/FIFA: अमेरिका का धमाका, 24 साल में जीता अपना पहला वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच, बोस्निया को 2-0 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में एंट्री

FIFA WORLD CUP 2026: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मैच में बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से रौंद दिया. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) ने इस तरह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) ने 24 साल में अपना पहला कोई फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच जीता है. इसी के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तीनों मेजबान देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA), कनाडा और मैक्सिको प्री-क्वार्टर फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं.
प्री-क्वार्टर फाइनल स्टेज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) का मुकाबला बेल्जियम से होगा और यह मैच 7 जुलाई (IST) को सुबह 5:00 बजे से सिएटल स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मैच में बेल्जियम ने दो गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए एक्स्ट्रा टाइम में सेनेगल को हराया और प्री-क्वार्टर फाइनल स्टेज में अपनी जगह पक्की की. बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया था.
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) ने बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ 2-0 की शानदार जीत के साथ अपना फीफा वर्ल्ड कप का सपना जिंदा रखा और राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की की, भले ही उन्हें मैच के आखिरी पल में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा. मैदान से बाहर भेजे जाने से पहले फोलेरिन बालोगुन ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) की टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन मलिक टिलमैन ने मैच के आखिरी मिनटों में एक बेहतरीन फ्री-किक से जीत पक्की कर दी और अमेरिकी टीम ने हिम्मत दिखाते हुए मैच को अपने नाम किया.
अमेरिकी टीम इस जीत से राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) ने 24 साल में फीफा वर्ल्ड कप में कोई नॉकआउट मैच जीता है. इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2002 के क्वार्टर-फाइनल तक पहुंची थी. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) ने 2002 के बाद अपनी पहली फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट जीत हासिल की है.