अर्जेंटीना-इंग्लैंड नहीं... स्पेन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन, 12 मैच से चल रहा ये टोटका

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की टीम विजयरथ पर सवार नजर आ रही है. स्पेन का सेमीफाइनल तक का सफर शानदार रहा है. टीम के सामने 2022 की फाइनलिस्ट फ्रांस की टीम ने भी घुटने टेक दिए. अब फाइनल में भी स्पेन की जीत पक्की नजर आ रही है. ये हम नहीं बल्कि जीत का टोटका इसकी गवाही दे रहा है. स्पेन में एक ऐसा खिलाड़ी है जो टीम के लिए किसी लकी चार्म से कम नहीं है. जब भी ये खिलाड़ी टीम का हिस्सा होता है तो हार दूर-दूर तक नजर नहीं आती है.