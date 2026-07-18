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FIFA World Cup Final: वर्ल्ड कप में पहली बार मैच देखने स्टेडियम पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, चैंपियन टीम को देंगे ट्रॉफी

Argentina vs Spain World Cup Final: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जा रहा है. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में इस महामुकाबले को देखने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 20, 2026, 01:13 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:21 AM IST
FIFA World Cup Final: वर्ल्ड कप में पहली बार मैच देखने स्टेडियम पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, चैंपियन टीम को देंगे ट्रॉफी
Image Credit: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखने पहुंचे.

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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