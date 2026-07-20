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FIFA Awards: उनाई सिमोन 'बेस्ट गोलकीपर' तो कुबार्सी 'बेस्ट यंग प्लेयर', मेसी को नहीं मिला गोल्डन बॉल... किसने जीता?

FIFA World Cup Awards Golden Boot Golden Ball Golden Glove Best Young Player Winners: स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 2026 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता. फेरान टोरेस के निर्णायक गोल ने स्पेन को जीत दिला दी. फाइनल में जीत के बाद स्पेन ने व्यक्तिगत अवॉर्ड्स में भी सफाया कर दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 20, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:01 AM IST
FIFA Awards: उनाई सिमोन 'बेस्ट गोलकीपर' तो कुबार्सी 'बेस्ट यंग प्लेयर', मेसी को नहीं मिला गोल्डन बॉल... किसने जीता?
Image Credit: स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को हरा दिया. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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