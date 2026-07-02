/सोना मना है... आज रात एक्शन में होंगे पुर्तगाल के रोनाल्डो और स्पेन के यमाल, भारत में कितने बजे शुरू होगा मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है. पहली बार 48 टीमों वाले नए प्रारूप में खेले जा रहे इस विश्व कप में अब राउंड ऑफ 32 के मुकाबले जारी हैं. गुरुवार (2 जुलाई) को फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें दो बड़े मुकाबलों पर रहेंगी. एक ओर दिग्गज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगुवाई वाला पुर्तगाल क्रोएशिया से भिड़ेगा, जबकि दूसरी ओर 18 वर्षीय युवा सनसनी लामिन यमाल के दम पर स्पेन का सामना ऑस्ट्रिया से होगा. दोनों मुकाबलों के विजेता प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में जगह बना लेंगे.
स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार 3 जुलाई की रात 12:30 बजे (IST) शुरू होगा. यह मैच अमेरिका के लॉस एंजिलिस स्थित सोफी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद फुटबॉल प्रेमियों को एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें पुर्तगाल और क्रोएशिया की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे (IST) शुरू होगा. दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण Zee के यूनाइट स्पोर्ट्स चैनल और लाइव स्ट्रीमिंग Zee5 पर उपलब्ध रहेगी.
स्पेन इस टूर्नामेंट में शानदार लय में नजर आया है. टीम ने ग्रुप चरण में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए बिना कोई मैच गंवाए नॉकआउट में जगह बनाई. मिडफील्ड में पेड्री और आगे लामिन यमाल की रफ्तार स्पेन की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है. 18 वर्षीय यमाल लगातार अपनी ड्रिब्लिंग, गति और गोल बनाने की क्षमता से विपक्षी टीमों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं. ऐसे में ऑस्ट्रिया के डिफेंस के सामने उन्हें रोकना आसान नहीं होगा. हालांकि ऑस्ट्रिया ने भी ग्रुप स्टेज में दमदार खेल दिखाया और मजबूत टीमों को कड़ी टक्कर देकर नॉकआउट का टिकट हासिल किया.
दूसरी ओर पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच मुकाबले में अनुभव और संतुलन की जंग देखने को मिलेगी. 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर अपनी टीम की उम्मीदों का केंद्र होंगे. रोनाल्डो के लिए यह विश्व कप बेहद खास माना जा रहा है और वह अपनी टीम को खिताब की ओर ले जाने का सपना देख रहे हैं. वहीं क्रोएशिया के पास भी अनुभवी खिलाड़ियों की भरमार है, जो बड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं. दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी करीबी रहने की उम्मीद है.
राउंड ऑफ 32 के अब तक के मुकाबलों में कई चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिले हैं. कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया, जबकि ब्राजील ने जापान को 2-1 से मात दी. पराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को बाहर कर सबसे बड़ा उलटफेर किया, वहीं मोरक्को ने भी पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स को हराकर अगले दौर में जगह बनाई. नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट, फ्रांस ने स्वीडन और मेक्सिको ने इक्वाडोर को हराया. इसके अलावा इंग्लैंड ने डीआर कांगो, बेल्जियम ने सेनेगल और अमेरिका ने बोस्निया एवं हर्जेगोविना को हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब सभी की नजरें आज होने वाले स्पेन-ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल-क्रोएशिया के हाई-वोल्टेज मुकाबलों पर टिकी हैं.
|राउंड ऑफ 32 मुकाबला
|नतीजा
|अगले दौर में पहुंची टीम
|कनाडा vs दक्षिण अफ्रीका
|कनाडा ने 1-0 से जीत दर्ज की
|कनाडा
|ब्राजील vs जापान
|ब्राजील ने 2-1 से जीत हासिल की
|ब्राजील
|जर्मनी vs पराग्वे
|1-1 के बाद पेनल्टी शूटआउट में पराग्वे की जीत
|पराग्वे
|नीदरलैंड्स vs मोरक्को
|1-1 के बाद पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को की जीत
|मोरक्को
|आइवरी कोस्ट vs नॉर्वे
|नॉर्वे ने 2-1 से जीत दर्ज की
|नॉर्वे
|फ्रांस vs स्वीडन
|फ्रांस ने 3-0 से जीत हासिल की
|फ्रांस
|मेक्सिको vs इक्वाडोर
|मेक्सिको ने 2-0 से जीत दर्ज की
|मेक्सिको
|इंग्लैंड vs डीआर कांगो
|इंग्लैंड ने 2-1 से जीत दर्ज की
|इंग्लैंड
|बेल्जियम vs सेनेगल
|बेल्जियम ने 3-2 से जीत हासिल की
|बेल्जियम
|अमेरिका vs बोस्निया एवं हर्जेगोविना
|अमेरिका ने 2-0 से जीत दर्ज की
|अमेरिका