/कहां रुके हैं फीफा वर्ल्ड कप खेलने आए खिलाड़ी? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में मिल रही जबरदस्त सुविधाएं

FIFA World Cup 2026 का आगाज आज से होगा और फुटबॉल वर्ल्ड कप का यह महाकुंभ 19 जुलाई तक चलेगा. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा लेंगी और 39 दिनों में कुल 104 मैच खेले जाएंगे. फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस एडिशन की मेजबानी संयुक्त रूप से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और मैक्सिको करेंगे. FIFA वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाले 39 देशों की टीमें संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में ठहरी हुई हैं, जबकि 7 टीमें मैक्सिको में और 2 टीमें कनाडा में ठहरी हुई हैं.
टीम बेस कैंप FIFA वर्ल्ड कप के आयोजन और अनुभव का एक अहम हिस्सा हैं. 25 ऐसे इलाके जहां मैच नहीं होंगे, वे भी टीमों का स्वागत करेंगे, जिससे FIFA वर्ल्ड कप 2026 का उत्साह और भी बढ़ेगा. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने आई सभी 48 टीमों के खिलाड़ी अपने-अपने टीम बेस कैंप में रुके हुए हैं. टीम बेस कैंप में खिलाड़ी ट्रेनिंग करेंगे और टूर्नामेंट के दौरान पूरे 39 दिनों तक रुकेंगे. हर टीम ने अपनी-अपनी टीमों के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सुविधाएं चुनी हैं. सभी 48 टीमों के खिलाड़ी, कोच और स्टाफ ग्रुप स्टेज के दौरान अपना ज्यादातर समय बिताएंगे.
नॉर्थ अमेरिका में ऐसे कई शहर और कस्बे हैं, जहां शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है और 16 होस्ट शहरों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. इन इलाकों में ट्रेनिंग करने और रहने वाली टीमों के साथ उनके फैंस और मीडिया की मौजूदगी भी होगी. इससे काफी सामाजिक और आर्थिक फायदा होगा और ज्यादा जगहों पर ज्यादा लोग फीफा वर्ल्ड कप का उत्साह महसूस कर पाएंगे. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा ले रही सभी 48 टीमों के खिलाड़ियों को लग्जरी होटल, आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर, फुटबॉल स्टेडियम और टीम बस की सुविधाएं मिलेंगी. इसके अलावा वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग ग्राउंड, जिम और रिकवरी सुविधाएं भी मिलेंगी.
कोलंबिया, ईरान, कोरिया रिपब्लिक, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ट्यूनीशिया और उरुग्वे मैक्सिको में रहेंगी. कनाडा और पनामा दोनों की ट्रेनिंग साइट कनाडा में होगी, जबकि बाकी 39 टीमें संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में रहेंगी. 16 होस्ट शहरों के अलावा, 25 और जगहें हैं, जहां नेशनल टीमें रुकेंगी. ये जगहें कनाडा में न्यू टेकमसेथ, मेक्सिको में कैनकन, पचूका और तिजुआना और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में अलेक्जेंड्रिया, ऑस्टिन, बोका रैटन, शार्लेट, चट्टानूगा, कोलंबस, गोलेटा, ग्रीनब्रायर, ग्रीन्सबोरो, इरविन, मेसा, नैशविले, पाम बीच गार्डन्स, पोर्टलैंड, रेंटन, सैन डिएगो, सैंडी, सांता बारबरा, स्पोकेन, टाम्पा और विंस्टन-सेलम हैं.
1. अल्जीरिया - कैनसस सिटी (यूनिवर्सिटी ऑफ कैनसस)
2. अर्जेंटीना - कैनसस सिटी (स्पोर्टिंग KC ट्रेनिंग सेंटर)
3. ऑस्ट्रेलिया - सैन फ्रांसिस्को बे एरिया (ओकलैंड रूट्स/सोल ट्रेनिंग फैसिलिटी)
4. ऑस्ट्रिया - गोलेटा (UC सांता बारबरा - हार्डर स्टेडियम)
5. बेल्जियम - रेंटन (सिएटल साउंडर्स FC परफॉर्मेंस सेंटर और क्लबहाउस)
6. बोस्निया और हर्जेगोविना - सैंडी (RSL स्टेडियम)
7. ब्राजील - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी (कोलंबिया पार्क ट्रेनिंग फैसिलिटी)
8. कनाडा - वैंकूवर (नेशनल सॉकर डेवलपमेंट सेंटर)
9. कोटे डी आइवर - फिलाडेल्फिया (फिलाडेल्फिया यूनियन)
10. कांगो DR - ह्यूस्टन (ह्यूस्टन ट्रेनिंग सेंटर)
11. कोलंबिया - ग्वाडलहारा (एकेडेमिया एटलस FC)
12. काबो वर्डे - टाम्पा (वाटर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स)
13. क्रोएशिया - अलेक्जेंड्रिया (एपिसकोपल हाई स्कूल)
14. कुराकाओ - बोका रैटन (फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी)
15. चेकिया - डलास (मैन्सफील्ड मल्टीपर्पस स्टेडियम)
16. इक्वाडोर - कोलंबस (कोलंबस क्रू परफॉर्मेंस सेंटर)
17. मिस्र - स्पोकेन (गोंजागा यूनिवर्सिटी)
18. इंग्लैंड - कैनसस सिटी (स्वोप सॉकर विलेज)
19. स्पेन - चट्टानूगा (बेयलर स्कूल)
20. फ्रांस - बोस्टन (बेंटले यूनिवर्सिटी)
21. जर्मनी - विंस्टन-सेलम (वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी)
22. घाना - बोस्टन (ब्रायंट यूनिवर्सिटी)
23. हैती - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी (स्टॉकटन यूनिवर्सिटी)
24. ईरान - तिजुआना (सेंट्रो जोलोइट्जकुइंटल)
25. इराक - ग्रीनब्रियर काउंटी (द ग्रीनब्रियर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर)
26. जॉर्डन - पोर्टलैंड (यूनिवर्सिटी ऑफ़ पोर्टलैंड)
27. जापान - नैशविले (नैशविले SC)
28. कोरिया गणराज्य - ग्वाडलहारा (चिवास वर्डे वैले)
29. सऊदी अरब - ऑस्टिन (ऑस्टिन FC स्टेडियम)
30. मोरक्को - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी (द पिंग्री स्कूल)
31. मेक्सिको - मेक्सिको सिटी (सेंट्रो डी ऑल्टो रेंडिमिएंटो)
32. नीदरलैंड - कैनसस सिटी (KC करंट ट्रेनिंग फैसिलिटी)
33. नॉर्वे - ग्रीन्सबोरो (UNC ग्रीन्सबोरो)
34. न्यूजीलैंड - सैन डिएगो (यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो - टोरेरो स्टेडियम)
35. पनामा - न्यू टेकुमसेथ (नोटावासगा ट्रेनिंग साइट)
36. पराग्वे - सैन फ्रांसिस्को बे एरिया (स्पार्टन सॉकर कॉम्प्लेक्स)
37. पुर्तगाल - पाम बीच गार्डन (गार्डन नॉर्थ काउंटी डिस्ट्रिक्ट पार्क)
38. कतर - सांता बारबरा (वेस्टमॉन्ट कॉलेज)
39. साउथ अफ्रीका - पचूका (CF पचूका - यूनिवर्सिडाड डेल फुटबॉल)
40. स्कॉटलैंड - शार्लेट (शार्लेट FC)
41. सेनेगल - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी (रटगर्स यूनिवर्सिटी)
42. स्विट्ज़रलैंड - सैन डिएगो (SDJA)
43. स्वीडन - डलास (FC डलास स्टेडियम)
44. ट्यूनीशिया - मोंटेरी (रायाडोस ट्रेनिंग सेंटर)
45. तुर्की - मेसा (एरिज़ोना एथलेटिक ग्राउंड्स)
46. उरुग्वे - कैनकन (मायाकोबा ट्रेनिंग सेंटर कैनकन)
47. संयुक्त राज्य अमेरिका - इरविन (ग्रेट पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स)
48. उज्बेकिस्तान - अटलांटा (अटलांटा यूनाइटेड ट्रेनिंग सेंटर)