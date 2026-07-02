उम्मीदें टूटीं तो गंवानी पड़ी कुर्सी; FIFA World Cup 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद 7 नेशनल कोचों की छुट्टी

FIFA World Cup 2026: 11 जून से 19 जुलाई तक चलने वाला फीफा विश्व कप 2026 अब रोमांचक मोड़ पर है. ग्रुप स्टेज 28 जून को खत्म हो गया था और राउंड ऑफ 32 के मुकाबले चल रहे हैं. 48 टीमों में से कई का सफर खत्म हो चुका है. इस बार खराब प्रदर्शन और उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का सबसे पहला और बड़ा असर टीम के मैनेजरों (कोचों) पर पड़ा है.
टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद अब तक कुल 7 मैनेजरों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है. इनमें से अधिकांश ने खुद आगे बढ़कर इस्तीफा दे दिया है, जबकि कुछ को फुटबॉल बोर्ड द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है. यहां हमने उन 7 कोचों की लिस्ट दी है, जिन्होंने ग्रुप स्टेज और राउंड ऑफ 32 से बाहर होने के बाद अपना पद छोड़ दिया है.
1. स्टीव क्लार्क (Steve Clarke) - स्कॉटलैंड की टीम ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने में नाकाम रही, जिसके बाद स्टीव क्लार्क ने टीम के मैनेजर पद से इस्तीफा दे दिया.
2. होंग म्युंग-बो (Hong Myung-bo) - साउथ कोरिया को एशियाई महाद्वीप की मजबूत टीम माना जाता है, लेकिन वह इस बार ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई. इस लचर प्रदर्शन के बाद होंग म्युंग-बो ने इस्तीफा सौंप दिया.
3. मार्सेलो बिएल्सा (Marcelo Bielsa) - दक्षिण अमेरिकी दिग्गज उरुग्वे का ग्रुप स्टेज से बाहर होना इस विश्व कप का बड़ा उलटफेर रहा, जिसके चलते मुख्य कोच मार्सेलो बिएल्सा ने पद से इस्तीफा दे दिया.
4. इवान हासेक (Ivan Hašek) - चेक गणराज्य इस बार ग्रुप स्टेज की बाधा पार नहीं कर सका. इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इवान हासेक ने भी चेक गणराज्य के कोच पद से इस्तीफा दे दिया.
5. सेबेस्टियन बेकेसेसे (Sebastián Beccacece) - इक्वाडोर की टीम राउंड ऑफ 32 में पहुंचकर बाहर हो गई, जिसके बाद मुख्य कोच सेबेस्टियन बेकेसेसे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.
6. रोनाल्ड कोमैन (Ronald Koeman) - नीदरलैंड के इस दिग्गज मैनेजर के मार्गदर्शन में टीम का सफर राउंड ऑफ 32 में ही थम गया, जिसके तुरंत बाद कोमैन ने पद छोड़ दिया.
7. फाउजी बेनजार्ती (Faouzi Benzarti) - इस लिस्ट में शामिल 7 कोचों में से ट्यूनीशिया के फाउजी बेनजार्ती इकलौते ऐसे मैनेजर हैं, जिन्हें ग्रुप स्टेज से बाहर होने के तुरंत बाद फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा बर्खास्त कर दिया गया.