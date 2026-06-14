FIFA World Cup 2026 Upcoming Matches: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार भारत में खूब देखने को मिल रहा है. अभी तक 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं. जिसमें से 3 में ही जीत-हार का फैसला हुआ जबकि 3 मुकाबले अभी तक ड्रॉ रहे हैं. यूएसए, मेक्सिको और साउथ कोरिया की टीमों को ही जीत नसीब हुई है. अब आने वाले मुकाबलों में भी रोमांच देखने को मिल सकता है. भारतीय समयानुसार 15 जून को होने वाले सभी मुकाबलों की लिस्ट आप यहां देख सकते हैं.