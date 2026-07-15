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अर्जेंटीना-इंग्लैंड नहीं... स्पेन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन, 12 मैच से चल रहा ये टोटका

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की टीम विजयरथ पर सवार नजर आ रही है. स्पेन का सेमीफाइनल तक का सफर शानदार रहा है. टीम के सामने 2022 की फाइनलिस्ट फ्रांस की टीम ने भी घुटने टेक दिए. अब फाइनल में भी स्पेन की जीत पक्की नजर आ रही है. ये हम नहीं बल्कि जीत का टोटका इसकी गवाही दे रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 15, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:07 PM IST
अर्जेंटीना-इंग्लैंड नहीं... स्पेन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन, 12 मैच से चल रहा ये टोटका
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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