FIFA World Cup Controversy: अमेरिका-ईजरायल और ईरान के बीच विवाद के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है. टू्नामेंट की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के पास है. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या ईरान अपने मैच अमेरिका में जाकर खेल पाएगा? इसका जवाब फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने दिया है. उनका कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर सहमत हो गए हैं कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बावजूद ईरान को फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका आने की इजाजत दी जाएगी. यह भरोसा इस बात पर बढ़ती अनिश्चितता के बीच आया है कि ईरान अमेरिकी जमीन पर होने वाले मैचों में हिस्सा ले पाएगा या नहीं.

फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 11 जून से 19 जुलाई तक होगा. ईरान को एक ऐसे ग्रुप में रखा गया है, जिसके सभी मैच अमेरिका में खेले जाने हैं. ट्रंप के साथ मीटिंग के बाद बोलते हुए इन्फेंटिनो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट के लिए ईरानी टीम का स्वागत किया जाएगा. ईरान 15 जून को इंगलवुड में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करने वाला है. इसके बाद टीम 21 जून को बेल्जियम का सामना करेगी. 26 जून को सिएटल में इजिफ्ट (मिस्र) के खिलाफ ग्रुप का आखिरी मैच होगा.

फीफा अध्यक्ष ने क्या कहा?

इन्फेंटिनो ने कहा, ''हमने ईरान के मौजूदा हालात और इस बात पर भी बात की कि ईरानी टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई कर लिया है. बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया कि ईरानी टीम का अमेरिका में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए स्वागत है.'' इन्फेंटिनो ने ट्रंप को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, ''हम सभी को लोगों को एक साथ लाने के लिए फीफा वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट की अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है.''

क्या ईरान फीफा वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलेगा?

फीफा का यह बयान तब आया है जब ईरानी अधिकारियों ने हाल ही में सवाल उठाया था कि क्या नेशनल टीम के लिए ऐसे देश में जाना प्रैक्टिकल होगा जिसके साथ अभी मिलिट्री टेंशन बढ़ा हुआ है. ईरान के भाग लेने को लेकर चिंता तब बढ़ गई थी जब मेहदी ताज ने टीम को कुछ हद तक अमेरिका की मेजबानी में टूर्नामेंट में भेजने पर शक जताया था.

ईरान के भाग लेने पर संशय

इससे पहले ईरानी स्टेट टेलीविजन पर बात करते हुए मेहदी ताज ने सवाल उठाया था कि क्या राष्ट्रीय टीम का ऐसे देश में मुकाबला करना सही है जो अभी ईरान के साथ लड़ाई में शामिल है. यह अनिश्चितता ट्रंप प्रशासन की पहले की यात्रा पाबंदियों से भी जुड़ी थी, जिसके तहत ईरानी नागरिकों को ट्रैवल बैन के तहत अमेरिका में आने से रोका गया था. इन चिंताओं के बावजूद फीफा को अब उम्मीद है कि ईरान तय समय पर टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा.