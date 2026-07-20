FIFA Awards: उनाई सिमोन 'बेस्ट गोलकीपर' तो कुबार्सी 'बेस्ट यंग प्लेयर', मेसी को नहीं मिला गोल्डन बॉल... किसने जीता?

FIFA World Cup Awards Golden Boot Golden Ball Golden Glove Best Young Player Winners: स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को शिकस्त देकर 2026 फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली है. उसने टूर्नामेंट के व्यक्तिगत पुरस्कारों में भी सफाया कर दिया. फ्रांस के किलियन एमबाप्पे ने 10 गोल के साथ गोल्डन बूट जीत लिया. अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी एक और शानदार अभियान के बाद गोल्डन बॉल के प्रबल दावेदारों में बने रहे. हालांकि, वह इसे जीत नहीं पाए. स्पेन के कप्तान रोड्री ने इस अवॉर्ड को अपने नाम कर लिया.
स्पेन के फेरान टोरेस को फाइनल मैच में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैन ऑफ द मैच' के पुरस्कार से नवाजा गया. इसके अलावा, 19 वर्षीय पाउ कुबार्सी ने 'बेस्ट यंग प्लेयर' का अवॉर्ड अपने नाम किया और उनाई सिमोन ने टूर्नामेंट के 'सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर' का खिताब जीता. मिडफील्डर रोड्री को पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार खेल के लिए 'बेस्ट प्लेयर' (गोल्डन बॉल) चुना गया.
फ्रांसीसी स्टार किलियन एमबाप्पे अब वर्ल्ड कप गोल्डन बूट के आधिकारिक विजेता हैं. उन्होंने सिर्फ आठ मैचों में अविश्वसनीय 10 गोल दागकर यह सम्मान प्राप्त किया. स्पेनिश टीम ने भी व्यक्तिगत पुरस्कारों में अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन सबसे ज्यादा गोल के मामले में कोई भी एम्बाप्पे को पीछे नहीं छोड़ पाया. मेसी सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में दूसरे स्थान पर रहे. उन्होंने 8 गोल दागे.
Ferran Torres takes the final honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match.
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/xtJHV7aHRt
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
एक्स्ट्रा टाइम में सब्सीट्यूट खिलाड़ी फेरान टोरेस द्वारा किए गए एकमात्र गोल की मदद से स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता. टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हिस्से के शुरू होने के मात्र 37 सेकंड बाद पेड्रो पोरो के क्रॉस पर निको विलियम्स के हेडर की मदद से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया.
The future is now
Pau Cubarsí wins the FIFA Young Player Award presented by @aramco#FIFAWorldCup #YoungPlayerAward pic.twitter.com/d7PYnm3TVJ
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
मैच के निर्धारित समय के अंत में एंजो फर्नांडीस को दूसरा येलो कार्ड मिलने के कारण अर्जेंटीना की टीम 10 खिलाड़ियों तक सीमित हो गई थी. स्पेन के मजबूत रक्षात्मक घेरे के कारण अर्जेंटीना पूरे मैच में गोल पर एक भी सटीक शॉट (Shot on target) लगाने में नाकाम रहा. कप्तान लियोनेल मेसी को अपने तीसरे और संभवतः अंतिम वर्ल्ड कप फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. मैच के अंतिम पलों में लामिन यमल ने फ्री-किक से गोल करने की कोशिश की थी, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर एमी मार्टिनेज ने उसे बचा लिया. मार्टिनेज ने मैच में रिकॉर्ड 12 बचाव किए, लेकिन वे टोरेस के शॉट को नहीं रोक सके.