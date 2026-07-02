/सोना मना है... आज रात एक्शन में होंगे पुर्तगाल के रोनाल्डो और स्पेन के यमाल, भारत में कितने बजे शुरू होगा मैच?

राउंड ऑफ 32 के अब तक के मुकाबलों में कई चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिले हैं. कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया, जबकि ब्राजील ने जापान को 2-1 से मात दी. पराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को बाहर कर सबसे बड़ा उलटफेर किया, वहीं मोरक्को ने भी पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स को हराकर अगले दौर में जगह बनाई. नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट, फ्रांस ने स्वीडन और मेक्सिको ने इक्वाडोर को हराया. इसके अलावा इंग्लैंड ने डीआर कांगो, बेल्जियम ने सेनेगल और अमेरिका ने बोस्निया एवं हर्जेगोविना को हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब सभी की नजरें आज होने वाले स्पेन-ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल-क्रोएशिया के हाई-वोल्टेज मुकाबलों पर टिकी हैं.