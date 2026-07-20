Analysis: मेसी रहे खामोश, अर्जेंटीना का मिडफील्ड पस्त, स्पेन की 'टैक्टिकल सुपीरियरिटी' ने कैसे रचा इतिहास?

FIFA World Cup 2026 Spain vs Argentina: स्पेन ने रविवार को अर्जेंटीना के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम में जीत दर्ज कर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. दिलचस्प बात यह है कि स्पेन ने अपना पहला विश्व कप भी 2010 में एक्स्ट्रा टाइम में ही जीता था. पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहने के बाद स्पेन ने न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन को धूल चटा दी. इसी स्टेडियम में अर्जेंटीना की टीम 2016 में कोपा अमेरिका का फाइनल हारी थी और लियोनल मेसी ने संन्यास का ऐलान किया था. उसी मैदान पर अब मेसी एक वर्ल्ड कप का फाइनल भी हार गए.
मैच के असली नायक सब्सीट्यूट खिलाड़ी फेरान टोरेस रहे. खेल के 106वें मिनट में उन्होंने एमिलियानो मार्टिनेज को छकाते हुए गेंद को जाल में पहुंचाया और अर्जेंटीना के करोड़ों प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया. इस गोल ने न केवल स्पेन को जीत दिलाई, बल्कि लियोनेल मेसी को लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतने से भी रोक दिया.
39 वर्षीय लियोनेल मेसी के लिए यह फाइनल किसी बुरे सपने जैसा रहा. उन्होंने शुरुआती 15 मिनट में गेंद को केवल एक बार छुआ और वह भी किक-ऑफ के समय. स्पेन के मिडफील्ड ने उन्हें इतनी बुरी तरह घेरा कि मेसी पूरे मैच में कोई खास प्रभाव नहीं डाल सके और अंत में उपविजेता मेडल लेते समय उनकी आंखों में आंसू थे.
अर्जेंटीना ने मैच को फुटबॉल के बजाय शारीरिक लड़ाई में बदलने की कोशिश की. उसने स्पेन के सहज खेल को बाधित करने के लिए आक्रामक और बाधा डालने वाली रणनीति अपनाई. रेफरी स्लावको विन्चिक द्वारा दी गई ढील का फायदा उठाते हुए अर्जेंटीना ने पहले हाफ को काफी थकाऊ बना दिया, जिसका उद्देश्य खेल के रोमांच को खत्म कर बाद में नियंत्रण हासिल करना था.
अर्जेंटीना के उकसावे के बावजूद स्पेन ने अपना संयम नहीं खोया और अपनी खेल प्रक्रिया पर भरोसा रखा. उसने ऊंचे दबाव (high press) और बेहतरीन तालमेल के साथ अर्जेंटीना को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया. स्पेन के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एंजो फर्नांडीज और मैक एलिस्टर जैसे दिग्गज मिडफील्डर पूरी तरह बेअसर नजर आए.
अर्जेंटीना एक उम्रदराज टीम के रूप में नजर आई, जो पिछले दौरों में कई बार एक्स्ट्रा टाइम खेलने के कारण थक चुकी थी. उनके दोनों शुरुआती सेंटर-बैक, लिसांद्रो मार्टिनेज और क्रिस्टियन रोमेरो, चोट के कारण जल्दी बाहर हो गए. इसके अलावा, मेसी पर उनकी अत्यधिक निर्भरता ने भी उन्हें नुकसान पहुंचाया क्योंकि स्पेन ने मेसी को मिलने वाली हर पास की सप्लाई काट दी थी.
अर्जेंटीना के गोलकीपर एमी मार्टिनेज ने एक बार फिर साबित किया कि वे दुनिया के बेहतरीन गोलकीपरों में से एक हैं. उन्होंने फाइनल में रिकॉर्ड 12 शानदार बचाव (saves) किए, जिसमें लैमिन यमल का एक निश्चित गोल रोकना शामिल था. हालांकि, अर्जेंटीना का आक्रमण इतना कमजोर था कि उन्हें अपना पहला शॉट लेने में 117 मिनट लग गए.
कोच लुइस डी ला फुएंते के रणनीतिक बदलावों ने सारा अंतर पैदा किया. पेड्री के आने से मिडफील्ड में पैनापन आया और निको विलियम्स ने विंग पर अपनी रफ्तार से अर्जेंटीना को परेशान किया. निर्णायक गोल भी इन बदलावों की ही देन था. पेड्रो पोर्रो के क्रॉस को निको विलियम्स ने हेडर से फेरान टोरेस की ओर बढ़ाया, जिन्होंने इसे गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की.