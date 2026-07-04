FIFA 2026: जीत के लिए 'वियाग्रा' का यूज करेंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी? हैरान करने वाली है वजह

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. ग्रुप स्टेज और राउंड ऑफ 32 में एक से बढ़कर एक मैच देखने को मिले हैं. अब 4 जुलाई यानी आज से राउंड ऑफ 16 (प्री-क्वार्टर फाइनल) की लड़ाई शुरू होने जा रही है. 6 जुलाई को पूर्व चैंपियन इंग्लैंड का सामना मेजबान मेक्सिको से होने जा रहा है. यह महामुकाबला मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक एज्टेका स्टेडियम Estadio Azteca में खेला जाएगा.
इस मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ी 'वियाग्रा' खाकर मैदान पर उतर सकते हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि इस मैच में इंग्लैंड के सामने सिर्फ मेक्सिको की टीम नहीं, बल्कि वहां का भूगोल भी एक बहुत बड़ी चुनौती है. द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मैच में मैदान के ऊंचे और कठिन माहौल से निपटने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी 'वियाग्रा' (Viagra) का यूज कर सकते हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इसके पीछे का पूरा साइंस क्या है.
दरअसल, जिस मैदान पर इंग्लैंड और मेक्सिको के बीच यह अहम मैच होना है, वह एज्टेका स्टेडियम समुद्र तल से करीब 2,240 मीटर (7,220 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है. इंग्लैंड की टीम ने अब तक अपने सभी चारों मैच अमेरिका के मैदानी इलाकों में खेले हैं, जहां उसने तीन मैच जीते और एक ड्रॉ खेला.
इतनी ऊंचाई पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मुख्य रूप से दो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.
ऑक्सीजन की कमी: ऊंचे इलाकों में हवा पतली हो जाती है, जिससे खिलाड़ियों को जल्दी थकान, चक्कर आना (Dizziness) और सांस फूलने की समस्या हो सकती है.
गेंद की रफ्तार: इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होने से फुटबॉल हवा में ज्यादा तेजी से तैरती है और ज्यादा बाउंस (उछाल) लेती है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है. मेक्सिको के खिलाड़ियों को इन परिस्थितियों में खेलने की आदत है, लेकिन इंग्लैंड के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव होगा.
अब सवाल यह है कि वियाग्रा को आमतौर पर पुरुषों की एक खास बीमारी (Erectile Dysfunction) के इलाज के लिए जाना जाता है, तो यह फुटबॉल मैच में कैसे मददगार साबित होगी? दरअसल, मेडिकल साइंस के मुताबिक, ऊंचे इलाकों में यह एथलीटों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है.
लंग्स (फेफड़ों) को पहुंचाती है फायदा: वियाग्रा फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं को चौड़ा कर देती है. इससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी से होने लगती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है.
थकान और चक्कर से बचाव: जब फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, तो खिलाड़ियों को ऊंचाई की वजह से होने वाली थकान और चक्कर आने की दिक्कत नहीं होगी. इससे उनकी स्टैमिना और परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहेगी.
डॉक्टरों के मुताबिक, मैच के दौरान वियाग्रा का सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर (दिल और फेफड़ों की क्षमता) फायदा मिलेगा. जब तक खिलाड़ी मैदान पर शारीरिक रूप से सक्रिय हैं और यौन रूप से उत्तेजित नहीं होते, तब तक कोई असहज स्थिति पैदा नहीं होगी.
नहीं. वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) की साल 2026 की प्रतिबंधित दवाओं की सूची में वियाग्रा शामिल नहीं है. ऊंचे इलाकों में होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए वाडा (WADA) इसके इस्तेमाल की पूरी इजाजत देता है. फुटबॉल इतिहास में पहले भी साल 2019 में अर्जेंटीना के क्लब 'यूनियन डी सांता फे' ने इक्वाडोर के क्विटो (2,850 मीटर ऊंचाई) में मैच खेलने के लिए वियाग्रा का इस्तेमाल किया था.
इंग्लैंड के मैनेजर थॉमस ट्यूशेल पहले ही कह चुके हैं कि खिलाड़ियों को वहां के मौसम और माहौल में ढलने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा. इसके अलावा मैदान के बाहर की चुनौतियों से निपटने के लिए भी टीम ने एक खास रणनीति बनाई है.
दरअसल, हाल ही में मेक्सिको आई इक्वाडोर की टीम को वहां के फैंस ने रात भर होटल के बाहर हुड़दंग मचाकर सोने नहीं दिया था. मेक्सिकन फैंस के इस 'स्लीप डिप्राइवेशन' (नींद खराब करने के) पैंतरे से बचने के लिए इंग्लैंड टीम के होटल का पता पूरी तरह सीक्रेट रखा गया है. खिलाड़ियों की नींद खराब न हो, इसके लिए कमरों में 'व्हाइट नॉइज' ऑडियो मशीनों का इंतजाम किया गया है, जो बाहर के शोर को दबा देती हैं. इसके अलावा जो खिलाड़ी ईयर प्लग या स्लीप बैंड नहीं लाए हैं, उन्हें जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों की देखरेख में नींद की दवाएं भी दी जाएंगी.
इतनी तगड़ी प्लानिंग करने का मतलब साफ है कि इंग्लैंड की टीम 1966 के बाद अपने दूसरे वर्ल्ड कप खिताब के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और मैदान के अंदर से लेकर बाहर तक की हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है. मेक्सिको के खिलाफ होने वाले इस मैच में कप्तान हैरी केन पर सबकी नजर होगी, जो बढ़िया फॉर्म में हैं और अब तक इस सीजन 5 गोल दाग चुके हैं. अब करो या मरो वाले मुकाबले में टीम को उनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी.