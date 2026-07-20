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Analysis: मेसी रहे खामोश, अर्जेंटीना का मिडफील्ड पस्त, स्पेन की 'टैक्टिकल सुपीरियरिटी' ने कैसे रचा इतिहास?

FIFA World Cup 2026 Spain vs Argentina: स्पेन ने अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर 2026 फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है. फेरान टोरेस के शानदार गोल ने मेसी की टीम का लगातार दूसरा खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया. इस मैच में स्पेन की टीम पूरी तरह अर्जेंटीना पर हावी रही.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 20, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:51 AM IST
Analysis: मेसी रहे खामोश, अर्जेंटीना का मिडफील्ड पस्त, स्पेन की 'टैक्टिकल सुपीरियरिटी' ने कैसे रचा इतिहास?
Image Credit: स्पेन ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया. Picture Credit: AP/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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