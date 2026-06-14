FIFA World Cup 2026 Upcoming Matches: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार भारत में खूब देखने को मिल रहा है. अभी तक 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं. जिसमें से 3 में ही जीत-हार का फैसला हुआ जबकि 3 मुकाबले अभी तक ड्रॉ रहे हैं. यूएसए, मेक्सिको और साउथ कोरिया की टीमों को ही जीत नसीब हुई है. अब आने वाले मुकाबलों में भी रोमांच देखने को मिल सकता है. भारतीय समयानुसार 15 जून को होने वाले सभी मुकाबलों की लिस्ट आप यहां देख सकते हैं.
14 जून की सुबह हैती और स्कॉटलैंड के मुकाबले के आगे देखें तो ग्रुप-ई, ग्रुप-एफ और ग्रुप-एच की टीमों के मुकाबले होंगे. कुल 5 रोमांचक मुकाबले होने वाले हैं, जिसमें जर्मनी की टक्कर कुराकाओ से होगी. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला 14 जून की शाम 10.30 पर होगा. इसके बाद अगले दिन 15 जून को नीदरलैंड बनाम जापान, आवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोर, स्वीडन बनाम ट्यूनीशिया, स्पेन बनाम केप वर्दे, स्पेन बनाम केप वर्डे की टीमें आमने-सामने होंगी.
ग्रुप: E
वेन्यू: ह्यूस्टन
भारत में किकऑफ: 10:30 PM IST, रविवार, 14 जून
वेन्यू: अर्लिंग्टन
भारत में किकऑफ: 1:30 PM IST, सोमवार, 15 जून
वेन्यू: (फिलाडेल्फिया)
भारत में किकऑफ: 4:30 AM IST, सोमवार, 15 जून
वेन्यू: ग्वाडलजारा
भारत में किकऑफ: 7:30 AM IST, सोमवार, 15 जून
वेन्यू- अटलांटा
भारत में किकऑफ: 10:30 PM IST, सोमवार, 15 जून
भारत में ये मुकाबले 14 जून, 12:30 AM, ZEE5 और Unite8 स्पोर्ट्स टीवी चैनलों पर लाइव.