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FIFA World Cup 2026: वीकेंड पर लगेगा रोमांच का तड़का... अर्जेंटीना, इंग्लैंड और पुर्तगाल की अग्निपरीक्षा, देखें शेड्यूल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक मोड़ पर है, 2 दिन बात राउंड-32 के नॉकआउट मुकाबलों का आगाज होगा. लेकिन इससे पहले इस वीकेंड रोमांच का तड़का लगने को तैयार है. 27 जून का पूरा शेड्यूल हम आपको बताने जा रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 27, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:51 AM IST
FIFA World Cup 2026: वीकेंड पर लगेगा रोमांच का तड़का... अर्जेंटीना, इंग्लैंड और पुर्तगाल की अग्निपरीक्षा, देखें शेड्यूल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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