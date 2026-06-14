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जर्मनी से स्पेन तक, वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलेंगी ये धाकड़ टीमें, नीदरलैंड के सामने जापानी समुराई

FIFA World Cup 2026 Upcoming Matches: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार भारत में खूब देखने को मिल रहा है. अभी तक 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं. अब आने वाले मुकाबलों में भी रोमांच देखने को मिल सकता है. भारतीय समयानुसार 15 जून को होने वाले सभी मुकाबलों की लिस्ट आप यहां देख सकते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 14, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:00 AM IST
जर्मनी से स्पेन तक, वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलेंगी ये धाकड़ टीमें, नीदरलैंड के सामने जापानी समुराई
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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