शकीरा, टॉम क्रूज और BTS का दिखेगा जलवा! फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में 'सुपर बाउल' जैसा तड़का, टूटेगी दशकों की परंपरा

FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show: फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का हाफटाइम शो अब आधे घंटे तक चलने के लिए तैयार है. विश्व संस्था अपनी पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए धरती के इस सबसे बड़े खेल आयोजन में चकाचौंध और ग्लैमर को जगह दे रही है. फीफा ने सुपर बाउल की तर्ज पर एक हाफटाइम शो पेश किया है जो खेल के ब्रेक के दौरान आयोजित किया जाएगा. फीफा ने समापन समारोह के लिए सितारों की लाइनअप जारी कर दी है. कार्यक्रम रविवार को फाइनल से 90 मिनट पहले शुरू होगा. फीफा के अनुसार, इस शो का उद्देश्य 16 मेजबान शहरों के माध्यम से 48 टीमों की 'अविस्मरणीय यात्रा का जश्न मनाना' है.
मशहूर यूट्यूबर स्पीड (iShowSpeed) को एक परफॉर्मर के रूप में रखा गया है. वहीं, हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज इस शो में एक 'विशेष उपस्थिति' दर्ज कराएंगे. इस समारोह में इतालवी गायिका लौरा पौसिनी, पुसीकैट डॉल्स की सदस्य और टोनी विजेता निकोल शेर्जिंगर और प्रसिद्ध ब्रिटिश गायक रॉबी विलियम्स के शानदार प्रदर्शन भी शामिल होंगे. एमी, ग्रैमी, ऑस्कर और टोनी पुरस्कार विजेता (EGOT खिताब धारक) जेनिफर हडसन ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले की शुरुआत से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगी.
इस शानदार हाफटाइम शो में जस्टिन बीबर, बीटीएस और शकीरा जैसे सितारे भी नजर आ सकते हैं. हालांकि, इनके नामों पर अभी मुहर नहीं लगी है. प्रमुख आयोजनों के लिए लंबे ब्रेक की अनुमति देने के फीफा के इतिहास को देखते हुए, 'द मिरर' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल का हाफटाइम शो लगभग 30 मिनट तक चलने की संभावना है.
मनोरंजन कार्यक्रम को जगह देने के लिए चेल्सी और पेरिस सेंट-जर्मेन के बीच क्लब वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान भी हाफटाइम के अंतराल को 25 मिनट तक बढ़ाया गया था. रिपोर्टों के अनुसार, फीफा ने यह स्पष्ट करने से इनकार कर दिया है कि इस साल के विश्व कप फाइनल में ब्रेक कितना लंबा होगा, जिससे उम्मीदें बढ़ गई हैं कि यह पारंपरिक 15 मिनट के अंतराल से काफी लंबा हो सकता है.
फुटबॉल की कानून बनाने वाली संस्था, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड (IFAB) ने हाफटाइम अंतराल को 25 मिनट तक बढ़ाने के दक्षिण अमेरिकी शासी निकाय CONMEBOL के प्रस्ताव को पहले खारिज कर दिया था. उन्होंने 'लंबे समय तक निष्क्रियता के परिणामस्वरूप खिलाड़ियों के कल्याण और सुरक्षा पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव' की चिंताओं का हवाला दिया था.
हालांकि, सभी संकेतों से पता चलता है कि इस साल के फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में हाफटाइम मनोरंजन कार्यक्रम IFAB द्वारा निर्धारित पारंपरिक 15 मिनट के ब्रेक की सीमा को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार है. फीफा के इस फैसले की इंग्लैंड के कई समर्थकों ने आलोचना भी की है. ये प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं कि 'थ्री लायंस' (इंग्लैंड) की टीम अर्जेंटीना को हराकर 1966 के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी.