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Strait of Hormuz से शिकागो तक: अमेरिका-ईरान युद्ध का शिकार बनी इराक की टीम? 7 घंटे तक खिलाड़ी से पूछताछ, फोटोग्राफर डिपोर्ट

फीफा विश्व कप शुरू होने से पहले एक बड़ा विवाद सामने आया है. इराक के स्टार स्ट्राइकर अयमान हुसैन को संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने पर शिकागो के ओ'हारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग सात घंटे तक हिरासत में रखा गया और उनसे कड़ी पूछताछ की गई.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 07, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:46 AM IST
Strait of Hormuz से शिकागो तक: अमेरिका-ईरान युद्ध का शिकार बनी इराक की टीम? 7 घंटे तक खिलाड़ी से पूछताछ, फोटोग्राफर डिपोर्ट
Image Credit: अमेरिका-ईरान विवाद के बीच इराक के खिलाड़ी से 7 घंटे तक शिकागो में पूछताछ.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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