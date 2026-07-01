FIFA World Cup: मेक्सिको की ऐतिहासिक जीत, सड़कों पर उतरे लाखों फैंस, दम घुटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत

FIFA World Cup 2026 Celebration Tragedy: इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप 2026 की धूम है. राउंड ऑफ 32 के अहम मुकाबले में मेक्सिको टीम ने इक्वाडोर पर 2-0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इस यादगार जीत के बाद मनाए जा रहे जश्न के दौरान 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. यह दर्दनाक हादसा तब हुआ, जब मेक्सिको सिटी की सड़कों पर लाखों फैंस की भारी भीड़ उतर गई.
राउंड ऑफ 16 में धमाकेदार एंट्री की खुशी में मेक्सिको की सड़कों पर फैंस झूम रहे थे. तभी दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई. स्थानीय अधिकारियों ने बुधवार को इस दुखद घटना की आधिकारिक पुष्टि की है. यह घटना हैम्बर्गो और लैंकेस्टर सड़कों पर हुई, जो मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक प्रतीक 'एंजेल ऑफ इंडिपेंडेंस' स्मारक के पास स्थित हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एस्टाडियो एज़्टेका मैदान पर मेक्सिको की 2-0 की ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद पासेओ डे ला रिफोर्मा और आसपास के इलाकों में 10 लाख (1 मिलियन) से अधिक फुटबॉल फैंस सड़कों पर उतर आए. एंजेल ऑफ इंडिपेंडेंस के आसपास का पूरा इलाका इंसानी समंदर में तब्दील हो चुका था.
भीड़ का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि अलग-अलग जगहों पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जो तीन लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई. स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, जान गंवाने वालों में एक 44 वर्षीय पुरुष और दो महिलाएं (उम्र 19 और 48 वर्ष) शामिल हैं.
इस दर्दनाक हादसे के बाद मेक्सिको सिटी सरकार की प्रमुख क्लारा ब्रुगाडा मोलिना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दुख जताते हुए आधिकारिक बयान जारी किया. जिसमें उन्होंने कहा, 'स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्ट के मुताबिक, मेक्सिको सिटी की इमरजेंसी टीमों ने पासेओ डे ला रिफोर्मा के पास अलग-अलग स्थानों पर तीन बेहोश लोगों की सूचना पर तुरंत रिस्पॉन्स किया. सभी मेडिकल रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल एक्टिवेट किए गए थे. हालांकि, दुर्भाग्य से, उन्होंने अपनी जान गंवा दी. मैं भारी मन से उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं. हम हमेशा जिम्मेदारी, देखभाल और सहानुभूति के साथ जश्न मनाने के अपने आह्वान को दोहराते हैं.'
दरअसल, मैदान पर मेक्सिको की टीम ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में एंट्री लेकर नया इतिहास रचा था. मेक्सिको ने साल 1986 में अपनी मेजबानी के बाद से वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में कोई मैच नहीं जीता था. उसने 1986 में बुल्गारिया को हराया था. अब करीब 40 साल बाद उसने इतिहास रच दिया. जब इस ऐतिहासिक जीत की खुशी में पूरा देश झूम रहा था, तभी तीन लोगों की मौत की खबर ने जश्न को मातम में तब्दील कर दिया.