दिग्गजों को टक्कर देने आ रहे हैं ये 4 नए देश, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार खेलकर बनाएंगे रिकॉर्ड

जॉर्डन के मुख्य कोच जमाल सलामी ने अपने खिलाड़ियों से मोरक्को के 2022 के ऐतिहासिक सफर को दोहराने का आह्वान किया है. जमाल सलामी खुद मोरक्को से हैं और उनका मानना है कि बड़े टूर्नामेंटों में कई टीमें चौंका सकती हैं. जॉर्डन इस बार अपना पहला वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी कर रहा है और कोच का कहना है कि मोरक्को की सेमीफाइनल तक की पहुंच उन्हें विश्वास दिलाती है. टीम के मिडफील्डर नूर अल-रवाबदेह का कहना है कि वे वहां सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए नहीं जा रहे हैं. खिलाड़ियों का लक्ष्य टूर्नामेंट में अधिक से अधिक आगे बढ़ना है. रवाबदेह ने यह भी स्वीकार किया कि वर्ल्ड कप का सपना उन्हें कई बार सोने नहीं देता, क्योंकि यह उनके लिए एक बड़े सपने के सच होने जैसा है.