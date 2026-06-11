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FIFA वर्ल्ड कप 2026: भारत में मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका मैच कब और कहां देखें? Live Streaming की पूरी डिटेल्स

South Africa vs Mexico: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ओपनिंग मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. 2010 वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच में आमने-सामने होने के 16 साल बाद, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका को आयोजन की शुरुआत करने का सम्मान मिला है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 11, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:02 PM IST
FIFA वर्ल्ड कप 2026: भारत में मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका मैच कब और कहां देखें? Live Streaming की पूरी डिटेल्स
Image Credit: भारत में मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका मैच कब और कहां देखें?

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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