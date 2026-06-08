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फीफा वर्ल्ड कप से पहले कांप उठा अमेरिका! इंग्लैंड टीम के बेस कैंप के पास सरेआम फायरिंग, 9 लोगों को मारी गोली

Shooting in America: कंसास सिटी में इंग्लैंड के फीफा वर्ल्ड कप 2026 बेस कैंप के पास हुई गोलीबारी में नौ लोग घायल हो गए. टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले इस घटना ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है, हालांकि इंग्लैंड की टीम उस समय वहां मौजूद नहीं थी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 08, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:25 AM IST
फीफा वर्ल्ड कप से पहले कांप उठा अमेरिका! इंग्लैंड टीम के बेस कैंप के पास सरेआम फायरिंग, 9 लोगों को मारी गोली
Image Credit: अमेरिका में इंग्लैंड टीम के ट्रेनिंग बेस कैंप के पास फायरिंग.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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