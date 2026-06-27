/FIFA World Cup 2026: वीकेंड पर लगेगा रोमांच का तड़का... अर्जेंटीना, इंग्लैंड और पुर्तगाल की अग्निपरीक्षा, देखें शेड्यूल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक मोड़ पर है, 2 दिन बात राउंड-32 के नॉकआउट मुकाबलों का आगाज होगा. लेकिन इससे पहले इस वीकेंड रोमांच का तड़का लगने को तैयार है. 27 जून का पूरा शेड्यूल हम आपको बताने जा रहे हैं. ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले चल रहे हैं, कुछ टीमें अगले राउंड में पहुंच चुकी हैं तो कुछ जद्दोजहत कर रही हैं. 27 जून को आज अर्जेंटीना, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें मैदान पर उतरेंगी.
शेड्यूल 27 जून का है, लेकिन भारत में फुटबॉल प्रेमी इन मुकाबलों का लुत्फ देर रात या फिर 28 जून की उठा पाएंगे. भारत में मेसी और रोनाल्डो के फैंस की भरमार है. वीकेंड पर मेसी, रोनाल्डो और हैरी केन एक्शन में दिखने वाले हैं. आइए जानते हैं आज के मैचों का पूरा लेखा-जोखा और भारत में देखने का सही समय.
ग्रुप J में अर्जेंटीना की टीम जॉर्डन के खिलाफ अपनी बादशाहत कायम रखने उतरेगी. टीम के कप्तान लियोनेल मेसी अभी तक टॉप गोल स्कोरर हैं. उन्होंने अपने 2 मैच में 5 गोल किए हैं. वहीं, ग्रुप L में इंग्लैंड का मुकाबला पनामा से होगा. इंग्लैंड ने अब तक टूर्नामेंट में दमदार खेल दिखाया है और वे इस मोमेंटम को खोना नहीं चाहेंगे. इसके अलावा पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच होने वाला मैच सबसे ज्यादा रोमांचक हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमें बराबरी की टक्कर वाली हैं.
ग्रुप स्टेज का अंत करीब आने के साथ ही नॉकआउट यानी 'राउंड ऑफ 32' का रास्ता साफ होने लगा है. टीमों के लिए सिर्फ क्वालीफाई करना ही काफी नहीं है, बल्कि ग्रुप में टॉप पर रहना भी जरूरी है. जो टीम अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रहेगी, उसे नॉकआउट स्टेज में थोड़ी कमजोर टीम का सामना करना पड़ सकता है. एक छोटी सी गलती किसी भी बड़ी टीम को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है या फिर उन्हें अगले राउंड में किसी मुश्किल प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़ा कर सकती है.
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|मैच (Match)
|ग्रुप (Group)
|भारतीय समय (IST)
|तारीख (भारत में)
|पनामा (Panama) vs इंग्लैंड (England)
|Group L
|02:30 AM
|28 जून
|क्रोएशिया (Croatia) vs घाना (Ghana)
|Group K
|02:30 AM
|28 जून
|कोलंबिया (Colombia) vs पुर्तगाल (Portugal)
|Group K
|05:00 AM
|28 जून
|डीआर कांगो (DR Congo) vs उज्बेकिस्तान (Uzbekistan)
|Group J
|05:00 AM
|28 जून
|जॉर्डन (Jordan) vs अर्जेंटीना (Argentina)
|Group J
|07:30 AM
|28 जून
|अल्जीरिया (Algeria) vs ऑस्ट्रिया (Austria)
|Group L
|07:30 AM
|28 जून