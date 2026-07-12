48 का धमाका, अब 64 की बारी! फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर FIFA ने खोला नया 'पत्ता'

FIFA World Cup: फीफा ने 2026 वर्ल्ड कप में एक बड़ा प्रयोग किया. उसने टूर्नामेंट में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 कर दिया. वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल तक के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और फीफा का प्रयोग अब तक सफल माना गया है. इसे देखते हुए फुटबॉल का संचालन करने वाली दुनिया की सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय संस्था फीफा ने अगला कदम उठाने का मन बना लिया है. उसने 2030 में 64 टीमों तक टूर्नामेंट को विस्तारित करने का मन बनाया है.
फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने खुलासा किया है कि फुटबॉल की शासी निकाय 2030 संस्करण के लिए फीफा विश्व कप को 64-टीमों के टूर्नामेंट में विस्तारित करने की संभावना की जांच करेगी. यह वर्तमान नियोजित प्रारूप से एक बड़ा बदलाव हो सकता है. विश्व कप में 2026 में पहले से ही एक बड़ा विस्तार होने वाला है, जहां टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी गई है. गौरतलब है कि 1998 से 2022 तक विश्व कप में 32-टीमों का प्रारूप ही चलता आ रहा था.
शासी निकाय के अध्यक्ष इन्फेंटिनो ने पुष्टि की है कि 2026 के टूर्नामेंट के समाप्त होने के बाद प्रस्तावित 64-टीम प्रारूप पर औपचारिक बातचीत शुरू होगी. प्रासंगिक समितियों में इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा की जाएगी. इन्फेंटिनो का मानना है कि हर राष्ट्र को विश्व कप में भाग लेने का सपना देखने का अधिकार होना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि यदि छोटे देशों को प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं दिया गया, तो उनके पास अपने खेल में सुधार करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं होगा.
फीफा अध्यक्ष ने 48 टीमों के विस्तार को "100 प्रतिशत सफलता" करार दिया है. उन्होंने टीमों के उच्च स्तर और वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की बढ़ती गुणवत्ता की भी तारीफ की. 2030 विश्व कप एक ऐतिहासिक आयोजन होगा जो तीन महाद्वीपों के छह देशों में फैला होगा. इसमें मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन मुख्य मेजबान होंगे, जबकि उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे में शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक-एक मैच आयोजित किया जाएगा.
सितंबर 2025 में प्रभावशाली दक्षिण अमेरिकी देशों (CONMEBOL) के एक प्रतिनिधिमंडल से औपचारिक प्रस्ताव मिलने के बाद फीफा ने इस विस्तार पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया. दक्षिण अमेरिकी देशों ने सुझाव दिया है कि एक बड़ा टूर्नामेंट शताब्दी समारोह के लिए अधिक उपयुक्त होगा.