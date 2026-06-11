FIFA वर्ल्ड कप 2026: भारत में मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका मैच कब और कहां देखें? Live Streaming की पूरी डिटेल्स

FIFA World Cup 2026, South Africa vs Mexico: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. अब से कुछ घंटे बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने वाला है. 'स्पोर्ट्स के सबसे बड़े कार्निवल' को लाइव देखने के लिए फैंस का जोश हाई है. भारत में भी फुटबॉल का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जूनियर नेमार और किलियन एमबाप्पे जैसे सितारों को मैदान पर देखने के लिए भारतीय फुटबॉल फैंस बेहद उत्साहित हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का भव्य आगाज मेजबान मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका मैच से होगा. ये महामुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा.