे बढ़ने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा. इराक के मुकाबले खिलाड़ियों की संख्या में ज्यादा होने का फायदा सेनेगल को मिलना चाहिए था, लेकिन सेनेगल को इराकी डिफेंस को तोड़ने में मुश्किल हो रही थी और जीत पक्की करने में उन्हें दूसरे हाफ तक का इंतजार करना पड़ा.
इस्माइला सार ने अपने करियर का चौथा वर्ल्ड कप गोल करके सेनेगल के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया और टीम की बढ़त को और बढ़ाया. इसके बाद, सब्स्टीट्यूट के तौर पर कुछ ही मिनट पहले मैदान पर आए पापे हबीब गुए ने कमाल के दो पल दिखाए. पहले पापे हबीब गुए ने 84 किमी/घंटा की रफ्तार से जबरदस्त लॉन्ग-रेंज शॉट मारा और फिर 103 किमी/घंटा की रफ्तार से एक और जबरदस्त शॉट लगाया. इलिमन नदिये ने एक जबरदस्त फिनिश के साथ जीत पक्की कर दी.
हालांकि, सेनेगल के कोच मलिक थियाव ने माना कि खराब शुरुआत के बाद सुधार की गुंजाइश थी. अगर सेनेगल टूर्नामेंट में नॉकआउट स्टेज तक पहुंचता है, तो वे मिस्र या किसी अन्य मजबूत टीम (जो तीसरे स्थान की दावेदार हो सकती है) के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे. सेनेगल ग्रुप-I में फ्रांस और नॉर्वे के बाद तीन अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा और अब उन्हें शनिवार को होने वाले ग्रुप J और K के आखिरी मैचों का इंतजार करना होगा, ताकि पता चल सके कि क्या वे तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों में सबसे अच्छे रिकॉर्ड के साथ राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं.
आठ क्वालिफाइंग ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहने वाली सबसे अच्छी टीमें (हर एक 12 ग्रुप की टॉप दो टीमों के साथ) लास्ट-16 स्टेज में आगे बढ़ेंगी. इस हार का मतलब था कि इराक का टूर्नामेंट बहुत खराब रहा. 40 सालों में दूसरी बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली इस टीम ने अपने तीनों मैच गंवा दिए.