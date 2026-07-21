FIH Hockey World Cup 2026: इन दिन होगी IND vs PAK की टक्कर, 51 साल का सूखा होगा खत्म?

India Squad FIH Hockey World Cup 2026: भारत की हॉकी टीम नए मिशन पर जाने वाली है. यह मिशन है एफआईएच (FIH) पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026, जो बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में 15 से 30 अगस्त के बीच आयोजित होने जा रहा है. इस मेगा इवेंट के लिए हॉकी इंडिया ने 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम में अंतरराष्ट्रीय अनुभव और युवा प्रतिभा का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला है.
स्टार डिफेंडर और ड्रैग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह टीम की कमान संभालेंगे, जबकि भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दिग्गज मिडफील्डर मनप्रीत सिंह मिडफील्ड को मजबूती प्रदान करेंगे.
टीम चयन को लेकर मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने कहा, 'यह एक बेहद संतुलित टीम है, जिसमें बड़े टूर्नामेंटों का अनुभव और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे युवाओं का शानदार मेल है. इन युवाओं ने नाम से नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दम पर टीम में अपनी जगह बनाई है. 'प्रेस, काउंटर, परफॉर्म' सिर्फ हमारी खेल शैली नहीं है, बल्कि यह वह मानसिकता है, जिसके साथ हम रोज अभ्यास करते हैं. हम एक समय में एक ही मैच पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे.'
भारतीय टीम को इंग्लैंड, वेल्स और अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ पूल-डी (Pool D) में रखा गया है. कुल 16 टीमें मैदान में उतरेंगी, जिन्हें 4 पूल में डिवाइड किया गया है. भारत अपने सभी पूल चरण के मुकाबले नीदरलैंड्स के आमस्टेलवीन शहर में खेलेगा. 19 अगस्त को वेगेनर स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच शाम 6 बजकर 30 मिनट पर होने वाला मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है.
पूल A: नीदरलैंड, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, जापान
पूल B: बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया
पूल C: ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका
पूल D: इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, वेल्स
पहला मैच: 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ (स्वतंत्रता दिवस के दिन)
दूसरा मैच: 17 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ
तीसरा मैच: 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ
हाल ही में समाप्त हुई एफआईएच प्रो लीग में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, जहां टीम 9 टीमों में से 8वें स्थान पर रही थी. लेकिन वर्ल्ड कप में टीम इंडिया एक नई शुरुआत करने उतरेगी. भारत ने आखिरी बार वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल साल 1975 में कुआलालंपुर में जीता था. उससे पहले भारत ने 1971 में कांस्य (Bronze) और 1973 में रजत (Silver) मेडल जीता था. भारत में हुए पिछले 2023 वर्ल्ड कप में टीम 9वें स्थान पर रही थी.
अब देखना दिलचस्प होगा कि 1975 के बाद भारत चैंपियन बनकर 51 साल पुराना इतिहास दोहरा पाती है या नहीं? इस सवाल पर कोच फुल्टन ने कहा, '1975 के 50 से अधिक वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, इस युवा और अनुभवी टीम के पास भारतीय हॉकी के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने का शानदार मौका है.'