/FIFA World Cup Final: वर्ल्ड कप में पहली बार मैच देखने स्टेडियम पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, चैंपियन टीम को देंगे ट्रॉफी

Argentina vs Spain World Cup Final: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जा रहा है. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में इस महामुकाबले को देखने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति पहली बार मौजूदा वर्ल्ड कप में किसी मैच को देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे हैं. व्हाइट हाउस ने पहले ही बता दिया था कि ट्रंप विजेता टीम को फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के साथ मिलकर ट्रॉफी देंगे.
ट्रंप को मैच के दौरान अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम और कनाडा के प्रधानंत्री मार्क कार्नी के बगल में हाथ हिलाते हुए देखा गया. ट्रंप ने मैच से पहले फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए किसी एक टीम को सपोर्ट करने की बात से इनकार कर दिया. हालांकि, उन्होंने इतना जरूर कहा कि लियोनल मेसी के खिलाफ बाजी लगाना जोखिम भरा हो सकता है.
ट्रंप सुरक्षा कारणों से बुलेटप्रूफ प्रोटेक्टिव ग्लास के पीछे बैठे नजर आए. यह जुलाई 2024 में पेन्सिलवेनिया में हत्या की कोशिश के बाद US सीक्रेट सर्विस द्वारा लागू किया गया एक सिक्योरिटी उपाय है. आउटडोर कैंपेन रैलियों और पब्लिक स्पीच के दौरान पोडियम के चारों ओर ट्रांसपेरेंट बैलिस्टिक ग्लास पैनल सोच-समझकर लगाए जाते हैं. ये मजबूत पोर्टेबल पैनल लंबी दूरी के बैलिस्टिक खतरों से बचाने वाला बैरियर देते हैं और ऑडियंस को साफ दिखाई देते हैं.