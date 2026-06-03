FIFA World Cup: 5 धाकड़ फुटबॉलर्स... जिन्होंने वर्ल्ड कप के इतिहास में गोली की रफ्तार से दागे सबसे ज्यादा गोल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होने जा रहा है. दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है. लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी. 2026 फीफा वर्ल्ड कप संयुक्त रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा. अब तक इसके 22 संस्करणों में ब्राजील की टीम ने सबसे ज्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है.
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होने जा रहा है. दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है. लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी. 2026 फीफा वर्ल्ड कप संयुक्त रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा. अब तक इसके 22 संस्करणों में ब्राजील की टीम ने सबसे ज्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. आइए एक नजर डालते हैं, उन 5 खिलाड़ियों पर, जिन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल दागे हैं.
जर्मनी के स्टार खिलाड़ी क्लोस फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने 2022 से लेकर 2014 के बीच में चार वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया और इस दौरान खेले 24 मुकाबलों में कुल 16 गोल किए. 2002 और 2006 में क्लोस ने 5-5 गोल दागे थे, जबकि साल 2010 में 4 और अपने करियर के आखिरी वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 गोल किए थे.
ब्राजील के लिए खेलने वाले रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. द फेनोमेनन के नाम से मशहूर रोनाल्डो ने अपने 1994 से लेकर 2006 के बीच में कुल 15 गोल किए. उन्होंने यह उपलब्धि महज 19 मुकाबलों में हासिल की. 2002 वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने 8 गोल दागते हुए ब्राजील को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.
फ्रांस के इस खिलाड़ी ने 1958 वर्ल्ड कप के दौरान ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था, जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल नजर आता है. जस्टन ने इस वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाते हुए अकेले 13 गोल किए थे. सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह कारनामा महज 6 मुकाबलों में ही करके दिखाया था. यह रिकॉर्ड आजतक कोई भी फुटबॉलर नहीं तोड़ सका है.
साल 2022 में अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं. मेसी ने 2006 से लेकर 2022 के बीच वर्ल्ड कप में अब तक कुल 13 गोल किए हैं. कतर में खेला गया आखिरी वर्ल्ड कप मेसी के लिए यादगार रहा था और उन्होंने 7 गोल करके अर्जेंटीना को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.
कतर में हुए आखिरी वर्ल्ड कप में भले ही अर्जेंटीना चैंपियन बनी थी, लेकिन एमबाप्पे सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले खिलाड़ी रहे थे. फाइनल में एमबाप्पे के खेल ने विरोधियों को भी उनका मुरीद बना दिया था. वर्ल्ड कप में वह अब तक खेले 14 मुकाबलों में 12 गोल कर चुके हैं. पिछले वर्ल्ड कप में एमबाप्पे ने 8 गोल करते हुए गोल्डन बूट को भी अपने नाम किया था.
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