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दिग्गजों को टक्कर देने आ रहे हैं ये 4 नए देश, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार खेलकर बनाएंगे रिकॉर्ड

FIFA World Cup Debut Teams: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमों के विस्तार के साथ केप वर्डे और कुराकाओ जैसे छोटे देश अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. जानिए इन उभरती टीमों के सितारों, उनके संघर्ष और वर्ल्ड कप के सफर की पूरी कहानी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 10, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:13 AM IST
दिग्गजों को टक्कर देने आ रहे हैं ये 4 नए देश, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार खेलकर बनाएंगे रिकॉर्ड
Image Credit: फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार खेलने वाली टीमें.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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