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उम्मीदें टूटीं तो गंवानी पड़ी कुर्सी; FIFA World Cup 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद 7 नेशनल कोचों की छुट्टी

FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप 2026 के इस ऐतिहासिक सीजन में कुल 48 मैनेजरों ने अपनी-अपनी टीमों के साथ सफर शुरू किया था, लेकिन राउंड ऑफ 32 का चरण खत्म होने तक इनमें से 7 दिग्गज मैनेजर अपनी भूमिकाओं से अलग हो चुके हैं. टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ इस लिस्ट में कुछ और बड़े नाम जुड़ सकते हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 02, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:18 PM IST
उम्मीदें टूटीं तो गंवानी पड़ी कुर्सी; FIFA World Cup 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद 7 नेशनल कोचों की छुट्टी
Image Credit: FIFA World Cup 202 Football Manager ResignedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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