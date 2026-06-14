FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को ग्रुप-C मुकाबले में मोरक्को और ब्राजील के बीच खेला गया मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक रोमांचक और हाई-प्रोफाइल ग्रुप मैच में विनीसियस जूनियर ने 32वें मिनट में बराबरी का गोल किया, जिससे पांच बार की चैंपियन ब्राजील का मोरक्को के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रॉ रहा.
चार साल पहले सेमीफाइनल में पहुंचने वाली मोरक्को की टीम ने शुरुआत में दबदबा बनाए रखा और इस्माइल सैबारी ने 21वें मिनट में अफ्रीकी चैंपियन टीम को बढ़त दिलाई. ब्राजील ने 11 मिनट बाद स्कोर बराबर कर दिया. विनीसियस ने बाएं फ्लैंक पर ब्रूनो गुइमारेस के साथ पास किया, जगह बनाने के लिए गेंद को संभाला और यासीन बोनो के फैले हुए हाथ के बगल से दाहिने पैर से जोरदार शॉट मारकर अपना 10वां इंटरनेशनल गोल किया. आइए एक नजर डालते हैं, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में ब्राजील के बड़े रिकॉर्ड्स पर-
ब्राजील इकलौता ऐसा देश है, जिसने सभी 23 संस्करणों में हिस्सा लिया. 8 बार सेमीफाइनल और 6 बार फाइनल खेलने वाले इस देश ने साल 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में कुल 5 बार खिताब अपने नाम किया. ब्राजील ने 44 साल में 5 फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का दबंग रिकॉर्ड बना दिया.
फीफा वर्ल्ड कप के सभी 23 एडिशन्स में ब्राजील ने अब तक कुल 115 मैच खेले हैं, जिसमें उसने सबसे ज्यादा 238 गोल दागे हैं. ब्राजील सबसे ज्यादा पांच खिताब जीतने वाला देश है. ब्राजील ने साल 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में यह खिताब जीता था. इस दौरान दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डो नजारियो ने सबसे ज्यादा 15 गोल दागे.
ब्राजील दुनिया की इकलौती ऐसी टीम है, जिसने 96 साल से फीफा वर्ल्ड कप के हर एडिशन में हिस्सा लिया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील रिकॉर्ड 23वीं बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहा है.