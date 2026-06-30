/कौन हैं 6 फीट 6 इंच लंबे Orlando Gill? कभी इलाज के लिए बेची थी किट, आज बने पैराग्वे की ऐतिहासिक जीत के असली हीरो

FIFA World Cup 2026: इन दिनों फीफा विश्व कप 2026 की धूम है. राउंड ऑफ 32 में मंगलवार को बड़ा उलटफेर हुआ है. 4 बार की विश्व चैंपियन और खिताब की मजबूत दावेदार मानी जा रही जर्मनी की मजबूत टीम का सफर राउंड ऑफ 32 में ही थम गया है. बॉस्टन में खेले गए एक बेहद रोमांचक मुकाबले में पैराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में मात देकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है.
मुकाबले में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं. पैराग्वे के लिए जूलियो एनसिसो ने गोल दागा, तो जर्मनी को स्टार खिलाड़ी काई हावर्ट्ज़ ने बराबरी पर ला खड़ा किया. इसके बाद जो हुआ, उसने इतिहास रच दिया. पैराग्वे ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि वह विश्व कप इतिहास में जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराने वाली पहली टीम भी बन गई. इस ऐतिहासिक स्क्रिप्ट को लिखने वाले कोई और नहीं, बल्कि पैराग्वे के 6 फीट 6 इंच लंबे गोलकीपर ऑरलैंडो गिल हैं. इस फुटबॉलर के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि आखिर पेनल्टी शूटआउट में क्या-क्या हुआ?
पेनल्टी शूटआउट का रोमांच सांसें रोक देने वाला था. जर्मनी के लिए पहली ही किक काई हावर्ट्ज़ ने ली, जिसे गोलकीपर गिल ने अपनी चीते जैसी फुर्ती से रोक दिया. इसके बाद पैराग्वे के लिए मौरिसियो ने गोल दाग दिया. जर्मनी के लिए दूसरी किक जॉशुआ किमिख ने ली और गोल कर दिया. फिर पैराग्वे के लिए गुस्तावो गोमेज़ ने गोल कर उसे 2-1 से आगे कर दिया.
जर्मनी के लिए जमाल मुसियाला ने गोल कर स्कोर 2-2 से बराबरी पर ला खड़ा किया. जब स्कोर 2-2 की बराबरी पर था, इसके बाद पैराग्वे के लिए मातियास गालार्ज़ा ने तीसरा गोल दागा. पैराग्वे के गोलकीपर ऑरलैंडो गिल ने निक वोल्टेमाडे का भी शॉट बचा लिया. अब पैराग्वे को जीत के लिए एक गोल की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद मैच में ट्विस्ट आया. पैराग्वे के लिए एंटोनियो सनाब्रिया गोल करने से चूक गए, जबकि जर्मनी के लिए नदीम अमीरी ने गोल मारा और स्कोर 3-3 से बराबरी पर हो गया.
पैराग्वे के खिलाड़ी फाबियान बालबुएना भी गोल नहीं कर पाए, क्योंकि जर्मनी के गोलकीपर नॉयर ने कमाल अंदाज में गेंद को गोलपोस्ट पर जाने से रोका. इस तरह यह मुकाबला सडन डेथ में चला गया. जर्मनी के जोनाथन टाह दबाव नहीं झेल सके और गेंद क्रॉसबार के ऊपर मार बैठे. अंत में पैराग्वे के जोस कैनाले ने बिना कोई गलती किए गोल दागा और पैराग्वे को 4-3 से एक ऐसी जीत दिला दी, जो सदियों तक याद रखी जाएगी.
मैच के बाद ऑरलैंडो गिल ने कहा, 'हमने हर खिलाड़ी और हर छोटी बात का विश्लेषण किया था. उसी की बदौलत मैं सिर्फ दो पेनल्टी मिस होने दे पाया. यह जीत पैराग्वे के सभी लोगों के लिए है.'
आज भले ही पूरी दुनिया ऑरलैंडो गिल को सलाम कर रही है और वे रातोंरात पैराग्वे के नेशनल हीरो बन चुके हैं, लेकिन 4 साल पहले तक जिंदगी उनके लिए एक कड़ा इम्तिहान ले रही थी. यह खिलाड़ी भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा था. उनके बेटे की तबीयत इतनी गंभीर थी कि उसके इलाज और जान बचाने के लिए गिल को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा. आर्थिक तंगी का आलम यह था कि उन्हें अपनी फुटबॉल जर्सी, जूते और पूरी किट तक बेचनी पड़ी थी. उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर इस कड़े संघर्ष की दास्तान साझा की थी, लेकिन गिल ने विपरीत परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके, मैदान पर डटे रहे और आज नतीजा सबके सामने है.
पैराग्वे के दो स्थानीय क्लबों '13 डी जुनियो' और 'सीएस सैन लोरेंजो' की अकादमियों से निकले गिल आज अर्जेंटीना की टॉप लीग में 'सैन लोरेंजो डी अल्माग्रो' के लिए खेलते हैं. दिसंबर 2023 में वे इस टीम से जुड़े थे और जनवरी 2025 में उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए क्लब ने उन्हें 2027 तक के लिए सीनियर टीम में प्रमोट कर दिया.
इस विश्व कप 2026 में गिल की शुरुआत बेहद खराब रही थी, जब अमेरिका के खिलाफ मैच में उन्होंने 4 गोल खाए थे, लेकिन असली चैंपियन वही है, जो बाउंस बैक करे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 शानदार सेव किए. फिर तुर्की के खिलाफ भी 5 सेव किए. जर्मनी के खिलाफ मैच के दौरान 6 बड़े सेव किए, जिनमें से 4 बॉक्स के अंदर से थे. पेनल्टी शूटआउट में 2 करिश्माई बचाव करके सबका दिल जीत लिया. कुल मिलाकर वे जर्मनी के खिलाफ मैदान पर 6 फीट 6 इंच की अभेद्य दीवार बनकर खड़े रहे और टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हुए.