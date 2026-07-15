/स्पेन ने रचा इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास में बनाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम

स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है. सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 2-0 से हराया. इस हार के बाद अब फ्रांस की टीम तीसरे स्थान पर रहने के लिए मुकाबला करेगी. फ्रांस का सामना दूसरा सेमीफाइनल हारने वाली टीम से होगा. स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है.
इससे पहले, स्पेन ने साल 2010 में फाइनल का टिकट हासिल किया था और खिताब को अपने नाम करने में सफल रही थी. स्पेन ने इसी के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. स्पेन ने एक ऐसा कारनामा किया, जो टूर्नामेंट के 96 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ. स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 7 मैच खेले हैं, और इनमें से 6 मैचों में क्लीन शीट रखी है.
स्पेन ने इस तरह एक फीफा वर्ल्ड कप कैंपेन में किसी टीम द्वारा रखी गई सबसे ज्यादा क्लीन शीट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. स्पेन (2026) ने नीदरलैंड्स (1974), इटली (1990), ब्राजील (1994), फ्रांस (1998) और अपना (2010) ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. स्पेन दुनिया का पहला ऐसा देश रहा है, जिसने एक ही FIFA वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा 6 क्लीन शीट रखी हैं.
1. स्पेन (2026) - 6 क्लीन शीट
2. नीदरलैंड्स (1974) - 5 क्लीन शीट
3. इटली (1990) - 5 क्लीन शीट
4. ब्राज़ील (1994) - 5 क्लीन शीट
5. फ़्रांस (1998) - 5 क्लीन शीट
6. स्पेन (2010) - 5 क्लीन शीट
स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बनाकर अपना 16 साल का इंतजार खत्म कर दिया है. स्पेन आखिरी बार फीफा वर्ल्ड कप 2010 के फाइनल में पहुंचा था. स्पेन ने फाइनल में नीदरलैंड्स को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2010 की ट्रॉफी जीती थी. तब से, स्पेन राउंड ऑफ 16 से आगे क्वालिफाई करने में नाकाम रहा. 2014 में जब स्पेन डिफेंडिंग चैंपियन था, तब वे ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे.
स्पेन के लिए मिकल ओयार्जाबेल ने 22वें मिनट में पेनल्टी से गोल किया. इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो के गोल ने मैच का नतीजा तय कर दिया. 2010 के बाद यह पहला मैच था, जिसमें फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप मैच में 2-गोल के अंतर से हारा था. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में अब स्पेन का सामना अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा.