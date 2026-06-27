/FIFA World Cup 2026: वीकेंड पर लगेगा रोमांच का तड़का... अर्जेंटीना, इंग्लैंड और पुर्तगाल की अग्निपरीक्षा, देखें शेड्यूल

ग्रुप स्टेज का अंत करीब आने के साथ ही नॉकआउट यानी 'राउंड ऑफ 32' का रास्ता साफ होने लगा है. टीमों के लिए सिर्फ क्वालीफाई करना ही काफी नहीं है, बल्कि ग्रुप में टॉप पर रहना भी जरूरी है. जो टीम अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रहेगी, उसे नॉकआउट स्टेज में थोड़ी कमजोर टीम का सामना करना पड़ सकता है. एक छोटी सी गलती किसी भी बड़ी टीम को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है या फिर उन्हें अगले राउंड में किसी मुश्किल प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़ा कर सकती है.