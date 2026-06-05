FIFA World Cup: दुनिया में इस खूंखार फुटबॉलर ने जीते सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच, बुलेट की रफ्तार से करता है गोल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होने जा रहा है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), कनाडा और मैक्सिको तीन देश मिलकर करेंगे. दुनिया में एक खूंखार फुटबॉलर ऐसा है, जिसने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस फुटबॉलर के नाम पर दर्ज है.

इस फुटबॉलर ने जीते सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच

जर्मनी के स्टार फुटबॉलर मिरोस्लाव क्लोज फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी रहे हैं. इसके अलावा वह सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर भी हैं. मिरोस्लाव क्लोज ने 2002 से लेकर 2014 के बीच में चार वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने 24 मुकाबलों में कुल 16 गोल किए थे. 2002 और 2006 में मिरोस्लाव क्लोज ने 5-5 गोल दागे थे, जबकि साल 2010 में 4 और अपने करियर के आखिरी वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 गोल किए थे.

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बुलेट की रफ्तार से करता है गोल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस बार सबसे ज्यादा 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मैच खेले जाएंगे. फुटबॉल का इतिहास बेहतरीन खिलाड़ियों से भरा पड़ा है. कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में अपने दमदार प्रदर्शन से न सिर्फ अपनी टीमों को जीत दिलाई है, बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है. मिरोस्लाव क्लोज ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे जयदा गोल किए हैं.

वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड

जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के नाम फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड है. मिरोस्लाव क्लोज ने जर्मनी के लिए 24 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें 17 जीत दर्ज की है. ब्राजील के काफू ने 20 मैचों में 16 जीत दर्ज की है. अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने 26 मैचों में 16 में जीत हासिल की है. काफू और मेसी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं.

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रोनाल्डो ने 19 मैचों में 15 जीत दर्ज की

इसके बाद जर्मनी के वोल्फगैंग ओवरथ, ब्राजील के रोनाल्डो, जर्मनी के फिलिप लाम, बास्टियन श्वाइन्स्टाइगर और लोथार माथौस हैं. वोल्फगैंग ओवरथ ने 19 मैचों में 15 जीत, रोनाल्डो ने 19 मैचों में 15 जीत, फिलिप लाम ने 20 मैचों में 15 जीत, बास्टियन श्वाइन्स्टाइगर ने 20 मैचों में 15 जीत और लोथार माथौस ने 25 मैचों में 15 जीत हासिल की है.

लिस्ट में और कौन-कौन?

ब्राजील के लुसियो ने 17 मैचों में 14 जीत, जर्मनी के फ्रांज बेकेनबाउर ने 18 मैचों में 14 जीत, फ्रांस के ओलिवियर गिरौड ने 18 मैचों में 14 जीत, फ्रांस के एंटोनी ग्रीजमैन ने 19 मैचों में 14 जीत, जर्मनी के पेर मर्टेसैकर ने 19 मैचों में 14 जीत, फ्रांस के ह्यूगो लोरिस ने 20 मैचों में 14 जीत, इटली के पाओलो मालदिनी ने 23 मैच खेलते हुए 14 जीत हासिल की है.