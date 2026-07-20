Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA World Cup Prize Money: स्पेन पर हुई पैसों की बारिश, अर्जेंटीना से लेकर केप वर्दे तक को कितने रुपये मिले?

FIFA World Cup 2026 World Cup Prize Money: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया. फेरान टोरेस के ऐतिहासिक गोल ने स्पेन को दूसरी बार विश्व विजेता बनाया और टीम ने रिकॉर्ड इनामी राशि जीती.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 20, 2026, 06:07 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:07 AM IST
FIFA World Cup Prize Money: स्पेन पर हुई पैसों की बारिश, अर्जेंटीना से लेकर केप वर्दे तक को कितने रुपये मिले?
Image Credit: स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को हराया. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वृष राशि वालों के आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी, मेष से मीन तक पढ़ें टैरो राशिफल
Rashifal51 min ago
2
FIFA World Cup 20261 hr ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
rashifal by ajay bhambi1 hr ago
5
political news in hindi1 hr ago