18 कैरेट सोने से बनी है फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, वजन है 6 किलो, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेगा इवेंट 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा. फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस एडिशन की मेजबानी संयुक्त रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको करेंगे. इस बार रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा लेंगी और 39 दिनों में कुल 104 मैच खेले जाएंगे. फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम को लगभग 477 करोड़ (50 मिलियन US डॉलर) का इनाम मिलता है. इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम को 18 कैरेट सोने की ट्रॉफी मिलती है.
फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स ट्रॉफी होती है. फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की कीमत लगभग 190 करोड़ (20 मिलियन US डॉलर) है और ये 18 कैरेट सोने (75 प्रतिशत सोने) से बनी है और इसका वजन लगभग 6 किलोग्राम (13 पाउंड) है. वहीं, इसकी ऊंचाई 37 सेंटीमीटर से कुछ कम है. फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम को ये ट्रॉफी दी जाती है.
ट्रॉफी के बेस पर मैलाकाइट स्टोन की दो लेयर लगाई गई हैं. साल 1994 में इस ट्रॉफी में थोड़ा बदलाव करके विजेता टीम का नाम लिखने के लिए इसके निचले हिस्से में एक प्लेट लगाई गई थी. ब्राजील ने सबसे ज्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता हुआ है. उसके बाद इटली और जर्मनी ने 4-4 बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है. अर्जेंटीना ने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. फ्रांस और उरुग्वे ने 2-2 फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. इंग्लैंड और स्पेन ने एक-एक बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती हुई है. अभी तक किसी भी एशियन देश ने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है.
आपको जानकर हैरानी होगी कि फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम को सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए 18 कैरेट सोने से बनी असली ट्रॉफी दी जाती है. इसके बाद असली ट्रॉफी को विजेता टीम से लेकर ज्यूरिख में फीफा के हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है. नियमों के मुताबिक इसके बाद विजेता टीम को घर ले जाने के लिए फीफा वर्ल्ड कप की Replica ट्रॉफी दे दी जाती है. यह ट्रॉफी असली सोने की नहीं बनी होती. Replica ट्रॉफी को ब्रॉन्ज मेटल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है. इस ट्रॉफी को बनाने के बाद इस पर सोने की कोटिंग चढ़ा दी जीती है.