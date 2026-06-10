दिग्गजों को टक्कर देने आ रहे हैं ये 4 नए देश, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार खेलकर बनाएंगे रिकॉर्ड

FIFA World Cup Debut Teams: फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने 2026 वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 करने को समावेशिता के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बताया है. इस फैसले ने उन देशों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जिन्होंने पहले कभी क्वालीफाई नहीं किया था. इस गर्मी में उत्तरी अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप में चार नई टीमें नजर आएंगी. ये टीमें केप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान हैं. पहली बार फुटबॉल के इस सबसे बड़े मंच पर इन देशों पर सबकी नजरें होंगी.
हम यहां उन 4 टीमों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं जो पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलने उतरेंगी. इस बार वर्ल्ड कप 104 मैच होने हैं और 48 टीमों के आने से रोमांच भी काफी बढ़ गया है. अमेरिका की गर्मियों में बड़ी-बड़ी टीमों की अग्निपरीक्षा हो सकती है. वहीं, वर्ल्ड कप में पहली बार आने वाली पहली टीमें उलटफेर करके इतिहास रचने के लिए उतरेंगी. अब देखना है कि ये चार टीमें कैसा प्रदर्शन करती हैं. टूर्नामेंट से पहले उन चार टीमों के बारे में जान लीजिए...
फीफा रैंकिंग में 69वें स्थान पर मौजूद केप वर्डे ग्रुप H में स्पेन, उरुग्वे और सऊदी अरब जैसी टीमों से भिड़ेगा. करीब 5,25,000 की आबादी वाला सेनेगल के तट पर स्थित यह छोटा सा द्वीप समूह, कुराकाओ और आइसलैंड के बाद वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाला तीसरा सबसे कम आबादी वाला देश बन जाएगा. इस टीम में गैरी रोड्रिग्स ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी. 35 वर्षीय कप्तान रयान मेंडेस भले ही तुर्किये के दूसरे डिवीजन क्लब इगदिर के लिए खेलते हों, लेकिन वह केप वर्डे की सफलता की धुरी रहे हैं. अक्टूबर में इस्वातिनी के खिलाफ 3-0 की जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिससे टीम ने वर्ल्ड कप का टिकट पक्का किया.
यह सफलता कोई इत्तेफाक नहीं थी. केप वर्डे ने 2023 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के अपने ग्रुप में घाना जैसी टीम को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया था और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे. वर्ल्ड कप क्वालीफाइंग में भी उन्होंने एक समय की ताकतवर टीम कैमरून को पछाड़कर सबको चौंका दिया. केप वर्डे अपनी प्रतिभा के लिए अपने पुर्तगाली औपनिवेशिक अतीत और प्रवासी प्रतिभाओं पर बहुत निर्भर है. टीम में कई खिलाड़ी नीदरलैंड में जन्मे हैं, जबकि डिफेंडर रॉबर्टो 'पिको' लोपेज आयरलैंड से हैं. डबलिन में जन्मे 33 वर्षीय लोपेज को कथित तौर पर लिंकडइन के माध्यम से राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था, जो आधुनिक फुटबॉल में भर्ती का एक अनोखा उदाहरण है.
"छोटा द्वीप, बड़े सपने"- यह नारा कैरेबियाई द्वीप कुराकाओ की फुटबॉल टीम की पहचान बन चुका है. आबादी के लिहाज से यह वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश है. फीफा रैंकिंग में 82वें स्थान पर मौजूद कुराकाओ को ग्रुप E में जर्मनी, इक्वाडोर और आइवरी कोस्ट के साथ रखा गया है. नवंबर में जमैका के खिलाफ कड़े संघर्ष के बाद 0-0 के ड्रॉ के साथ उन्होंने अपना ऐतिहासिक स्थान सुरक्षित किया, जिससे द्वीप के 1,60,000 निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई. कुराकाओ की टीम के साथ सबसे चर्चित व्यक्तित्व उनके कोच डिक एडवोकेट हैं. 78 वर्षीय एडवोकेट पहले नीदरलैंड और रेंजर्स जैसी टीमों को कोचिंग दे चुके हैं, वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे उम्रदराज मैनेजर बनने के लिए तैयार हैं.
टीम के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी ताहिथ चोंग हैं, जो वर्तमान में शेफील्ड यूनाइटेड के लिए खेलते हैं. चोंग कुराकाओ में पैदा होने वाले टीम के एकमात्र सदस्य हैं, जो 13 साल की उम्र में नीदरलैंड चले गए थे. अपनी रफ्तार और ड्रिब्लिंग के लिए मशहूर इस 26 वर्षीय विंगर के अलावा कुराकाओ का सबसे प्रसिद्ध नाम पैट्रिक क्लुइवर्ट है, जिनकी माता कुराकाओ से थीं और उन्होंने खुद भी इस टीम को कोचिंग दी है.
जॉर्डन के मुख्य कोच जमाल सलामी ने अपने खिलाड़ियों से मोरक्को के 2022 के ऐतिहासिक सफर को दोहराने का आह्वान किया है. जमाल सलामी खुद मोरक्को से हैं और उनका मानना है कि बड़े टूर्नामेंटों में कई टीमें चौंका सकती हैं. जॉर्डन इस बार अपना पहला वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी कर रहा है और कोच का कहना है कि मोरक्को की सेमीफाइनल तक की पहुंच उन्हें विश्वास दिलाती है. टीम के मिडफील्डर नूर अल-रवाबदेह का कहना है कि वे वहां सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए नहीं जा रहे हैं. खिलाड़ियों का लक्ष्य टूर्नामेंट में अधिक से अधिक आगे बढ़ना है. रवाबदेह ने यह भी स्वीकार किया कि वर्ल्ड कप का सपना उन्हें कई बार सोने नहीं देता, क्योंकि यह उनके लिए एक बड़े सपने के सच होने जैसा है.
रेनेस के विंगर मूस अल-तामरी टीम के सबसे प्रमुख रचनात्मक खिलाड़ी हैं. उन्होंने एशियाई क्वालीफाइंग में जॉर्डन को दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर रखते हुए वर्ल्ड कप का सीधा टिकट दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. कोच सलामी ने बताया कि अंतल्या में आयोजित कैंप के दौरान टीम ने कोस्टा रिका और नाइजीरिया जैसी टीमों के खिलाफ खेलकर महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है.
उज्बेकिस्तान फुटबॉल ने वर्ल्ड कप क्वालीफिकेशन से 38 मिलियन लोगों का 34 साल पुराना सपना पूरा किया है. उज्बेकिस्तान ने 1994 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद से सात बार कोशिश की, लेकिन 2026 में जाकर पहली बार सफलता मिली है. यह देश के फुटबॉल विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. स्लोवेनियाई कोच स्रेको कटानेक ने टीम को क्वालीफिकेशन की दहलीज तक पहुंचाया था, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा. उनके बाद ओलंपिक टीम के कोच तिमुर कपात्जे ने वर्ल्ड कप का टिकट सुनिश्चित किया और अब पूर्व इतालवी वर्ल्ड कप विजेता फाबियो कैनावोरो ने मुख्य कोच के रूप में कमान संभाली है. कैनावोरो का अनुभव टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
टीम के कप्तान एल्डोर शोमुरोदोव उज्बेकिस्तान के शीर्ष स्कोरर हैं, जिन्होंने 90 मैचों में 44 गोल किए हैं. टीम के सबसे चर्चित खिलाड़ी मैनचेस्टर सिटी के अब्दुलकोदिर खुसानोव हैं.22 वर्षीय इस सेंटर-बैक को उनकी गति, शारीरिक मजबूती और शांत नेतृत्व क्षमता के लिए वर्तमान रक्षापंक्ति का अहम हिस्सा माना जाता है. उज्बेकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ 0-0 का ड्रॉ खेलकर अपना स्थान पक्का किया था. नए कोच कैनावोरो ने खिलाड़ियों से कहा है कि वर्ल्ड कप में उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और उन्हें पूरे आनंद के साथ खेलना चाहिए. ग्रुप K में टीम का मुकाबला कोलंबिया, पुर्तगाल और डीआर कांगो जैसी चुनौतीपूर्ण टीमों से होगा.
भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच कैसे देखें और स्ट्रीम करें?
आप Zee के नए Unite8 स्पोर्ट्स नेटवर्क (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, और Unite8 Sports 2 HD) पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 देख सकते हैं. ग्रुप-स्टेज के कई मैच जो एक साथ होंगे, उन्हें इन चार चैनलों पर इंग्लिश और हिंदी फीड के साथ दिखाया जाएगा. सभी मैच Zee5 ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे.