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शकीरा, टॉम क्रूज और BTS का दिखेगा जलवा! फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में 'सुपर बाउल' जैसा तड़का, टूटेगी दशकों की परंपरा

FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show: फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में ऐतिहासिक बदलाव होगा. सुपर बाउल स्टाइल हाफटाइम शो आधा घंटा चलेगा. इसमें जस्टिन बीबर और शकीरा जैसे सितारे जलवा बिखेर सकते हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 15, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:33 PM IST
शकीरा, टॉम क्रूज और BTS का दिखेगा जलवा! फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में 'सुपर बाउल' जैसा तड़का, टूटेगी दशकों की परंपरा
Image Credit: टॉम क्रूज, BTS और शकीरा. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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