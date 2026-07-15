अर्जेंटीना-इंग्लैंड नहीं... स्पेन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन, 12 मैच से चल रहा ये टोटका

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की टीम विजयरथ पर सवार नजर आ रही है. स्पेन का सेमीफाइनल तक का सफर शानदार रहा है. टीम के सामने 2022 की फाइनलिस्ट फ्रांस की टीम ने भी घुटने टेक दिए. अब फाइनल में भी स्पेन की जीत पक्की नजर आ रही है. ये हम नहीं बल्कि जीत का टोटका इसकी गवाही दे रहा है. स्पेन में एक ऐसा खिलाड़ी है जो टीम के लिए किसी लकी चार्म से कम नहीं है. जब भी ये खिलाड़ी टीम का हिस्सा होता है तो हार दूर-दूर तक नजर नहीं आती है.
हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्पेन के दिग्गज लामिन यमाल हैं. लामिल यमाल अगर फाइनल में भी टीम का हिस्सा रहे तो जीत पक्की नजर आती है. पिछले मुकाबलों के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं. 12 मैचों का अटूट सिलसिला लगातार चला आ रहा है. स्पेन की टीम के लिए लामिन यमाल सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि जीत की पक्की गारंटी बन चुके हैं.
फीफा वर्ल्ड कप से लेकर यूरो चैंपियनशिप तक, यमाल अब तक कुल 12 बार स्पेन की स्टार्टिंग इलेवन का हिस्सा रहे हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी 12 मैचों में स्पेन को एकतरफा जीत मिली है. एक ड्रॉ भी नहीं बल्कि यमाल का नाता सिर्फ जीत से रहा है. अब फाइनल में भी अगर ये टोटका चल गया तो स्पेन का 16 साल से चला आ रहा खिताबी जीत का सूखा खत्म हो जाएगा.
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ओवरऑल करियर की बात करें तो भी यमाल का रिकॉर्ड कमाल है. वह अभी तक स्पेन के लिए 27 बार स्टार्टिंग इलेवन का हिस्सा रहे हैं, जिसमें टीम ने 21 बार जीत जबकि 6 ड्रॉ खेले हैं. यहां भी एक भी हार नजर नहीं आती है. दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें भिड़ेंगी. जो भी टीम जीतती है उसका खिताबी जंग में स्पेन से मुकाबला होगा. देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में भी यमाल जीत की गारंटी साबित होते हैं या नहीं. फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा.