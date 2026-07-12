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48 का धमाका, अब 64 की बारी! फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर FIFA ने खोला नया 'पत्ता'

FIFA World Cup: फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने 2030 विश्व कप को 64 टीमों तक विस्तारित करने की संभावना जताई है. इस ऐतिहासिक बदलाव, मेजबान देशों और फुटबॉल की दुनिया पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में जानें.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 12, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:44 PM IST
48 का धमाका, अब 64 की बारी! फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर FIFA ने खोला नया 'पत्ता'
Image Credit: फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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