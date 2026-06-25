FIFA WORLD CUP 2026: फीफा वर्ल्ड कप की पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम ब्राजील ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली. मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में स्टार खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने दो गोल दागे, जबकि मैथियस कुन्हा ने एक गोल किया. ब्राजील की जीत में विनिसियस जूनियर का शानदार प्रदर्शन बेहद अहम रहा है, जिन्होंने FIFA World Cup 2026 में ब्राजील के लिए अभी तक तीन मैचों में चार गोल किए हैं.
विनीसियस जूनियर ब्राजील टीम के हीरो रहे हैं. इस स्टार विंगर ने ग्रुप स्टेज के तीन मैचों में चार गोल किए हैं. विनिसियस जूनियर ने मोरक्को के खिलाफ मैच बचाने वाला गोल किया, हैती के खिलाफ मैच जिताने वाला गोल किया और स्कॉटलैंड के खिलाफ शानदार दो गोल किए. ब्राजीलियाई टीम को लेकर सोच पूरी तरह बदल गई है. एक दशक से ज्यादा समय तक, हर टूर्नामेंट के प्रीव्यू, टैक्टिकल एनालिसिस और मैच के बाद की चर्चा नेमार के इर्द-गिर्द ही घूमती थी, लेकिन जैसे ही ब्राजील नॉकआउट स्टेज में पहुंच रहा है, एक नया हीरो दिखने को मिला है. यह ब्राजील अब सिर्फ नेमार की टीम ही नहीं रही. अब यह विनीसियस जूनियर की टीम भी है.
विनीसियस जूनियर के FIFA वर्ल्ड कप कैंपेन के पीछे की हिम्मत और जज्बे को समझने के लिए, रियो डी जनेरियो के पास खाड़ी के दूसरी तरफ बसे साओ गोंकालो में उनके बचपन की मुश्किल हकीकत को देखना जरूरी है. सालों तक, युवा विनीसियस जूनियर ने गरीबी से जूझते हुए और कई पब्लिक बसों में सफर करके फ्लेमेंगो की अकादमी तक पहुंचने में घंटों बिताए. असल में, उनके पिता को अपने परिवार से दूर साओ पाउलो जाना पड़ा ताकि वे कंस्ट्रक्शन का काम करके अपने बेटे के फुटबॉल खेलने के सपने को पूरा कर सकें.
जब रोजाना का सफर उनके लिए और भी मुश्किल हो गया, तो विनीसियस जूनियर ने अपने माता-पिता का घर छोड़ने और सेंट्रल रियो डी जनेरियो में अपने अंकल के साथ रहने का मुश्किल फैसला किया. ट्रेनिंग ग्राउंड के पास रहने का मतलब था, अपने परिवार से दूर होना और फुटबॉल खेलने के अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने की एक बहुत बड़ी कीमत. जब विनीसियस जूनियर स्पेन गए और रियल मैड्रिड के मेन अटैकर बने, तो उन्हें ला लीगा में विरोधी टीमों के फैंस की तरफ से लगातार नस्लवाद का सामना करना पड़ा. उनके साथ बुरा बर्ताव साफ तौर पर देखा गया.
मैड्रिड में एक हाईवे ब्रिज पर उनकी जर्सी पहने हुए एक पुतले को लटका दिया गया. गोल करने के बाद उनके जश्न मनाने के तरीके पर स्पेनिश टीवी पंडितों ने उनसे 'बंदर की तरह हरकतें बंद करने' को कहा और स्टेडियम के कई हिस्सों में (खासकर मई 2023 में वालेंसिया के मेस्टाला में हुए मैच के दौरान) फैंस ने पूरे खेल के दौरान उन पर बंदर की तरह आवाजें निकालीं. चुप रहने के बजाय, विनीसियस जूनियर ने इस बुरे बर्ताव का डटकर सामना किया. विनीसियस जूनियर ने वालेंसिया मैच को रोककर रेफरी को स्टैंड में मौजूद उन लोगों की पहचान कराई जिन्होंने ऐसा किया था, आधिकारिक कानूनी शिकायतें दर्ज कराई और ला लीगा के अधिकारियों की लापरवाही के लिए सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की. मैदान पर, उन्होंने अपने खेलने के अंदाज या अपने पारंपरिक डांस को बदलने से इनकार कर दिया, जिससे दुनिया भर में "#BailaViniJr" आंदोलन शुरू हुआ.
सालों तक विनीसियस जूनियर के साथ एक अजीब विरोधाभास जुड़ा रहा. यूरोप की बेहतरीन डिफेंस को तोड़ने वाला यह विंगर, ब्राजील की मशहूर पीली जर्सी पहनते ही अपना आत्मविश्वास खो बैठता था. उनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड बहुत खराब था. इस वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने 51 मैचों में सिर्फ 11 गोल किए थे. हालांकि, FIFA वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने इसका जबरदस्त जवाब दिया है. नेमार के चोटिल होने की वजह से ब्राजील के अटैक में एक बड़ी कमी आ गई थी. दबाव में बिखरने के बजाय, विनीसियस जूनियर ने टीम के खेलने के अंदाज को पूरी तरह बदल दिया है. अब वह सिर्फ सपोर्टिंग रोल नहीं निभा रहे हैं. वह पांच बार की वर्ल्ड कप विजेता टीम के निर्विवाद मुख्य खिलाड़ी बन गए हैं.