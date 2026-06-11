FIFA वर्ल्ड कप 2026: भारत में मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका मैच कब और कहां देखें? Live Streaming की पूरी डिटेल्स

FIFA World Cup 2026, South Africa vs Mexico: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. अब से कुछ घंटे बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने वाला है. 'स्पोर्ट्स के सबसे बड़े कार्निवल' को लाइव देखने के लिए फैंस का जोश हाई है. भारत में भी फुटबॉल का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जूनियर नेमार और किलियन एमबाप्पे जैसे सितारों को मैदान पर देखने के लिए भारतीय फुटबॉल फैंस बेहद उत्साहित हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का भव्य आगाज मेजबान मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका मैच से होगा. ये महामुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ओपनिंग मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. ये मैच मेक्सिको सिटी के एस्टाडियो एज़्टेका स्टेडियम में होगा. 2010 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में आमने-सामने होने के 16 साल बाद, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका को एक बार फिर फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन की शुरुआत करने का सम्मान मिला है.
भारत में मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका मैच टीवी पर Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD पर देख सकते हैं. वहीं, इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 ऐप पर होगी. ये मुकाबला 12 जून को भारतीय समयानुसार 12:30 बजे शुरू होगा.
मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के मैदान पर उतरने से पहले, FIFA एक खास सेरेमनी के साथ टूर्नामेंट की आधिकारिक शुरुआत करेगा, जिसमें मेक्सिकन संस्कृति और फुटबॉल की विरासत का जश्न मनाया जाएगा. ओपनिंग सेरेमनी भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे शुरू होगी, जो किक-ऑफ से लगभग 90 मिनट पहले होगी। इसमें संगीत, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे. सबसे बड़े आकर्षणों में से एक होगा FIFA वर्ल्ड कप 2026 के आधिकारिक एंथम "डाई डाई" (Dai Dai) की पहली लाइव परफॉर्मेंस, जिसमें शकीरा और बर्ना बॉय शामिल होंगे.