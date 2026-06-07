/Strait of Hormuz से शिकागो तक: अमेरिका-ईरान युद्ध का शिकार बनी इराक की टीम? 7 घंटे तक खिलाड़ी से पूछताछ, फोटोग्राफर डिपोर्ट

FIFA World Cup 2026 Controversy: फीफा विश्व कप शुरू होने से पहले एक बड़ा विवाद सामने आया है. इराक के स्टार स्ट्राइकर अयमान हुसैन को संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने पर शिकागो के ओ'हारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग सात घंटे तक हिरासत में रखा गया और उनसे कड़ी पूछताछ की गई. दूसरी ओर, टीम के साथ आए आधिकारिक फोटोग्राफर तलाल सालाह के लिए स्थिति और भी खराब रही. उन्हें 10 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया और अंततः अमेरिका में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया. इसे लोग अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव से जोड़कर देख रहे हैं.
एक इराकी खेल अधिकारी के अनुसार, अयमान हुसैन को शनिवार तड़के लंबी पूछताछ के बाद अंततः देश में प्रवेश की अनुमति दे दी गई. अयमान ने अपनी टीम को विश्व कप के लिए क्वालीफाई कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इराकी ओलंपिक समिति के साथ काम करने वाले अधिकारी ने खुलासा किया कि पूछताछ के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने हुसैन और सालाह दोनों के फोन की गहन जांच भी की थी.
अयमान हुसैन को इस लंबी प्रक्रिया से इसलिए गुजरना पड़ा क्योंकि उनका नाम एक ऐसी संदिग्ध सूची (watchlist) में शामिल व्यक्ति से मेल खाता था, जिसकी तलाश अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां कर रही थीं. यह घटना विशेष रूप से दुखद है क्योंकि स्वयं हुसैन का परिवार आतंकवाद का शिकार रहा है. उनके पिता की 2008 में हत्या कर दी गई थी और उनके भाई का 2014 में अपहरण कर लिया गया था.
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य और राजनयिक तनाव काफी बढ़ गया है. हाल के हफ्तों में वॉशिंगटन और तेहरान ने एक-दूसरे के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों का इस्तेमाल किया है, जिससे क्षेत्र में युद्ध विराम के प्रयास कमजोर हुए हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को लेकर दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ा हुआ है. अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) और होमलैंड सुरक्षा विभाग ने फिलहाल इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है.
इराक की टीम चार दशकों के बाद पहली बार विश्व कप में हिस्सा लेने जा रही है. 30 वर्षीय हुसैन के नेतृत्व में टीम को ग्रुप I में फ्रांस, सेनेगल और नॉर्वे जैसी मजबूत टीमों के साथ रखा गया है. इस घटना के बावजूद, इराकी प्रशंसक बड़ी संख्या में टीम का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर जमा हुए, जहां उन्होंने खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और झंडे लहराए.