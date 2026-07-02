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सोना मना है... आज रात एक्शन में होंगे पुर्तगाल के रोनाल्डो और स्पेन के यमाल, भारत में कितने बजे शुरू होगा मैच?

FIFA World Cup 2026: गुरुवार (2 जुलाई) को फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें दो बड़े मुकाबलों पर रहेंगी. एक ओर दिग्गज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगुवाई वाला पुर्तगाल क्रोएशिया से भिड़ेगा, जबकि दूसरी ओर 18 वर्षीय युवा सनसनी लामिन यमाल के दम पर स्पेन का सामना ऑस्ट्रिया से होगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 02, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:15 PM IST
सोना मना है... आज रात एक्शन में होंगे पुर्तगाल के रोनाल्डो और स्पेन के यमाल, भारत में कितने बजे शुरू होगा मैच?
Image Credit: (PHOTO: AI Graphic) एक्शन में होंगे पुर्तगाल के रोनाल्डो और स्पेन के यमाल, भारत में कितने बजे शुरू होगा मैच?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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