Advertisement
trendingNow13236249
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीFIFA World Cup: 5 धाकड़ फुटबॉलर्स... जिन्होंने वर्ल्ड कप के इतिहास में गोली की रफ्तार से दागे सबसे ज्यादा गोल

FIFA World Cup: 5 धाकड़ फुटबॉलर्स... जिन्होंने वर्ल्ड कप के इतिहास में गोली की रफ्तार से दागे सबसे ज्यादा गोल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होने जा रहा है. दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है. लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी. 2026 फीफा वर्ल्ड कप संयुक्त रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा. अब तक इसके 22 संस्करणों में ब्राजील की टीम ने सबसे ज्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jun 03, 2026, 06:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

FIFA World Cup: 5 धाकड़ फुटबॉलर्स... जिन्होंने वर्ल्ड कप के इतिहास में गोली की रफ्तार से दागे सबसे ज्यादा गोल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होने जा रहा है. दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है. लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी. 2026 फीफा वर्ल्ड कप संयुक्त रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा. अब तक इसके 22 संस्करणों में ब्राजील की टीम ने सबसे ज्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. आइए एक नजर डालते हैं, उन 5 खिलाड़ियों पर, जिन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल दागे हैं.

1. मिरोस्लाव क्लोस

जर्मनी के स्टार खिलाड़ी क्लोस फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने 2022 से लेकर 2014 के बीच में चार वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया और इस दौरान खेले 24 मुकाबलों में कुल 16 गोल किए. 2002 और 2006 में क्लोस ने 5-5 गोल दागे थे, जबकि साल 2010 में 4 और अपने करियर के आखिरी वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 गोल किए थे.

2. रोनाल्डो

ब्राजील के लिए खेलने वाले रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. द फेनोमेनन के नाम से मशहूर रोनाल्डो ने अपने 1994 से लेकर 2006 के बीच में कुल 15 गोल किए. उन्होंने यह उपलब्धि महज 19 मुकाबलों में हासिल की. 2002 वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने 8 गोल दागते हुए ब्राजील को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

3. जस्टन फोंटेन

फ्रांस के इस खिलाड़ी ने 1958 वर्ल्ड कप के दौरान ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था, जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल नजर आता है. जस्टन ने इस वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाते हुए अकेले 13 गोल किए थे. सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह कारनामा महज 6 मुकाबलों में ही करके दिखाया था. यह रिकॉर्ड आजतक कोई भी फुटबॉलर नहीं तोड़ सका है.

4. लियोनेल मेसी

साल 2022 में अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं. मेसी ने 2006 से लेकर 2022 के बीच वर्ल्ड कप में अब तक कुल 13 गोल किए हैं. कतर में खेला गया आखिरी वर्ल्ड कप मेसी के लिए यादगार रहा था और उन्होंने 7 गोल करके अर्जेंटीना को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

5. किलियन एमबाप्पे

कतर में हुए आखिरी वर्ल्ड कप में भले ही अर्जेंटीना चैंपियन बनी थी, लेकिन एमबाप्पे सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले खिलाड़ी रहे थे. फाइनल में एमबाप्पे के खेल ने विरोधियों को भी उनका मुरीद बना दिया था. वर्ल्ड कप में वह अब तक खेले 14 मुकाबलों में 12 गोल कर चुके हैं. पिछले वर्ल्ड कप में एमबाप्पे ने 8 गोल करते हुए गोल्डन बूट को भी अपने नाम किया था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

FIFA World Cup

Trending news

क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट
DNA
क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट
D कंपनी का करीबी हुफैजा मुंबई से गिरफ्तार, ISI स्पॉंसर्ड मुन्ना झिंगाड़ा का था करीबी
Hufaiza
D कंपनी का करीबी हुफैजा मुंबई से गिरफ्तार, ISI स्पॉंसर्ड मुन्ना झिंगाड़ा का था करीबी
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
जम्मू-कश्मीर में आज क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आज क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल
'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का फैसला
Supreme Court
'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का फैसला
ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है
Cockroach Janta Party
ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
Dal Lake
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल
Rudram
बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल
मैंने मिलने का समय मांगा, खत लिखने की गुस्ताखी... महबूबा ने किसे लिखा ऐसा लेटर?
Mehbooba Mufti
मैंने मिलने का समय मांगा, खत लिखने की गुस्ताखी... महबूबा ने किसे लिखा ऐसा लेटर?
कश्मीर जाने से पहले जान लें ये खबर, इतने दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट
Jammu and Kashmir
कश्मीर जाने से पहले जान लें ये खबर, इतने दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट