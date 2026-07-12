/FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है. स्विट्जरलैंड के खिलाफ अर्जेंटीना के लिए एलेक्सिस मैक एलिस्टर, जूलियन अल्वारेज और लौटारो मार्टिनेज ने 1-1 गोल दागे. लियोनल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. लियोनल मेसी ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भले ही कोई गोल नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.
स्विट्जरलैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच की शुरुआत अर्जेंटीना के लिए शानदार रही. 10वें मिनट में मिले कॉर्नर पर लियोनेल मेसी ने बेहतरीन क्रॉस दिया, जिसे एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने बिना कोई गलती किए हेडर की मदद से गोल में तब्दील कर दिया. यह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में लियोनल मेसी का 10वां असिस्ट रहा, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 10 असिस्ट करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए है.
कैनसस सिटी में मौजूद एरोहेड स्टेडियम में शुरुआती कुछ मिनटों में डिफेंस पर ध्यान देने वाली स्विट्जरलैंड की टीम का बॉल पर कब्जा रहा था और उन्होंने पिछले पांच वर्ल्ड कप मैचों में केवल तीन गोल खाए थे. हालांकि, लियोनेल मेसी ने एक कॉर्नर हासिल करके और उसे शुरुआती गोल में बदलकर एक बार फिर अपनी छाप छोड़ी. तीन बार की वर्ल्ड कप चैंपियन अर्जेंटीना की टीम अपने फीफा वर्ल्ड कप खिताब का सफतापूर्वक बचाव कर इतिहास रचने की कोशिश कर रही है.
1. लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 10 असिस्ट
2. डिएगो माराडोना (अर्जेंटीना) - 8 असिस्ट
3. पियरे लिटबार्सकी (जर्मनी) और ग्रेजगोर्ज लाटो (पोलैंड) - 7-7 असिस्ट
इजिप्ट के खिलाफ अर्जेंटीना के पहले गोल (जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने किया था) के दौरान, लियोनल मेसी ने अपने साथी फुटबॉलर डिएगो माराडोना के आठ असिस्ट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा असिस्ट का रिकॉर्ड बनाया था. सर्बिया और मोंटेनेग्रो के खिलाफ 2006 टूर्नामेंट में अपने डेब्यू मैच के दौरान हर्नान क्रेस्पो ने गोल किया था, जो मेसी का पहला वर्ल्ड कप असिस्ट था. 2018 में दो असिस्ट करने से पहले, उन्होंने 2010 और 2014 में एक-एक असिस्ट किया था. अर्जेंटीना के सफल 2022 वर्ल्ड कप अभियान के दौरान, कप्तान लियोनल मेसी ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया. लियोनल मेसी के नाम 2026 एडिशन में दो असिस्ट हैं, और वह फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे से पीछे हैं, जिनके नाम तीन असिस्ट हैं.