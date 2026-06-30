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कौन हैं 6 फीट 6 इंच लंबे Orlando Gill? कभी इलाज के लिए बेची थी किट, आज बने पैराग्वे की ऐतिहासिक जीत के असली हीरो

FIFA World Cup 2026: पैराग्वे की टीम ने चार बार की विश्व चैंपियन जर्मनी को बाहर करके बड़ा उलटफेर किया है. टीम की इस ऐतिहासिक जीत के असली हीरो गोलकीपर ऑरलैंडो गिल रहे. ये वही गिल हैं, जिन्होंने एक वक्त अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी फुटबॉल किट तक बेच दी थी. आइए जानते हैं उनका सफर कैसा रहा.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 30, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:58 AM IST
कौन हैं 6 फीट 6 इंच लंबे Orlando Gill? कभी इलाज के लिए बेची थी किट, आज बने पैराग्वे की ऐतिहासिक जीत के असली हीरो
Image Credit: ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न मनाते हुए पैराग्वे टीम के खिलाड़ी, फोटो क्रेडिट @FIFAcomSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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