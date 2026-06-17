अर्जेंटीना की टीम बुधवार को केन्सास में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में अल्जीरिया के खिलाफ '1893' लिखी हुई जर्सी पहनकर मैदान पर उतरी है. अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना खिताब का बचाव करने के लिए उतरी है. अर्जेंटीना की टीम ने 1978, 1986 और 2022 में तीन बार फीफा वर्ल्ड कप के खिताब जीते हैं.
अर्जेंटीना की जर्सी पर अर्जेंटीना फेडरेशन के लोगो के ऊपर तीन सुनहरे सितारे बने हैं, जो इस टीम द्वारा जीते गए तीन वर्ल्ड कप खिताबों (1978, 1986 और 2022) का प्रतीक हैं. अल्जीरिया के खिलाफ जब अर्जेंटीना की टीम बुधवार को केन्सास में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में उतरी तो उसकी जर्सी के पिछले हिस्से में '1893' लिखा हुआ देखा गया है.
अर्जेंटीना टीम की जर्सी पर 1893 नंबर इसलिए लिखा गया है, क्योंकि इसी साल अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी. इस एसोसिएशन की स्थापना अलेक्जेंडर वॉटसन हटन ने की थी, जिन्हें अर्जेंटीना फुटबॉल का "जनक" माना जाता है. यूरोप के बाहर अपनी तरह का यह पहला एसोसिएशन है.
अर्जेंटीना ने FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में दो सबसे मशहूर खिलाड़ी दिए हैं. 1986 में अर्जेंटीना को खिताब जिताने के दौरान डिएगो माराडोना का व्यक्तिगत प्रदर्शन शायद अब तक का सबसे शानदार रहा है, और 2022 वर्ल्ड कप चैंपियन लियोनेल मेसी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा बार वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल जीती है, उन्होंने 2014 और 2022 में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सभी ग्रुप-स्टेज मैच और नॉकआउट मैच Zee5 ऐप और वेबसाइट पर दिखाए जाएंगे.