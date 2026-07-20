FIFA World Cup Prize Money: स्पेन पर हुई पैसों की बारिश, अर्जेंटीना से लेकर केप वर्दे तक को कितने रुपये मिले?

FIFA World Cup 2026 World Cup Prize Money: स्पेन ने रविवार (19 जुलाई) को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को एक अकेले गोल से हराकर खिताबी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही स्पेन ने दुनिया की नंबर एक टीम अर्जेंटीना को सिंहासन से नीचे उतार दिया. मैच के निर्धारित 90 मिनट गोलरहित रहने के बाद मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा. एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ के शुरुआती पलों (106वें मिनट) में फेरान टोरेस ने शानदार गोल कर स्पेन को इस चतुष्कोणीय आयोजन का अपना दूसरा खिताब दिलाया.
लुइस डी ला फुएंते की टीम इस जीत के साथ न केवल प्रतिष्ठित वर्ल्ड कप ट्रॉफी घर ले गई, बल्कि उसे 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 481 करोड़ रुपये) की भारी-भरकम इनामी राशि भी मिली. यह किसी भी वर्ल्ड कप विजेता को दी गई अब तक की सबसे अधिक राशि है.
उपविजेता अर्जेंटीना को 33 मिलियन डॉलर (लगभग 317 करोड़ रुपये) मिलेंगे, जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाले इंग्लैंड को 29 मिलियन डॉलर (लगभग 279 करोड़ रुपये) और चौथे स्थान पर रहने वाले फ्रांस को 27 मिलियन डॉलर (लगभग 259 करोड़ रुपये) की राशि दी जाएगी.
|फिनिशिंग पोजीशन
|इनामी राशि (अमेरिकी डॉलर)
|भारतीय रुपये में (लगभग)
|चैंपियन (स्पेन)
|50 मिलियन
|481 करोड़ रुपये
|उपविजेता (अर्जेंटीना)
|33 मिलियन)
|317 करोड़ रुपये
|तीसरा स्थान (इंग्लैंड)
|29 मिलियन)
|279 करोड़ रुपये
|चौथा स्थान (फ्रांस)
|27 मिलियन)
|260 करोड़ रुपये
|5 से 8वें स्थान तक (नॉर्वे, बेल्जियम, मोरक्को, स्विट्जरलैंड)
|19 मिलियन)
|183 करोड़ रुपये
|9 से 16वें स्थान तक (मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, अमेरिका, पुर्तगाल, कनाडा, मिस्र, पेराग्वे)
|15 मिलियन)
|144 करोड़ रुपये
|17 से 32 वें स्थान तक (नीदरलैंड, जर्मनी, आइवरी कोस्ट, क्रोएशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, डीआर कांगो, घाना, इक्वाडोर, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, अल्जीरिया, सेनेगल, केप वर्दे)
|11 मिलियन)
|106 करोड़ रुपये
|33 से 48वें स्थान तक (ईरान, साउथ कोरिया, तुर्किये, स्कॉटलैंड, उरुग्वे, सऊदी अरब, चेक गणराज्य, न्यूजीलैंड, कतर, कुराकाओ, पनामा, जॉर्डन, हैती, उज्बेकिस्तान, ट्यूनीशिया, इराक)
|9 मिलियन)
|86 करोड़ रुपये
नोट: भारतीय रुपये में मूल्य 19 जुलाई 2026, सुबह 9 बजे (IST) की विनिमय दर पर आधारित है।
इसके अलावा सभी 48 क्वालिफाई करने वाली टीमों को तैयारी और भागीदारी के लिए भी अलग वित्तीय सहायता दी गई है.
खिताबी जीत के बाद स्पेन का दबदबा व्यक्तिगत पुरस्कारों में भी दिखा. रोड्री को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनते हुए 'गोल्डन बॉल' से नवाजा गया. फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे 10 गोल के साथ गोल्डन बूट के विजेता बने. स्पेन के उनाई सिमोन को टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 'गोल्डन ग्लव' (सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर) दिया गया. वहीं, स्पेन के ही पाऊ कुबार्सी ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता. फाइनल में निर्णायक गोल करने वाले फेरान टोरेस को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया.
फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे अब आधिकारिक रूप से विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 10 गोल दागकर अपना दूसरा लगातार गोल्डन बूट जीता.
सब्सीट्यूट खिलाड़ी के रूप में आए फेरान टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल दागा. टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम के ब्रेक के महज 37 सेकंड बाद पेड्रो पोरो के क्रॉस पर निको विलियम्स द्वारा बनाए गए हेडर पास को गोल पोस्ट के ऊपरी हिस्से में पहुंचा दिया. निर्धारित समय के अंत में एंजो फर्नांडीज को दूसरा येलो कार्ड मिलने के कारण अर्जेंटीना की टीम 10 खिलाड़ियों तक सीमित हो गई थी. वे पूरे मैच के दौरान स्पेन के डिफेंस को भेदने में नाकाम रहे. कप्तान लियोनेल मेस्सी अपने संभवतः आखिरी वर्ल्ड कप फाइनल में हारने वाली टीम का हिस्सा रहे.