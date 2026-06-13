Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA World Cup 2026: दबंग अमेरिका ने दुनिया को दिखाया अपना दम, फीफा वर्ल्ड कप में पराग्वे को 4-1 से रौंदा

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की टीम ने पूरी दुनिया को अपना दबंग अंदाज दिखाया है. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने पैराग्वे पर 4-1 से शानदार जीत हासिल की.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 13, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:03 AM IST
FIFA World Cup 2026: दबंग अमेरिका ने दुनिया को दिखाया अपना दम, फीफा वर्ल्ड कप में पराग्वे को 4-1 से रौंदा

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जनकपुर से अयोध्या आएगी ट्रेन! बंद कमरे में हुई चर्चा; तैयार होगी ड्रैगन की काट?
Ayodhya5 min ago
2
Himachal17 min ago
3
FIFA World Cup 202622 min ago
4
IND vs AFG29 min ago
5
Delta Airlines33 min ago