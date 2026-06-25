साउथ अफ्रीकी फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक कारनामा किया है. 28 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका ने फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में जगह बनाई है. साउथ अफ्रीकी फुटबॉल टीम ने साल 1998, 2002 और 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था. साउथ अफ्रीका ने इसके अलावा साल 2010 फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान के तौर पर भी क्वालिफाई किया था और ऐसा करने वाला वह पहला अफ्रीकी देश बना था. फीफा वर्ल्ड कप 2010 में ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में फ्रांस के खिलाफ 2-1 से हराने के बावजूद, साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट के पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ पाया.
फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में साउथ अफ्रीका ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाला पहला मेजबान देश भी बना था. साउथ अफ्रीका के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर के साथ भी ऐसा ही हुआ था. फीफा की ओवरऑल रैंकिंग में साउथ अफ्रीका की टीम 60वें स्थान पर है. बता दें कि साउथ अफ्रीका ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार नॉकआउट राउंड का टिकट हासिल कर लिया है. ग्रुप ए के मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने साउथ कोरिया को 1-0 से हराने के साथ ही नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह पक्की की.
साउथ अफ्रीका की इस ऐतिहासिक जीत के नायक थापेलो मासेको रहे, जिन्होंने मैच का इकलौता गोल दागा. साउथ अफ्रीका ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और साउथ कोरिया के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया. शुरुआती मिनटों में ही मासेको ने एक जबरदस्त शॉट लगाया, लेकिन कोरिया के डिफेंडर ली गिह्युक बचाव करने में सफल रहे. इसके बाद एविडेंस मकगोपा और थालेंटे म्बाथा ने भी गोल करने का प्रयास किया, लेकिन साउथ कोरिया के गोलकीपर किम स्युंगग्यु ने दोनों ही बार बेहतरीन बचाव किया.
पहले हाफ में दोनों ही टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं हो सका. दूसरे हाफ में साउथ कोरिया ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और टीम ने आक्रामक खेल के बूते साउथ अफ्रीका के डिफेंस पर दबाव डालने का प्रयास किया. कोच हांग म्युंग-बो ने टीम में तीन बदलाव भी किए. स्टार खिलाड़ी सोनह्युंग-मिन को भी मौका दिया गया. हालांकि, साउथ कोरिया का यह दांव उल्टा पड़ गया. मैच के 63वें मिनट में तेशपांग मोरेमी ने बेहतरीन रन बनाते हुए पेनल्टी बॉक्स के किनारे में शानदार पास दिया, जिसका भरपूर फायदा मासेको ने उठाया.
मासेको ने गेंद को कंट्रोल करते हुए बाएं पैर से बेहतरीन शॉट लगाया, जो सीधा गोल पोस्ट में पहुंचा. मासेको 22 साल और 225 दिन की उम्र में फीफा वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की ओर से गोल करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने. इसके बाद साउथ कोरिया ने गोल करने के काफी प्रयास किए, लेकिन वह अफ्रीका के डिफेंस को नहीं भेद सके. 3 मुकाबलों में 4 प्वाइंट के साथ साउथ अफ्रीका ने ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बनाई.
जीत के बाद मासेको ने कहा कि यह अनुभव उनके लिए अविश्वसनीय और सपने जैसा है. उन्होंने फैंस का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने टीम का पूरा साथ दिया और यह जीत उन सभी समर्थकों को समर्पित है. उन्होंने आगे कहा कि यह जीत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, जिन्होंने टीम पर भरोसा किया, बल्कि उनके लिए भी है जिन्होंने भरोसा नहीं किया. मासेको ने बताया कि टीम ने कई मुश्किल दौर देखे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन से साबित हो गया है कि वे मजबूत और सक्षम हैं.